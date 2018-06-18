Sau khi sinh con đầu lòng, những con giáp này sẽ bứt phá ngoạn mục, tiền bạc tiêu xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 18/06/2018 15:26

Những con giáp dưới đây có cuộc sống giàu sang tột cùng, may mắn, tiền bạc kéo về ào ạt sau khi sinh con đầu lòng.

Tuổi Mùi

Sau khi sinh con đầu lòng, những con giáp này sẽ bứt phá ngoạn mục, tiền bạc tiêu xài phủ phê - Ảnh 1
Mùi có cuộc sống đáng ngưỡng mộ sau khi sinh con đầu lòng - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống thời độc thân của bạn có khá nhiều biến động, bôn ba chật vật với cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên khi lấy chồng, sinh đứa con đầu lòng, bạn như được “thay máu”, mọi chuyện dần trở nên tốt đẹp. Những vấn đề trong thời gian qua đều được giải quyết nhanh chóng, không tổn hao nhiều tiền bạc và công sức. Có thể nói sau khi sinh con, cuộc sống của bạn đủ đầy và hạnh phúc hơn. Bạn có thể bắt tay đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh để thu về nguồn lợi khủng, tiền xài không hết. Mùi có duyên buôn bán nên có được cơ hội đầu tư và phát triển lĩnh vực chuyên môn, mang lại nguồn lợi khủng. Bạn có thể tha hồ nuôi con, phụ giúp kinh tế cho chồng.

Tuổi Thân

Sau khi sinh con đầu lòng, những con giáp này sẽ bứt phá ngoạn mục, tiền bạc tiêu xài phủ phê - Ảnh 2
Thân có khối tài sản khủng lồ, tiêu xài không hết - Ảnh minh họa: Internet

Thân có tài trí hơn người, thông minh và bản lĩnh. Bạn làm gì cũng gây ra tiếng vang lớn, thành công mỹ mãn. Trong công việc, bạn được cấp trên trọng dụng, yêu mến, đồng nghiệp kính nể, giúp đỡ khi khó khăn. Tuy nhiên, thời trẻ cuộc sống của bạn không có nhiều bước đột phá lớn. Chỉ khi có chồng, sinh con, bạn mới thật sự lột xác thành con người khác, có cuộc sống như bà hoàng. Thân chỉ ngồi không rung đùi, tiền cũng tự động đổ về không ngớt. Cuộc sống hôn nhân của bạn vô cùng viên mãn, được chồng yêu thương vì sinh được quý tử. Bên cạnh đó bạn là may mắn của chồng, giúp anh ấy thành công trong công việc.

Tuổi Thìn

Sau khi sinh con đầu lòng, những con giáp này sẽ bứt phá ngoạn mục, tiền bạc tiêu xài phủ phê - Ảnh 3
Thìn sống trong nhung lụa, lột xác sau khi sinh - Ảnh minh họa: Internet

Thìn có khả năng lãnh đạo và quyền lực cao ngút trời trong công việc. Tiếng nói của bạn có thể định hướng được việc làm cho tất cả mọi người. Bạn khá tâm lý và nhạy cảm, luôn lắng nghe tâm sự của người khác. Tuy nhiên đây cũng là khuyết điểm làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Chính bản thân bạn đã mang lại những áp lực vô hình khiến mình không thể nào vui vẻ được. Nhưng đừng quá lo lắng, sau khi lấy chồng, sinh đứa con đầu lòng, mọi công sức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Những việc bạn làm cho người khác đều để lại phúc đức cho con cái sau này. Cuộc sống của Thìn giàu có nhanh chóng, tiền bạc đổ về chất đống tiêu xài không ngớt. Trong công việc cũng có những bước thăng tiến vượt bậc, khiến nhiều người hờn đỏ mắt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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