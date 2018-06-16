Top con giáp hướng nội, tâm hồn sâu sắc dễ đồng cảm, là nơi nương tựa của nhiều người

Tâm linh - Tử vi 16/06/2018 15:43

Những con giáp dưới đây là người sống hướng nội, nhạy cảm, có tâm hồn sâu sắc, là nơi để mọi người giải bày tâm sự riêng.

Tuổi Ngọ

Top con giáp hướng nội, tâm hồn sâu sắc dễ đồng cảm, là nơi nương tựa của nhiều người - Ảnh 1
Ngọ sống nội tâm và có trái tim sâu sắc - Ảnh minh họa: Internet

Thoạt nhìn có thể nhầm lẫn Ngọ là con người hướng ngoại, bởi vì thích phiêu lưu và mạo hiểm. Tuy nhiên bạn là người có trái tim sâu sắc, sống khép mình ngược lại hoàn toàn với tính cách bên ngoài. Ngọ là nơi để người khác trút bầu tâm sự. Bạn có tâm hồn khá nhạy cảm nên dễ dàng động viên và an ủi người khác. Đặc biệt bạn không bao giờ làm người khác tổn thương vì những lời nói của mình. Thậm chí bạn còn rất chú trọng chuyện ăn nói, luôn cân nhắc trước khi đưa ra ý kiến hay an ủi bất cứ ai. Khi đối mặt với những áp lực trong cuộc sống, bạn có xu hướng tự mình giải quyết hơn là nhờ vào người khác. Bạn không muốn mang lại phiền phức và rắc rối cho mọi người xung quanh. Nhờ có sự thông minh, bạn nhanh chóng vượt qua những khó khăn, không bao giờ chùn chân trước thất bại.

Tuổi Tuất

Top con giáp hướng nội, tâm hồn sâu sắc dễ đồng cảm, là nơi nương tựa của nhiều người - Ảnh 2
Tuất được nhiều người yêu mến và nể phục - Ảnh minh họa: Internet

Tuất chân thành, đối xử với mọi người có chừng mực, không bao giờ để ai buồn phiền. Với bạn, cuộc sống là cho đi nhiều hơn là nhận. Bạn sẵn sàng là nơi để người khác nương tựa và giải bày tâm trạng của bản thân. Tuất có trái tim ấm áp, một tâm hồn sâu sắc dễ đồng cảm và thứ tha. Bạn có rất ít bạn bè nhưng một khi đã thân thiết với ai, bạn luôn đối xử nhiệt thành. Thậm chí luôn dành những điều tốt nhất cho người bạn của mình. Có thể nói Tuất sống rất tình cảm, luôn nghĩ cho người khác nhiều hơn bản thân. Tuy nhiên những tính cách này khiến Tuất gặp nhiều rắc rối, bởi bạn luôn lắng nghe những câu chuyện của người khác, nhưng bản thân lại không biết tâm sự cùng ai.

Tuổi Dậu

Top con giáp hướng nội, tâm hồn sâu sắc dễ đồng cảm, là nơi nương tựa của nhiều người - Ảnh 3
Dậu mạnh mẽ là nơi nương tựa của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Dậu có tâm hồn chứa đựng nhiều tình cảm, là nơi để người khác yên tâm gửi gắm những câu chuyện riêng của mình. Bạn luôn tỏ ra sự đồng cảm và thấu hiểu người khác. Tuy không nói nhiều nhưng sự im lặng và lắng nghe của bạn cũng khiến nhiều người cảm thấy được xoa dịu. Dậu rất cẩn trọng và tỉ mỉ trong lời ăn tiếng nói. Bạn luôn cân nhắc kỹ càng và không bao giờ mắc phải sai lầm. Đặc biệt là không làm phật lòng bất cứ ai, không thể hiện sự lo lắng của bản thân cho mọi người biết. Bạn luôn cất giấu những bí mật cho riêng mình ít khi nói ra cùng ai. Chỉ khi gặp được đúng người, bạn mới dễ dàng bộc lộ tâm tư của bản thân.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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