Ngoại tình là "chuyện thường ngày ở huyện" trong xã hội hiện nay. Vì nhu cầu sinh lý hay lý do nào đó, con người ta không muốn gắn bó mãi với một người. Đàn ông thường phản bội nhiều hơn phụ nữ và đa số họ đều có những điểm chung về tính cách như sau.

Đàn ông không có chính kiến, dễ dàng thay đổi quan điểm, không giữ vững lập trường sẽ khó lòng chung thủy. Hôm nay họ thích thứ này, muốn làm thứ kia, nhưng vài giây sau hoặc sang ngày hôm sau đã vội thay đổi ý kiến. Nếu muốn biết người đó có khả năng ngoại tình hay không, bạn chỉ cần nhìn vào cách anh ấy làm việc và đối nhân xử thế. Trong công việc, anh ấy là người như thế nào, có dễ dàng bị người khác lung lay hay không? Trong cuộc sống cách anh ấy thực hiện lời hứa và đối nhân xử thế như thế nào? Đó là những điều cơ bản nhất để nhận biết một người đàn ông chung thủy hay dễ thay lòng. Nếu anh ấy là người có tính khí nắng mưa thất thường, gió chiều nào theo chiều đó, bạn nên xem xét lại mối quan hệ của mình. Bởi người đàn ông không có lập trường khó yêu ai thật lòng. Anh ấy cũng sẽ đổi bạn bằng một người khác khi đã chán chê. Một người dễ thay lòng đổi dạ sẽ không mang lại hạnh phúc cho bất cứ ai.

Người chỉ nghĩ cho bản thân sẽ không mang lại hạnh phúc cho người khác - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông ích kỷ có xu hướng sẽ nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn là người khác. Anh ấy chỉ muốn bản thân hạnh phúc, thoải mái, còn những điều khác chẳng quan trọng. Mà trong hôn nhân, tình yêu, việc chỉ nghĩ cho mình đồng nghĩa với đổ vỡ. Bởi tình yêu là cần cả hai cùng nhau vun vén, chứ không phải một người cho đi tất cả, còn người khác chỉ đón nhận. Một người đàn ông ích kỷ sẽ không lo lắng cho tương lai của cả hai. Nếu lấy một người như thế này, chắc chắn bạn sẽ phải chịu nhiều khổ đau.

Luôn bất an về bản thân

Họ cảm thấy bản thân kém cõi và muốn ngoại tình để chứng minh bản lĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông dễ sa ngã luôn cảm thấy bất an về bản thân. Họ cảm giác mình chưa đủ mạnh mẽ hoặc bản lĩnh. Cũng vì vậy mà họ muốn chứng minh sự bản lĩnh của mình bằng cách ngoại tình. Đàn ông vốn có lòng tự trọng rất lớn, họ luôn muốn thể hiện tài năng của mình thông qua việc làm khiến phái yếu đổ gục. Theo nghiên cứu, những người đàn ông luôn cảm thấy bất an dễ bị lôi kéo vào con đường ngoại tình. Chẳng hạn khi ngồi uống vài chai với bạn bè, bị khích bác, họ sẽ cảm thấy bản thân thật sự tệ hại. Và từ đó họ sẽ tìm cách thể hiện bản thân mình cho người khác thấy. Họ luôn muốn bộc lộ mình là người mạnh mẽ để người khác nể phục, nhất là vợ.

Trăng hoa

Đây là tính cách bộc lộ rõ ràng nhất khả năng ngoại tình của đàn ông. Đa số người đào hoa, thường không chung thủy. Họ khó lòng yên vị bên một người. Chỉ bằng một câu nói hay cử chỉ ga lăng, họ cũng dễ dàng đốn gục trái tim của phụ nữ. Một khi đã có tính lăng nhăng, trăng hoa, dù bạn có cố gắng đến mấy, họ cũng chẳng thể nào sửa đổi. Thế nên phụ nữ có chồng đào hoa, hay đang quen một người có tính cách này, tốt nhất nên thận trọng. Hãy chừa cho mình con đường lui, đừng để anh ấy có cơ hội làm tổn thương bạn.