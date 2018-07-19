Gửi kẻ thứ ba: Chỉ đàn bà ngốc mới xem đàn ông có vợ là cực phẩm  

Tâm sự gia đình 19/07/2018 14:51

Kẻ thứ ba đừng tưởng đàn ông có vợ là món mồi thơm ngon mà lao vào. Đó vốn chỉ là cái bẫy được bao bọc đẹp đẽ do họ bày ra mà thôi.

Không có người đàn ông hoàn hảo, chẳng qua là anh ta chưa bộc lộ hết những tật xấu của mình mà thôi. Đây là lời cảnh tỉnh cho những người thứ ba. Đàn ông có vợ luôn là cực phẩm với những cô nàng mới lớn, là hàng hiếm đối với những người phụ nữ góa chồng, đang cô đơn.

Nhiều cô gái mê đắm những người đàn ông có một vỏ bọc hoàn hảo, từ ngoại hình đến địa vị, quyền hành, dù “chậu đã có hoa”. Kiểu đàn ông này nhìn đẹp nhưng khi đụng vào cay đắng biết dường nào. Dĩ nhiên ai cũng mong muốn có được một người chồng tuyệt vời. Nhưng hãy nhớ một điều đàn ông của người khác, tốt đến mấy cũng nên tránh xa. Kẻ thứ ba nên nhớ, người đàn ông đó tuyệt hảo trong mắt bạn, nhưng có thể là nỗi ám ảnh với vợ mình. 

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Đàn ông có vợ không hoàn hảo như kẻ thứ ba nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Vài ngày sau khi gặp nhân tình của chồng, chị dâu kể cho tôi nghe. Tôi không hiểu chị đã nói những gì để ả nhân tình kia không còn dám bén mảng đến gần anh. Chị cười nói: “Em có nghĩ anh của em hoàn hảo không?”. Tôi gật đầu. Vì từ nhỏ đến lớn, anh là người tự lập, giỏi giang lại thông minh. Anh có được sự nghiệp vẻ vang như ngày hôm nay là vì tài năng của mình, không dựa dẫm vào bất cứ ai.

Trong mắt tôi, anh là người giỏi nhất, không ai sánh bằng. Những lần anh hỏi ý kiến tôi việc chọn quà tặng vợ, tôi nghĩ là anh người chồng tốt và lãng mạn. Và sau này tôi cũng sẽ chọn một người chồng như anh trai mình. Khi nghe tôi nói hết những lời đó, chị cười rồi bình thản đáp: “Cô ấy cũng nghĩ y chang như em. Ai cũng nghĩ anh hoàn hảo, phúc đức ba đời mới lấy được anh. Nhưng chỉ có chị là hiểu được anh là người như thế nào".

Gửi kẻ thứ ba: Chỉ đàn bà ngốc mới xem đàn ông có vợ là cực phẩm   - Ảnh 2
Kẻ thứ ba đừng thấy đàn ông có vợ hoàn hảo mà vướng vào - Ảnh minh họa: Internet

Ở bên ngoài, anh đạo mạo, bảnh bao, quần áo được ủi thẳng tắp, đầu tóc chải chuốt gọn gàng. Nhưng không ai biết được khi về nhà, anh lại là người bày bừa, thích quăng đồ lung tung. Quần áo cởi ra quăng xuống gầm giường để bốc mùi hôi thối. Anh chỉ thích nằm dài ra lệnh cho người khác, phải kiên nhẫn lắm mới chịu đựng được con người khó chịu như anh. Không những thế anh còn sẵn sàng để vợ ở nhà một mình khi bạn bè réo gọi. Khi vợ bệnh, anh vẫn ngáy ngủ ngon lành, không chút quan tâm. Con bệnh quấy khóc cũng không thể nào ngăn cản được "con sâu ngủ" trong người anh.

Nói chung anh mà đặt lưng xuống giường, trời có sập cũng chẳng hay. Anh là người hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng với chị, anh là một người bình thường hơn cả mức bình thường. Chị mang những tật xấu của anh kể cho người phụ nữ đó nghe. Sau khi nghe câu chuyện của chị, cô ta mới thấu hiểu người đàn ông đó không hoàn hảo như mình nghĩ. Cô ta nghĩ nếu về chung một nhà, chắc chắn những công việc mà chị đang làm sẽ dành cho mình. Cũng vì vậy mà cô ta chạy dài chẳng dám đến gần anh nữa.

Gửi kẻ thứ ba: Chỉ đàn bà ngốc mới xem đàn ông có vợ là cực phẩm   - Ảnh 3
Đàn bà mà làm kẻ thứ ba lỡ làng suốt cả cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên, người thứ ba à! Có yêu cũng nên mở mắt to một chút, đừng cứ nhìn chăm chăm vào mặt tốt của nhân tình mà không để ý những điểm khác. Đàn ông vốn chẳng ai hoàn hảo, chỉ khi gặp đúng người phụ nữ, anh ấy mới thay đổi. Kẻ thứ ba đừng tưởng đàn ông có vợ là món mồi thơm ngon mà lao vào. Sự hoàn hảo đó vốn dĩ chỉ là cái bẫy được bao bọc đẹp đẽ mà họ bày ra mà thôi. Một khi đã vướng vào đau đớn kêu trời cũng chẳng thấu.

Là phụ nữ với nhau, đừng làm nhau tổn thương, hạnh phúc của ai người đó hưởng. Đừng xen vào hạnh phúc của người khác rồi thất vọng tràn trề. Đàn ông có vợ vốn là chiếc nệm êm ả đối với người ngoài cuộc, nhưng lại là con rận đối với người trong cuộc. Càng dấn thân, càng tìm hiểu mới biết khổ sở nhưng vẫn phải chấp nhận. Người thứ ba à! Đàn ông có vợ vốn dĩ chẳng hoàn hảo như vẻ ngoài anh ấy thường thể hiện. Chẳng qua là do bạn không nhìn tường tận nội tâm của anh ấy mà thôi.

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