Cách bảo vệ gia đình trước kẻ thứ ba, vợ nên biết để giữ gìn hạnh phúc

Phụ nữ yêu 05/02/2018 17:10

Chìa khóa giữ gìn hạnh phúc trong hôn nhân là vợ chồng phải cùng nhau cố gắng, luôn tìm cách thay đổi để mối quan hệ tốt đẹp hơn. Là vợ, bạn phải biết những điều này để chồng nói “không” với kẻ thứ ba.

Chị than thở với tôi, cuộc sống hôn nhân của chị nhạt rồi, anh không còn quan tâm đến mẹ con chị nữa. Giờ đây, chị không biết phải làm sao để bồi đắp tình cảm với chồng. Chị rất sợ đánh mất cuộc hôn nhân này. Chị sợ mất anh, người mà chị thương nhất cuộc đời. Tôi vỗ nhẹ vai chị an ủi, khi sợ mất một thứ gì đó, con người ta sẽ cố gắng để gìn giữ. Bởi vậy, khi hôn nhân gặp vấn đề, các chị em cần biết rõ những điều này để giữ gìn hạnh phúc của mình, chớ vội buông tay.

Công khai thể hiện tình cảm với chồng trước mặt người khác

Hành động này giống như việc “đánh dấu chủ quyền lãnh thổ” của mình. Bạn phải biết cách chứng minh anh ấy chính là người đàn ông của bạn để những cô gái kia tránh xa. Điều này cũng sẽ khiến chàng cảm nhận được vị trí của mình trong lòng bạn. Hãy cố gắng thể hiện tình cảm của mình nhiều nhất có thể. Tình yêu mà không nói, không thể hiện sẽ dẫn đến nhiều mâu thuẫn mà không giải quyết được. Bạn đừng ngại thể hiện tình cảm của mình với chồng.

Dành nhiều thời gian cho chồng

Dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng phải dành thời gian để ở bên chồng. Hãy cùng anh ấy ăn tối, hẹn hò rồi cùng nhau dạo phố. Chắc chắn đã lâu rồi, vợ chồng bạn không hẹn hò đúng không? Vì nhiều công việc, vì áp lực cuộc sống mà nhiều người thường bỏ qua điều quan trọng này. Bạn đừng nghĩ đã kết hôn rồi sẽ không thể hẹn hò như thời yêu nhau. Muốn cuộc sống hôn nhân bền vững, hãy dành càng nhiều thời gian bên nhau càng tốt.

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Bạn và chồng hãy hẹn hò, ăn tối và dành thời gian nhiều hơn cho nhau - Ảnh minh họa: Internet

Luôn ở bên cạnh động viên và an ủi bạn đời vượt qua khó khăn

Đàn ông vốn có rất nhiều áp lực trong cuộc sống. Có nhiều lúc, anh ấy sẽ yếu lòng và vấp phải những khó khăn. Khi đó, hãy ở bên cạnh động viên, an ủi. Đã là vợ chồng, hãy ở bên cạnh nhau trong thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời. Có như vậy, duyên vợ chồng mới thật sự có ý nghĩa. Hành động của bạn sẽ khiến chồng yêu thương và trân trọng bạn hơn, không bao giờ có ý định ngoại tình. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả sẽ giúp bạn gìn giữ được hôn nhân của mình.

Lắng nghe nhau mọi lúc mọi nơi

Đã là vợ chồng, đừng đặt cái tôi của mình quá lớn. Vợ chồng là mối quan hệ bình đẳng, trọng tình cảm chứ không phải quan hệ thương trường. Là vợ, bạn phải lắng nghe những nỗi vất vả của chồng, cho anh ấy bờ vai để tựa vào khi mệt mỏi. Trong hôn nhân, việc trò chuyện và lắng nghe nhau rất quan trọng. Điều đó thể hiện sự tôn trọng và bình đẳng trong hôn nhân.

Dành nhiều điều tốt đẹp nhất cho bạn đời

Bạn luôn dành cho chồng những điều tốt đẹp và quan tâm đến cảm xúc của anh ấy. Có nhiều chị em phụ nữ dành hết thời gian cho con mà vô tình quên đi người chồng của mình. Điều đó khiến chồng không cảm nhận được tình cảm của vợ. Vì thế, phụ nữ phải biết cân bằng tình cảm của mình để cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn.

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