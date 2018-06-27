"Đàn ông năm thê bảy thiếp, ngoại tình là điều bình thường, chuyện của vợ là ngồi yên đợi chồng quay về sau bao cuộc vui là đủ", đó là câu anh nói với tôi sau trận đánh ghen vài hôm trước.

Đàn ông ngoại tình, không phải vì phụ nữ bất tài không giữ nổi chồng, mà là vì lòng dạ của các ông nông cạn. Đàn bà chỉ quản được việc ăn uống, quần áo của chồng, không thể quản được cách sống và nhân cách của anh ấy. Thế nên, chồng ngoại tình, chị em đừng nên tự dằn vặt bản thân và cũng đừng cố ép mình phải tha thứ. Bởi đó không phải là lỗi của bạn. Nếu muốn đánh ghen, hãy dằn mặt chồng bạn trước tiên. Đàn ông ngoại tình như thói quen, đàn bà đừng nên tha thứ - Ảnh minh họa: Internet Đa số các cuộc đánh ghen là đàn bà đánh nhau, đàn ông lại trở thành người vô can. Trong khi chính chồng là đầu têu gây ra tất cả. Tự dưng đang yên đang lành, có vợ đẹp, con ngoan lại “rửng mỡ” ngoại tình, trăng hoa. Đàn ông không chủ động tán tỉnh, chẳng cô nào dám đến gần, không ai dám xâm chiếm lãnh thổ đã có chủ. Khi bị phát hiện ngoại tình, ông chồng nào cũng đổ lỗi do cô này, cô kia tán tỉnh. Nhưng thực ra không có lửa sẽ chẳng có khói, không có người mở lời trước, sẽ không có cô nào mon men đến khi đã thấy chiếc nhẫn ở ngón áp út.

Đàn bà đừng nghĩ tha thứ là điều nên làm khi chồng ngoại tình, vì người đàn ông đó không xứng đáng nhận được lòng khoan dung của bạn. Đàn ông sẽ lợi dụng sự yếu lòng của vợ mà tiếp tục mắc lỗi, tiếp tục làm những chuyện gây ra tổn thương cho bạn mà thôi. Có dạo tôi với anh cãi nhau liên miên sau cuộc hỗn chiến của tôi và ả nhân tình. Anh nói tôi làm cho anh mất mặt trước đám đông, nói tôi không hiểu chuyện mới suy nghĩ như vậy. Thậm chí còn đổ lỗi cho tôi khiến anh chán nản nên mới nghĩ đến chuyện ngoại tình. Nếu tôi biết chăm sóc cho bản thân một chút, chiều anh một chút, có lẽ sẽ không xảy chuyện anh đi kiếm người khác. Anh cho rằng đàn ông năm thê bảy thiếp, ngoại tình là chuyện bình thường. Chẳng có gì phải làm lớn chuyện, vợ cứ ngồi yên ở đó, chơi đã rồi đàn ông sẽ tự động quay về. Nghĩ mà buồn cười, đàn ông ngoại tình tìm đủ mọi lý do để bao biện cho sai lầm của mình. Nhưng họ không nghĩ rằng càng đổ lỗi chỉ càng hạ thấp nhân phẩm của bản thân.

Đa số đàn ông ngoại tình đều có lý do bao biện cho lỗi lầm của mình - Ảnh minh họa: Internet Trong cuộc đời đàn ông có 3 thứ quan trọng hơn cả sinh mệnh đó là tiền, địa vị và cái tôi. Họ có thể đánh đổi tất cả để làm ra tiền, cũng có thể gạt bỏ những mối quan hệ khác để leo lên một vị trí cao nhất. Và điều cuối cùng là không bao giờ bỏ qua cái tôi, thể hiện bản lĩnh của mình. Ngoại tình là cách để chứng minh bản lĩnh của họ đến đâu. Có nhiều người ngoại tình không vì vợ xấu mà vì bản năng tham lam, muốn có tất cả. Hoặc để chứng minh cho mọi người biết rằng, họ vẫn có bản lĩnh của một người đàn ông thực thụ. Nhưng đàn ông lại không biết rằng “tính già hóa non”, tưởng mình hay ho nhưng lại là kẻ ngốc. Họ tưởng mình có trong tay cả hai người đàn bà, nhưng hóa ra chẳng có người nào cả. Nhân tình khi hết tiền sẽ rời đi, vợ chờ đợi chán rồi cũng cất bước theo người khác. Mấy ai lại đủ kiên nhẫn để đợi chờ một người phản bội quay về sau những đổ vỡ. Mấy ai lại muốn sống trong tổn thương nhưng lại cố gắng mỉm cười tha thứ. Suy cho cùng, đàn ông ngoại tình chẳng có gì hay ho. Phụ nữ đừng dại mà nhận hết lỗi về bản thân - Ảnh minh họa: Internet Nếu không biết cách giữ gìn, bức tường hôn nhân có vững chắc đến đâu cũng sẽ đổ vỡ. Người tự phá đi hạnh phúc của một gia đình ấm êm, suốt đời cũng chẳng đáng được tha thứ. Người sống ích kỷ cho bản thân, không xứng đáng được cái quyền làm chồng, làm cha của người khác. Và phụ nữ cũng vậy, đừng nghĩ phải chịu đựng một người lăng nhăng. Hãy rời đi nếu muốn, hãy buông bỏ nếu không thể chấp nhận được. Bởi suy cho cùng, tha thứ không phải là biện pháp tốt nhất để cứu vãn một cuộc hôn nhân đã đổ vỡ.

Dấu hiệu nhận biết lương duyên và nghiệt duyên của vợ chồng, tuyệt đối đừng bỏ qua Muốn biết mối quan hệ của vợ chồng bạn là nghiệt duyên hay lương duyên, chỉ cần thông qua những dấu hiệu này sẽ hiểu rõ ngay.

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