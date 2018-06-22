Top con giáp nắm tiền và quyền trong tay, tài chính bùng nổ, sự nghiệp vượng phát trong tháng 7/2018

Tâm linh - Tử vi 22/06/2018 14:38

Những con giáp dưới đây có vận mệnh vô cùng khởi sắc, làm việc gì cũng may mắn hết phần người khác, tài chính phất lên, sự nghiệp thịnh vượng trong tháng 7/2018.

Tuổi Tuất

Top con giáp nắm tiền và quyền trong tay, tài chính bùng nổ, sự nghiệp vượng phát trong tháng 7/2018 - Ảnh 1
Tuất có nguồn tài chính vượng phát trong tháng 7/2018 - Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 7/2018, Tuất có cuộc sống vô cùng thịnh vượng, giàu có. Bạn nắm tiền tỷ và quyền hành cao ngút trời khiến ai cũng nể trọng. Quý nhân luôn kề bên, giúp đỡ bạn mỗi khi gặp khó khăn, trở ngại. Vì vậy, Tuất có cuộc sống khá an nhàn, không phải lao tâm khổ tứ quá nhiều. Thời điểm này là giai đoạn làm giàu, Tuất đừng bỏ lỡ kẻo hối hận về sau. Bởi trong tháng 7, bạn có cơ hội tiếp xúc với những bậc thầy trong lĩnh vực chuyên môn nên học hỏi được không ít kinh nghiệm và bài học cho bản thân. 

Tuổi Sửu

Top con giáp nắm tiền và quyền trong tay, tài chính bùng nổ, sự nghiệp vượng phát trong tháng 7/2018 - Ảnh 2
Sửu sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Sửu khá chăm chỉ, lại cần cù chịu khó nên đây là thời điểm để bạn hưởng thụ thành quả. Trong tháng 7, Sửu sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, nắm quyền hành trong tay, hô mưa gọi gió khiến ai cũng nể phục. Tuy nhiên, bạn nên cẩn trọng trong chuyện ăn nói, đừng quá thật thà mà hại thân. Làm việc gì cũng nên suy tính kỹ càng, đừng để tiểu nhân có cơ hội hãm hại, ngáng đường. Thời điểm này, Sửu có nhiều nguồn thu nhập đổ về, tiêu xài không hết, việc gì cũng hanh thông, thuận lợi ngoài mong đợi.

Tuổi Mùi

Top con giáp nắm tiền và quyền trong tay, tài chính bùng nổ, sự nghiệp vượng phát trong tháng 7/2018 - Ảnh 3
Mùi có nhiều cơ hội làm giàu trong tháng 7/2018 - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có số sướng từ nhỏ, bạn nhận được nhiều bổng lộc trời ban nên không lo túng thiếu. Cuộc sống của bạn khá êm ái và nhẹ nhàng, không phải bôn ba vất vả. Đến khi lớn lên lập nghiệp, bạn cũng không gặp quá nhiều khó khăn, con đường thăng quan tiến chức luôn rộng mở chào đón. Thời điểm hoàng kim vào tháng 7, Mùi tuyệt đối đừng bỏ lỡ cơ hội làm giàu. Khi nắm bắt được tình thế, tiền bạc sẽ tự động đổ về, tiêu xài không hết. Vì vậy Mùi nên bình tĩnh và sáng suốt để phán đoán mọi thứ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Những con giáp này sẽ thăng quan tiến chức, nhận bổng lộc trời ban trong 30 ngày sắp tới

Những con giáp này sẽ thăng quan tiến chức, nhận bổng lộc trời ban trong 30 ngày sắp tới

Dưới đây là những con giáp có tiếng tăm, quyền cao chức trọng và nhận nhiều bổng lộc trong 30 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp nắm tiền con giáp nắm quyền trong tay con giáp tháng 7/2018

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 2 giờ 42 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 5 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 6 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 7 giờ 12 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 7 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay