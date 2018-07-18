Dưới đây là những điều xấu có thể khiến hôn nhân của bạn dần đổ vỡ, ai cũng nên chú ý để không phải hối tiếc về sau, đặc biệt là phụ nữ.

Vợ chồng cãi nhau, không thấu hiểu, bất đồng quan điểm, hơn thua hay bỏ bê nhau là những điều dễ dẫn đến hôn nhân đổ vỡ. Tuy nhiên bên cạnh đó còn có nhiều điều khiến hôn nhân rạn nứt từ bên trong. Đức Phật dạy rằng nghĩa vợ chồng rất sâu rộng, không phải cãi đôi ba câu là có thể bỏ nhau được. Đạo vợ chồng không chỉ dựa trên nền tảng tình yêu mà còn là trách nhiệm và nghĩa vụ. Khi chấp nhận ăn đời ở kiếp với ai đó, trách nhiệm là điều đặt lên hàng đầu. Nếu chỉ dựa trên tình yêu, đến một ngày nào đó cả hai cũng sẽ chán ghét nhau. Chỉ khi sống vì trách nhiệm, bổn phận cả hai mới thật sự gắn bó lâu dài. Vợ chồng là nghĩa trăm năm, dù chuyện gì xảy ra cũng không nên bỏ nhau - Ảnh minh họa: Internet Cuộc sống độc thân và sau khi kết hôn là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Có người hợp khi yêu đương, nhưng lại không thể dung hòa trong cuộc sống vợ chồng. Khi yêu mọi thứ đều màu hồng, nhưng khi về chung một nhà, có vô vàn rắc rối khiến bạn chẳng thể nào một mình xoay sở được. Bởi vậy hai tiếng vợ chồng rất thiêng liêng. Vợ là người giữ hòa khí trong gia đình, chồng là người giữ cho nền tảng của hôn nhân thêm phần vững chắc. Suy cho cùng, hôn nhân phải có sự vun đắp của cả hai, một bàn tay không thể làm nên chuyện gì. Đã là vợ chồng, cả hai nên gạt bỏ những điều xấu này để không đổ vỡ đáng tiếc.

Không tin tưởng lẫn nhau Nhiều cô vợ thường có thói quen nghi ngờ về sự chung thủy của chồng. Chồng có biểu hiện gì kỳ lạ, họ cũng soi mói và cho rằng anh ấy có chuyện gì mờ ám. Tuy nhiên niềm tin là nền tảng đầu tiên để xây dựng nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Một khi đã có sự nghi hoặc, đồng nghĩa với việc lòng tin đã rạn nứt. Đã là vợ chồng đừng giữ quá nhiều bí mật, nếu được cứ chia sẻ cùng nhau. Còn nếu quá khó khăn, hãy tìm cách thấu hiểu đối phương nhiều hơn. Đôi khi bạn cũng chẳng cần nói gì, chỉ cần lắng nghe vợ chồng sẽ tháo gỡ hết những nút thắt trong lòng. Vợ chồng vốn dĩ là hai cá thể hoàn toàn khác nhau, nhưng khi chấp nhận ăn đời ở kiếp, đồng nghĩa với việc cả hai đã là một. Thế nên sự tin tưởng lẫn nhau là điều quan trọng cần phải làm.

Vợ chồng tin tưởng nhau trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet Ghen tuông mù quáng Phụ nữ là người thường mắc phải điều này. Họ thường mù quáng trong tình yêu, muốn giữ khư khư người đó cho riêng mình. Nhiều người nghĩ ghen là cách thể hiện tình cảm, nhưng đôi khi điều đó khiến đối phương cảm thấy phiền phức. Yêu là bình đẳng, cả hai còn có nhiều mối quan hệ và cuộc sống riêng của bản thân. Bạn không thể ích kỷ giữ người đó cho riêng mình. Ngày nay có rất nhiều câu chuyện ngoại tình và vô số vụ đánh ghen. Nhưng kết quả cuối cùng chỉ làm tổn thương nhau. Tất cả những khổ đau trên cuộc đời này đều do con người mà ra. Đánh ghen vốn dĩ là hành vi ích kỷ. Bạn có nghĩ những thứ càng giữ càng dễ mất hay không? Thế nên hãy cứ để người đó đi. Nếu họ nhận ra trách nhiệm và nơi mình thuộc về, họ sẽ tự động quay lại. Đặt nặng vật chất Đừng đặt nặng vấn đề tiền bạc kẻo hôn nhân đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet Khi còn yêu nhau, bạn chẳng phải lo toan điều gì vì còn có gia đình hậu thuẫn phía sau. Nhưng khi thành gia lập thất rồi, bạn phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Khi đó hôn nhân không đơn giản chỉ là tình yêu mà còn là gánh nặng cơm áo gạo tiền, rồi chuyện con cái. Có rất nhiều thứ chi phối khiến cho cuộc sống và tính cách của bạn dần thay đổi. Khi gánh nặng tài chính đến gõ cửa cũng là khi túp lều tranh với hai quả tim vàng cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Tuy nhiên không phải cuộc sống lúc nào cũng nên đặt nặng việc kiếm tiền. Là vợ chồng nên biết cách dung hòa chuyện tình yêu và tài chính để cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hơn. Tiền có thể mua được nhiều thứ, nhưng chẳng thể mua được lòng tin và tình yêu dành cho nhau.

Đức Phật khẳng định đây là những nỗi khổ của phụ nữ, ai rồi cũng phải trải qua trong đời Sau đây là những nỗi khổ mà phụ nữ đều phải trải qua trong đời theo lời của Đức Phật, đấng mày râu nên biết để thương vợ nhiều hơn.

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