Gửi kẻ thứ ba: Chiếc áo này cũ quá, chị không mặc nữa nhường cho em!

Tâm sự gia đình 18/05/2018 16:05

"Chiếc áo này cũ quá rồi, chị không mặc nữa, nhường cho em, nếu muốn cứ đến lấy", đó là những lời đanh thép chị gửi cho ả nhân tình của chồng.

Hôm nay tôi lại viết cho kẻ thứ ba. Vừa qua, tôi nghe được câu chuyện ngoại tình của chồng chị. Ả nhân tình có thai sau hơn nửa năm anh và cô ấy qua lại với nhau. Trơ trẽn hơn là cô ta vác cái thai đó đến ăn vạ, đòi quyền công bằng cho ả và con. Nghĩ cũng nực cười, kẻ xen vào hạnh phúc của người khác mà lại đi đòi quyền bình đẳng.

Hôm đó, ả đến tìm chị khóc lóc, van xin đủ điều, nói do mình khờ dại. Cô ta nói không thể để con của mình không có cha, không thể sống một mình nuôi con được. Khi biết chồng ngoại tình, chị khóc nhiều, thêm việc ả nhân tình tìm đến tận nhà như vậy, chị hoàn toàn gục ngã.

Gửi kẻ thứ ba: Chiếc áo này cũ quá, chị không mặc nữa nhường cho em! - Ảnh 1
Chồng ngoại tình, cuộc sống chị rơi vào bế tắc - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nói chuyện với ả ta xong, chị cứ dằn vặt mãi. Nếu buông tay, con chị sẽ thiếu thốn tình cảm của cha. Còn nếu không buông tay, rồi con của ả ta cũng sẽ bất hạnh. Chị thật sự bế tắc, dạo gần đây không thể nào tập trung làm được việc gì ra hồn. Bẵng đi một thời gian, thấy ả không đá động đến việc đó nữa, chị cứ tưởng anh đã âm thầm giải quyết xong mọi việc. Chị cũng yên tâm phần nào, cứ nghĩ anh đã chấm dứt mối quan hệ bất chính với ả ta rồi.

Nhưng hiện thực lại quá tàn nhẫn, không dùng được chiêu “người bị hại”, ả ta chuyển sang đe dọa. Cô ta nhắn tin hẹn gặp chị ra ngoài nói chuyện. Ả nói nếu vợ chồng chị không giải quyết chuyện này, ả sẽ tung hết bằng chứng “giường chiếu” khiến anh thân bại danh liệt. Sợ ảnh hưởng đến danh dự, sự nghiệp của chồng, mấy hôm nay, chị cứ day dứt mãi về việc có nên buông bỏ. Có thai, ả ta mè nheo, làm nũng kéo anh đi suốt ngày khiến chị vô cùng hụt hẫng.

Tôi không hiểu được, xã hội ngày nay sao lại có nhiều người lại trơ trẽn đến vậy. Đã là người đến sau, phá hoại gia đình người khác, bây giờ lại bắt vợ danh chính ngôn thuận phải rời đi, nhường lại vị thế cho mình.

Gửi kẻ thứ ba: Chiếc áo này cũ quá, chị không mặc nữa nhường cho em! - Ảnh 2
Ả nhân tình không ngừng khủng bố tinh thần của chị - Ảnh minh họa: Internet

Sau cuộc gặp mặt đó, chị đến tìm tôi với đôi mắt đỏ hoe. Chị nói tâm trí bây giờ đang rối bời, không biết có nên ly hôn hay không? Nếu cứ như thế này, anh sẽ mất đi những điều mình gầy dựng bấy lâu nay. Vả lại anh mới được thăng chức cách đây không lâu, chị sợ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này của anh. Nhưng suy đi nghĩ lại, chị không thể mang công sức vun vén gia đình của mình tặng không cho người khác được.

Vì chuyện này mà vợ chồng chị mấy ngày nay đứng ngồi không yên. Chị gầy xọp, anh cũng không còn hứng thú trong việc gì nữa. Cả hai không nói chuyện với nhau, không khí trong nhà trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Chị không thể chịu được cảm giác này nữa nên quyết định ly thân. Chị muốn biết khi sống xa anh, chị có thể tốt hơn không. Nói đúng hơn, chị muốn giải thoát chính mình bởi những ám ảnh mà ả nhân tình mang lại.

Ngày nào, ả ta cũng nhắn tin với chị, hết đóng vai đáng thương đến hăm dọa khiến chị như phát điên, công việc cũng vì vậy mà trì trệ, bị cấp trên trách móc. Không thể chịu đựng được sự hành hạ tinh thần nữa, chị nhắn tin cho ả ta:"Chiếc áo này cũ rồi, chị không mặc nữa nhường cho em, muốn đến lấy cứ tự nhiên". Nhắn xong chị đặt điện thoại sang một bên, gục đầu xuống gối khóc rấm rứt. 

Gửi kẻ thứ ba: Chiếc áo này cũ quá, chị không mặc nữa nhường cho em! - Ảnh 3
Chị quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Ai nói kẻ thứ ba đáng thương, chứ riêng tôi thì chưa bao giờ ủng hộ kẻ chen chân phá hoại gia đình người khác. Bởi dù đúng dù sai, dù có lỗi hay chỉ là kẻ bị hại, con giáp thứ 13 cũng là sai lầm của tạo hóa. 

Ai đang có tư tưởng trở thành kẻ thứ ba, vì tình yêu, tình dục hay tiền bạc, cũng đừng dại mà vướng vào. Đừng nhân danh tình yêu mà trở nên hèn hạ trong mắt người khác. Người có đạo đức không bao giờ có tư tưởng cướp hạnh phúc của ai.

Tâm sự của người đàn bà sắp ly hôn: Tình yêu có đẹp đẽ đến mấy cũng kết thúc khi có kẻ thứ ba xuất hiện

Tâm sự của người đàn bà sắp ly hôn: Tình yêu có đẹp đẽ đến mấy cũng kết thúc khi có kẻ thứ ba xuất hiện

Hôm đó là ngày tôi đi khám thai, anh nói bận nên bảo tôi đi một mình. Nhưng nào ngờ, tôi chết trân khi thấy cảnh tượng anh ôm eo Trâm đi vào trung tâm thương mại, cười nói rất vui vẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   kẻ thứ ba tâm sự đàn bà tâm sự vợ chồng người thứ ba chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 2 giờ 43 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm