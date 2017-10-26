Dấu hiệu chồng đã hết yêu vợ nhưng vẫn không muốn ly hôn

Tâm sự gia đình 26/10/2017 07:14

Là phụ nữ đừng bao giờ để bản thân rơi vào trạng thái mụ mị trong hôn nhân. Đôi khi bạn phải biết chấp nhận sự thật "anh không còn yêu em nữa".

Dù không thừa nhận cũng chẳng muốn ly hôn nhưng chỉ nhìn những dấu hiệu sau đây là biết ngay chồng đã không còn yêu thương người vợ của mình.

Hành vi của anh ta thay đổi

Dấu hiệu chồng đã hết yêu vợ nhưng vẫn không muốn ly hôn - Ảnh 1
Anh ta trở nên cộc cằn và thô lỗ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy dễ cáu giận với bạn chỉ vì những chuyện lặt vặt. Mặc dù bạn sai hay đúng, anh ấy cũng tỏ ra khó chịu, không còn muốn tin tưởng hay quan tâm đến cảm xúc của bạn nữa. Thậm chí, anh ta còn sẵn sàng buông những lời cay nghiệt để làm tổn thương lòng tự trọng của bạn.

Tuy nhiên, khi làm "chuyện ấy", anh ta sẽ dùng những chiêu trò để dụ ngọt, vỗ về bạn. Nhưng sau khi kết thúc cuộc vui, anh ta sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác, cộc cằn và thô lỗ. Điều này cho thấy, anh ấy không còn xem bạn là người để yêu thương, che chở nữa mà bây giờ đã trở thành công cụ để giải tỏa nhu cầu của bản thân.

Đổ hết lỗi lầm lên vợ

Không biết bạn đúng hay sai, chồng vẫn thản nhiên đổ hết mọi lỗi lầm cho bạn. Bạn vô tình trở thành nguyên nhân gây ra những rắc rối mà anh ta vướng phải. Mọi thất bại của anh ta đều do cô vợ này mà ra. Anh ấy sẽ không còn công tâm nhìn nhận mọi việc như trước đây nữa mà thay vào đó là bạn luôn sai, anh ấy luôn đúng. Đây là một trong những dấu hiệu anh ấy đã không còn yêu thương bạn nữa.

Chán ghét mọi thứ của vợ

Dấu hiệu chồng đã hết yêu vợ nhưng vẫn không muốn ly hôn - Ảnh 2
Chán ghét những thứ thuộc về vợ - Ảnh minh họa: Internet

Khi yêu, anh ấy sẽ nói “anh yêu tất cả con người em, từ ánh mắt đến bờ môi hay đôi gò má hồng hào kia nữa”. Nhưng hiện thực phũ phàng, khi không còn yêu, anh ấy chán ghét những thứ thuộc về bạn. Anh ấy xem những thứ đó như là cái gai trong mắt, nhìn sao cũng không hài lòng. Thậm chí, anh ta còn chê bai vợ trước mặt người khác, không còn muốn giữ sĩ diện của bạn nữa.

Không còn nhận quà trong ngày đặc biệt, dịp lễ tết

Những món quà, cái ôm hay nụ hôn vào ngày đặc biệt, dịp lễ tết đã không còn là điều anh ấy muốn dành cho bạn. Tuy trong tình yêu không nên đặt nặng vấn đề vật chất nhưng chí ít phải có một lời nói để phụ nữ còn cảm nhận được sự quan trọng của họ. Nếu anh ấy không có động tĩnh gì, thậm chí còn quên luôn những ngày đặc biệt thì xác định cuộc hôn nhân của bạn đang đứng trước bờ vực thẳm.

Không ý thức xây dựng và bảo vệ tổ ấm

Anh ấy bỏ bê việc quan tâm con cái và cự tuyệt những lời nhờ vả của bạn. Mặc dù bạn nói như thế nào anh ấy cũng không quan tâm và thậm chí còn mắng bạn lắm lời. Anh ấy không còn hứng thú với những kế hoạch trong tương lai với bạn nữa. Dù bạn có ốm đau, bệnh tật, anh ấy cũng chẳng buồn quan tâm bạn đã ăn gì chưa, đã uống thuốc chưa.

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Cuộc sống gia đình mới ổn định, đứa con thứ hai vừa chào đời chưa được bao lâu mà bây giờ anh lại ngoại tình. Đau đớn hơn, anh còn khuyên chị nên buông bỏ cuộc hôn nhân này.

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