Phật dạy cách giảm bớt đau khổ sau ly hôn, chị em phụ nữ nên biết

Tâm sự gia đình 03/04/2018 16:08

Sau đây là những điều Phật dạy giúp mọi người thoát khỏi sự đau khổ và dằn vặt sau ly hôn, phụ nữ tuyệt đối đừng bỏ qua.

Là con người, ai rồi cũng phải trải qua hết thảy những nỗi đau trong cuộc đời. Đau vì mất người thân, đau vì mất đi những điều quan trọng nhất. Trong đó, có nỗi đau mang tên ly hôn. Ly hôn là "án tử" cho một mối quan hệ đổ vỡ. Tuy nhiên, đau rồi cũng phải học cách đứng lên, làm lại từ đầu, mỉm cười để bước tiếp.

Có người sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc mà hành hạ, dằn vặt lẫn nhau. Có người sẽ buông bỏ nhẹ tênh, chẳng chút sầu muộn. Nói chung, những điều đớn đau ở đời điều do cảm xúc của con người tạo nên. Phật đã dạy cách kiểm soát hành vi cảm xúc của mình để giảm bớt đau khổ, dằn vặt sau ly hôn, phụ nữ nên thuộc lòng.

Buông bỏ cố chấp

Phật dạy cách giảm bớt đau khổ sau ly hôn, chị em phụ nữ nên biết - Ảnh 1
Phụ nữ đừng quá cố chấp mà khổ đau cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Đổ vỡ thì cũng đổ vỡ rồi, cố chấp níu kéo quá khứ chỉ là hành động ngu ngốc để hành hạ bản thân. Việc đối mặt với sự đau đớn của quá khứ và mơ hồ của tương lai chỉ khiến bản thân bạn đau khổ mà thôi. Hãy kiểm soát bản thân, chấp nhận buông bỏ để không day dứt cả đời. Đừng tự hào rằng chúng ta đã từng có cuộc hôn nhân rất đẹp rồi dùng dằng không muốn buông bỏ, chấp mê bất ngộ, càng cuốn bản thân vào những vòng xoáy đau thương. Hãy ngẩng cao đầu tự hào rằng bản thân đã buông bỏ cố chấp, buông bỏ đắng cay để đối mặt với thực tại và tương lai, khi đó bạn mới thật sự nhẹ nhõm.

Nhẹ nhàng tha thứ cho người làm ta đau

Sau hôn nhân, có người sẽ không tiếc lời mắng nhiếc người đã từng chung chăn gối. Có người sẽ tự oán bản thân rằng sao lại lấy một người tồi tệ như vậy. Tuy nhiên, bạn có nghĩ bản thân và người đó đã từng hạnh phúc đến dường nào chưa. Vì vậy, sau ly hôn, đừng vội phán xét nhau, đừng đổ lỗi tại anh mà cuộc đời tôi như thế này, như thế kia. Hãy bình tâm, nhẹ nhàng học cách tha thứ cho người ấy, dù họ có tệ bạc như thế nào. Bởi việc oán hận người ấy không làm cho bạn có cuộc sống nhẹ nhàng, thoái mái hơn. Hà cớ gì phải dằn vặt nhau bởi những người cũ? Đã cũ rồi thì quên đi, nhắc mãi làm gì, khi không còn là gì của nhau. Ta không lường trước khổ đau, nhưng sẽ lựa chọn tránh xa được những phiền não.

Phật dạy cách giảm bớt đau khổ sau ly hôn, chị em phụ nữ nên biết - Ảnh 2
Tình yêu là điều không thể cưỡng cầu, hết duyên thì buông bỏ - Ảnh minh họa: Internet

Không có gì là vĩnh hằng, đừng mong cầu hoàn hảo

Mọi sự trên thế gian đều sẽ thay đổi không ngừng, lòng dạ con người cũng không ngoại lệ. Đừng quá mong mỏi người đó bên ta đến đầu bạc răng long. Đừng mong cầu người đó phải thật hoàn hảo, hãy bình tâm đón nhận mọi thứ nhẹ nhàng nhất. Đến một ngày, chúng ta hết duyên, hết yêu, việc ra đi là điều hiển nhiên. Không có gì là mãi mãi vì vậy đừng trông chờ vào tình yêu vĩnh hằng. Khi chúng ta nghĩ mọi thứ trên đời chỉ là tạm bợ, cuộc sống sẽ hạnh phúc và an yên hơn.

Đừng mãi ôm nỗi niềm riêng hận thù

Phật dạy cách giảm bớt đau khổ sau ly hôn, chị em phụ nữ nên biết - Ảnh 3
Đừng mãi oán hận khi đã ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Hết yêu rồi, thì buông tay, đừng hận thù nhau làm gì cho phiền não tấm thân. Đừng vội oán hận nhau khi chưa thật sự hiểu rõ tâm can của người khác. Biết đâu, người đó cũng có những nỗi niềm riêng khó nói. Việc ly hôn, đừng đong đếm xem ai đau hơn ai, chắc chắn người trong cuộc cũng sẽ đau như nhau thôi.

Hận thù giống như bạn giữ khư khư bàn tay trong ngọn lửa nóng, càng giữ càng khiến bản thân đau và tổn thương. Đời người ngắn ngủi, oán hận sẽ khiến bản thân mệt mỏi và nỗi đau càng dai dẳng. Vì vậy, nhẹ nhàng tha thứ cho người cũ để rồi gầy dựng một cuộc sống mới bình an hơn.

Ly hôn không đáng sợ mà là một dạng hạnh phúc!

Ly hôn không đáng sợ mà là một dạng hạnh phúc!

Đôi khi ly hôn là một dạng hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã giải thoát cho nhau, hạnh phúc vì đã không còn là gánh nặng của nhau nữa.

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