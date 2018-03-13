Hôn nhân là việc quan trọng cả đời của người phụ nữ. Ai cũng muốn tìm được người bạn đời tốt, có một cuộc hôn nhân viên mãn, cùng chung sống với nhau đến đầu bạc răng long. Muốn được như vậy, bạn nên biết những bí kíp này để ‘ngăn ngừa” kẻ thứ ba đến gần người đàn ông của mình.

Bí kíp đầu tiên để giữ chồng là luôn tạo cảm giác mới lạ cho anh ấy. Có phải cuộc hôn nhân của bạn đã lâu rồi không có gì mới mẻ, khiến cả hai cảm thấy nhàm chán? Nếu vậy, bạn phải tìm cách thay đổi thói quen của cả hai. Vợ chồng bạn đã lâu không ôm nhau, dành thời gian trò chuyện hay không có những cuộc hẹn hò thân mật. Tạm gác những mối lo toan thường ngày, bạn hãy cùng anh ấy đi du lịch, hâm nóng tình yêu. Hãy dành thời gian hẹn hò, trò chuyện, tâm sự cùng nhau về những chuyện mà bản thân đã trải qua. Có như vậy, cuộc sống hôn nhân của bạn mới thật sự bền chặt, vợ chồng sẽ hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Đây là cách hiệu quả “cắt đứt” mối nhân duyên của người thứ ba với chồng của bạn.

Đa số phụ nữ luôn có xu hướng chăm sóc chồng con hơn là bản thân. Có người nghĩ chỉ cần chồng con tươm tất, bản thân ra sao cũng được, không cần quá cầu kỳ. Nhưng đó luôn là quan niệm sai lầm. Bạn nên nhớ, đẹp mới giữ được chồng. Không có người đàn ông nào chịu đi chung với người ăn mặc luộm thuộm, không có thần thái. Vì vậy, hãy quan tâm chăm sóc đến bản thân một chút, chắc chắn bạn sẽ hạnh phúc.

Cho chồng không gian riêng

Bạn đừng bao giờ nghĩ đã là vợ chồng phải bên nhau 24/24, đừng nghĩ có thể quản lý anh ấy. Là vợ, bạn phải cho chồng không gian riêng, đừng nghĩ cứ ở bên cạnh anh ấy sẽ không thể léng phéng với cô gái khác. Có câu “càng giữ càng dễ mất”, hãy để cho anh ấy có không gian làm những việc mình thích. Bạn đừng xen vào chuyện riêng, đừng hỏi quá nhiều về những việc mang tính cá nhân. Cho nhau không gian riêng là “liều thuốc” hiệu quả nhất để giữ hạnh phúc hôn nhân.

Dùng chiêu "giữ như không giữ"

Vợ thông minh phải biết cách tỏ ra “không cần” chồng. Bạn đừng quá quan tâm đến việc hôm nay anh ấy đi đâu, làm gì, đi với ai. Đừng tra khảo anh ấy bằng những câu hỏi hóc búa hay có tính công kích như “anh đi với cô nào”, hoặc “sao người anh có mùi nước hoa đó”. Phụ nữ khôn ngoan phải dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, giữ như không giữ để chồng vừa nể vừa yêu. Bạn chỉ nên âm thầm quan sát những thay đổi của chồng, đừng vội làm lớn chuyện hay tra khảo anh ấy. Vì không có người đàn ông nào ngu ngốc đến nỗi thừa nhận mình ngoại tình. Khi đó, bạn hãy dành thời gian để chăm lo nhà cửa nhiều hơn, vẫn nấu những món anh ấy thích, ủi quần áo tươm tất cho chồng đi làm. Đây là cách hiệu quả nhất vợ nên làm để giữ chồng.

Đổi mới trong chuyện ấy

Bạn hãy đọc sách hay tìm hiểu về cách đổi mới trong chuyện quan hệ tình dục vợ chồng. Đàn ông luôn thích những cảm giác mới lạ, đặc biệt là say mê người phụ nữ luôn chủ động trong chuyện ấy. Những đổi mới mà bạn đưa ra chắc chắn chàng sẽ ủng hộ nhiệt tình, không bao giờ từ chối.