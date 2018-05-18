Gửi kẻ thứ ba: Chiếc áo này cũ quá, chị không mặc nữa nhường cho em!

Hôm đó, ả đến tìm chị khóc lóc, van xin đủ điều, nói do mình khờ dại. Cô ta nói không thể để con của mình không có cha, không thể sống một mình nuôi con được. Khi biết chồng ngoại tình , chị khóc nhiều, thêm việc ả nhân tình tìm đến tận nhà như vậy, chị hoàn toàn gục ngã.

Hôm nay tôi lại viết cho kẻ thứ ba . Vừa qua, tôi nghe được câu chuyện ngoại tình của chồng chị. Ả nhân tình có thai sau hơn nửa năm anh và cô ấy qua lại với nhau. Trơ trẽn hơn là cô ta vác cái thai đó đến ăn vạ, đòi quyền công bằng cho ả và con. Nghĩ cũng nực cười, kẻ xen vào hạnh phúc của người khác mà lại đi đòi quyền bình đẳng.

Nhưng hiện thực lại quá tàn nhẫn, không dùng được chiêu “người bị hại”, ả ta chuyển sang đe dọa. Cô ta nhắn tin hẹn gặp chị ra ngoài nói chuyện. Ả nói nếu vợ chồng chị không giải quyết chuyện này, ả sẽ tung hết bằng chứng “giường chiếu” khiến anh thân bại danh liệt. Sợ ảnh hưởng đến danh dự, sự nghiệp của chồng, mấy hôm nay, chị cứ day dứt mãi về việc có nên buông bỏ. Có thai, ả ta mè nheo, làm nũng kéo anh đi suốt ngày khiến chị vô cùng hụt hẫng.

Sau khi nói chuyện với ả ta xong, chị cứ dằn vặt mãi. Nếu buông tay, con chị sẽ thiếu thốn tình cảm của cha. Còn nếu không buông tay, rồi con của ả ta cũng sẽ bất hạnh. Chị thật sự bế tắc, dạo gần đây không thể nào tập trung làm được việc gì ra hồn. Bẵng đi một thời gian, thấy ả không đá động đến việc đó nữa, chị cứ tưởng anh đã âm thầm giải quyết xong mọi việc. Chị cũng yên tâm phần nào, cứ nghĩ anh đã chấm dứt mối quan hệ bất chính với ả ta rồi.

Tôi không hiểu được, xã hội ngày nay sao lại có nhiều người lại trơ trẽn đến vậy. Đã là người đến sau, phá hoại gia đình người khác, bây giờ lại bắt vợ danh chính ngôn thuận phải rời đi, nhường lại vị thế cho mình.

Ả nhân tình không ngừng khủng bố tinh thần của chị - Ảnh minh họa: Internet

Sau cuộc gặp mặt đó, chị đến tìm tôi với đôi mắt đỏ hoe. Chị nói tâm trí bây giờ đang rối bời, không biết có nên ly hôn hay không? Nếu cứ như thế này, anh sẽ mất đi những điều mình gầy dựng bấy lâu nay. Vả lại anh mới được thăng chức cách đây không lâu, chị sợ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này của anh. Nhưng suy đi nghĩ lại, chị không thể mang công sức vun vén gia đình của mình tặng không cho người khác được.

Vì chuyện này mà vợ chồng chị mấy ngày nay đứng ngồi không yên. Chị gầy xọp, anh cũng không còn hứng thú trong việc gì nữa. Cả hai không nói chuyện với nhau, không khí trong nhà trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Chị không thể chịu được cảm giác này nữa nên quyết định ly thân. Chị muốn biết khi sống xa anh, chị có thể tốt hơn không. Nói đúng hơn, chị muốn giải thoát chính mình bởi những ám ảnh mà ả nhân tình mang lại.

Ngày nào, ả ta cũng nhắn tin với chị, hết đóng vai đáng thương đến hăm dọa khiến chị như phát điên, công việc cũng vì vậy mà trì trệ, bị cấp trên trách móc. Không thể chịu đựng được sự hành hạ tinh thần nữa, chị nhắn tin cho ả ta:"Chiếc áo này cũ rồi, chị không mặc nữa nhường cho em, muốn đến lấy cứ tự nhiên". Nhắn xong chị đặt điện thoại sang một bên, gục đầu xuống gối khóc rấm rứt.

Chị quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet

Ai nói kẻ thứ ba đáng thương, chứ riêng tôi thì chưa bao giờ ủng hộ kẻ chen chân phá hoại gia đình người khác. Bởi dù đúng dù sai, dù có lỗi hay chỉ là kẻ bị hại, con giáp thứ 13 cũng là sai lầm của tạo hóa.

Ai đang có tư tưởng trở thành kẻ thứ ba, vì tình yêu, tình dục hay tiền bạc, cũng đừng dại mà vướng vào. Đừng nhân danh tình yêu mà trở nên hèn hạ trong mắt người khác. Người có đạo đức không bao giờ có tư tưởng cướp hạnh phúc của ai.