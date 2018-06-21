Những con giáp này sẽ thăng quan tiến chức, nhận bổng lộc trời ban trong 30 ngày sắp tới

Tâm linh - Tử vi 21/06/2018 14:19

Dưới đây là những con giáp có tiếng tăm, quyền cao chức trọng và nhận nhiều bổng lộc trong 30 ngày tới.

Tuổi Dần

Những con giáp này sẽ thăng quan tiến chức, nhận bổng lộc trời ban trong 30 ngày sắp tới - Ảnh 1
Con đường sự nghiệp của Dần rộng mở, rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Trong 30 ngày sắp tới, cuộc sống của Dần ngày càng khởi sắc, nhất là vấn đề tài chính. Bạn đi đâu cũng được người khác cung phụng, nể trọng. Những dự án lớn nhỏ trong công ty, cấp trên đều giao phó hết cho bạn. Tuy nhiên Dần cũng nên thận trọng trong việc phán đoán kẻo ảnh hưởng đến danh dự của bản thân. Bạn làm gì cũng đừng quá vội vàng, hấp tấp, đừng tạo cơ hội cho tiểu nhân hãm hại, ngáng đường. Thời điểm này cũng rất thích hợp để bạn thực hiện những điều mình mơ ước từ lâu. Đừng ngại khó khăn hay thử thách, chỉ cần cố gắng con đường thăng tiến sẽ vô cùng rộng mở.

Tuổi Thìn

Những con giáp này sẽ thăng quan tiến chức, nhận bổng lộc trời ban trong 30 ngày sắp tới - Ảnh 2
Thìn được quý nhân giúp đỡ nên hưởng bổng lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian sắp tới, bạn sẽ được quý nhân từ phương xa giúp đỡ, gặp dữ hóa lành, vượt qua nhiều kiếp nạn. Công việc cũng có những bước xoay chuyển tích cực, làm gì cũng nhanh chóng đạt được thành công. Thìn đừng quá chú trọng vào những lời nói của thiên hạ mà khiến bản thân nhục chí. Hãy giữ bình tĩnh, sáng suốt, chắc chắn bạn sẽ thành công ngoài mong đợi. Trong 30 ngày sắp tới, bạn sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, sống một cuộc đời an nhàn, thảnh thơi. Thìn không cần phải lo lắng về vấn đề tài chính.

Tuổi Mão

Những con giáp này sẽ thăng quan tiến chức, nhận bổng lộc trời ban trong 30 ngày sắp tới - Ảnh 3
Mão được đảm nhận nhiều dự án lớn trong 30 ngày sắp tới - Ảnh minh họa: Internet

Mão nhẹ nhàng, dịu dàng, tỉ mỉ trong việc sắp xếp quỹ thời gian và công việc của mình. Vì thế bạn có thể đoán trước được nhiều sự việc sẽ xảy ra. Trong 30 ngày tới sẽ là thời điểm bạn như “cá gặp nước” tha hồ kiếm tiền và thăng quan tiến chức. Những khoảng thời gian vất vả và khó khăn trước đó sẽ nhanh chóng tan biến, không còn ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn nữa. Mão nên chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui đổ về, tiền bạc tiêu xài không hết, có tiếng nói trong công việc được nhiều người kính nể.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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