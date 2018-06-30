Đàn ông lựa chọn ngoại tình, đàn bà chọn lựa một lòng thủy chung

Tâm sự gia đình 30/06/2018 12:33

Đàn ông vốn xem ngoại tình là bản năng của mình. Còn đàn bà thì mặc định bản thân phải một lòng chung thủy, sắt son với một người.

Tôi thường hỏi chị, sao không bỏ quách đi người đàn ông đó cho an nhàn tấm thân. Chị đẹp, giỏi lại có thể kiếm tiền, sao không tìm cho mình cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc hơn. Chị chỉ nhìn tôi với đôi mắt đượm buồn, có lẽ tháng ngày đó chị vẫn chưa thể chấp nhận được. Chồng chị ngoại tình khi chị mới sinh đứa con đầu lòng. Khi còn trong tháng ở cữ, chị đã phải gánh chịu những nỗi đau mà chồng mang lại. Ngày sinh nở, anh không bên cạnh vì mải mê du lịch với bồ nhí ở vùng biển xa xôi. Mặc kệ chị đang phải trải qua cơn đau thập tử nhất sinh, không một người thân bên cạnh.

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Đàn ông có thể ngoại tình, nhưng đàn bà thì không - Ảnh minh họa: Internet

Sinh con rồi, vợ đang trong giai đoạn ở cữ, nhưng anh vẫn tò te với người phụ nữ đó. Mỗi lần nằm cạnh nhau, anh đều cầm điện thoại hết chat chit đến chơi game, không còn quan tâm đến vợ con nữa. Lâu lâu xem tivi thấy những cô gái chân dài, anh lại quay sang nhìn chị rồi lắc đầu ngao ngán. Có khi lại tự lẩm bẩm một mình nhưng cũng đủ chị nghe thấy: “Sao mới sinh có một đứa mà nhìn em tàn tạ như vậy?”. Nghe câu nói của chồng, lòng chị như thắt lại. Từ ngày về làm vợ anh đến giờ, ăn cũng chẳng dám ăn ngon, mặc cũng không dám mặc đẹp vì sợ chồng tốn kém. Vậy mà giờ đây anh lại chê bai chỉ vì chị không còn xinh đẹp như trước kia.

Đàn ông lựa chọn ngoại tình, đàn bà chọn lựa một lòng thủy chung - Ảnh 2
Đàn bà hiểu chuyện sẽ không dùng cách ông ăn chả bà ăn nem - Ảnh minh họa: Internet

Sau câu nói của chồng, chị bắt đầu thay đổi mình, không còn tiết kiệm, hà tiện như xưa. Khi con được hơn 4 tháng tuổi, chị đi tập thể dục để lấy lại vóc dáng. Dạo gần đây, chị hay đi cà phê, tâm sự với bạn bè. Nhìn thấy chị đẹp hơn hẳn, bạn bè chọc ghẹo bảo chị cứ ngoại tình để trả đũa người chồng bội bạc kia, ông ăn chả thì bà phải ăn nem cho công bằng. Bây giờ chị xinh đẹp như vậy, buông ra khối người theo, thế nên hãy cho chồng một bài học vì đã lỡ đánh mất điều quý báu. Chị cũng đã từng nghĩ đến chuyện này, nhưng rồi không thể làm được. Đàn ông chung chăn gối với ai cũng được, còn đàn bà chỉ duy nhất một người mới làm họ yên giấc. Chị chưa từng nghĩ sẽ dùng này để trả đũa chồng, vì chị còn có con, còn có gia đình của mình. Đàn bà mà ngoại tình không chỉ ảnh hưởng đến danh dự của bản thân mà còn khiến ba mẹ xấu hổ, mất mặt. Bản thân chị cũng có lòng tự trọng nên không thể cư xử ăn miếng trả miếng như vậy được.

Đàn ông lựa chọn ngoại tình, đàn bà chọn lựa một lòng thủy chung - Ảnh 3
Đàn bà chọn lựa thủy chung mãi ở bên một người - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian sau khi thấy chị ngày càng thay đổi, anh cũng ngoan ngoãn ở nhà phụ giúp chị chăm con. Chuyện ngoại tình của anh cũng trôi vào quên lãng, cả hai lại trở về thời gian đầu khi mới cưới. Lâu lâu anh cũng có nhắn tin hay điện thoại cho ai đó, nhưng không còn say sưa như trước. Anh chăm chỉ nhớ những ngày kỷ niệm, lễ tết đều có quà cho vợ con. Tuy niềm tin trong chị đã vơi đi một nửa, nhưng tình cảm với anh vẫn còn luôn đong đầy. Qua chuyện này, chị nghĩ đàn bà dại gì phải đánh ghen hay ăn chả ăn nem trả thù chồng.

Trước hết hãy ăn ngon, mặc đẹp đã, đừng để chồng mang hết tiền cho nhân tình, khi đó có muốn mua sắm, ăn uống gì cũng không có thì khổ. Sau đó cứ phớt lờ đừng quan tâm đến chồng để anh ấy biết có không giữ mất đừng tìm. Cuối cùng lòng chung thủy vẫn phải đặt lên hàng đầu, chồng có ngoại tình, vợ cũng không nên sa ngã. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, phụ nữ cũng không nên chọn cho mình con đường tương tự chồng. Bởi quả báo mà bạn nhận được sẽ vô cùng ê chề và nhục nhã gấp trăm lần người chồng của mình. Đàn ông ngoại tình, mọi người xem đó là lẽ thường tình. Còn đàn bà ngoại tình là chuyện đáng khinh bỉ, đáng lên án.

Đàn ông bội bạc như chiếc áo cũ, cởi ra rồi đừng mặc lại lần hai

Đàn ông bội bạc như chiếc áo cũ, cởi ra rồi đừng mặc lại lần hai

Đàn bà một khi đã cởi chiếc áo mang tên người cũ, đừng dại mà mặc lại. Đừng để ai có cơ hội làm tổn thương bạn đến hai lần trong cuộc đời này.

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Từ khóa:   đàn ông ngoại tình yêu hôn nhân phụ nữ yêu tâm sự gia đình

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