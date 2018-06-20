Top con giáp càng tiêu tiền như nước càng thu về gấp bội, muốn nghèo cũng không được

Những con giáp dưới đây càng tiêu tiền xả láng, càng thu về gấp trăm lần, không bao giờ lâm vào tình cảnh thiếu thốn, khó khăn.

Tuổi Thân Thân kiếm tiền giỏi tiêu tiền còn giỏi hơn - Ảnh minh họa: Internet Những người tuổi Thân có khả năng kiếm tiền cực đỉnh, xài tiền cũng không ai sánh bằng. Tuy nhiên bạn càng tiêu tiền càng có nhiều cơ hội kiếm lại gấp bội. Có thể nói vận mệnh của Thân được quý nhân nâng đỡ, không bao giờ lâm vào tình trạng túng thiếu, vay mượn khắp nơi. Bạn có bản chất lương thiện, vui vẻ, hòa đồng nên được nhiều người yêu mến. Khi khó khăn lúc nào cũng có người ra tay giúp đỡ, gặp đại nạn cũng nhanh chóng vượt qua. Mục tiêu duy nhất trong cuộc đời này của Thân là kiếm tiền và hưởng thụ. Bạn sẵn sàng chi tiền triệu để mua sắm, chăm lo cho bản thân và gia đình. Những người tuổi Thân tính cách rất phóng khoáng, khi thấy ai khó khăn bạn cũng đồng cảm và giúp đỡ.

Tuổi Hợi Hợi ngồi không rung đùi cũng có tiền đổ về xài không hết - Ảnh minh họa: Internet Hợi biết cách quản lý chi tiêu hợp lý, không phung phí vào những chuyện vô nghĩa. Bạn biết đầu tư vào bất động sản hay chứng khoán để kiếm lời. Vì vậy tài sản của Hợi ngày càng bội thu chứ không thất thoát đồng nào. Bản tính của những người tuổi Hợi vốn chăm chỉ, cần cù nên được trời thương ban cho bổng lộc lớn, tiêu cả đời không hết. Bạn không cần bôn ba vất vả, ngồi không cũng có người đem tiền đến cho, chẳng cần lao tâm khổ tứ. Hợi chi tiêu khá tiết kiệm cho bản thân nhưng lại vô cùng phóng khoáng với người thân và bạn bè. Ai gặp khó khăn về tài chính, bạn cũng giúp đỡ hết mình. Hoặc khi mua sắm cho người thân, bạn cũng không tính toán quá chi li. Cũng vì vậy mà Hợi cứ vung tay quá trán, nhưng cũng may mắn bạn không bao giờ lâm vào tình cảnh thiếu thốn.

Tuổi Dần Dần có khả năng lãnh đạo vô cùng tài tình - Ảnh minh họa: Internet Dần có tính cách mạnh mẽ, luôn giữ vai trò lãnh đạo trong một nhóm hoặc một tập thể. Bạn công tư phân minh nên được nhiều người kính trọng, yêu mến. Nhờ khả năng giao tiếp và nhanh nhạy trong việc xử lý khó khăn nên Dần đạt được nhiều thành tựu đáng nể, kiếm được tiền tỷ từ khi còn trẻ. Song đó, Dần kiếm tiền giỏi nhưng xài tiền cũng vô địch. Bạn ít khi quan tâm đến những đồng bạc lẻ nên tiêu xài có hơi quá đà. Những lần tụ họp, tiệc tùng, bạn luôn là người đứng ra lo liệu và chi trả. Tuy nhiên càng tiêu xài xả láng, Dần lại càng thu về nguồn lợi siêu khủng. Càng về hậu vận, cuộc sống của bạn càng an nhàn và hạnh phúc. *Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp may ‘túi ba gang’ chuẩn bị đựng tiền trúng số độc đắc trong tháng 7/2018 Tháng 7/2018, những con giáp dưới đây có “duyên” trúng số, trở thành đại gia sở hữu khối tài sản tiền tỷ nên sắm két sắt đựng tiền đi là vừa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/top-con-giap-cang-tieu-tien-nhu-nuoc-cang-thu-ve-gap-boi-muon-ngheo-cung-khong-duoc-287262.html