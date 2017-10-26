Không muốn nhân tình mang tiếng kẻ thứ ba, chồng van xin ly hôn, vợ chỉ bình thản làm điều này

Tâm sự gia đình 26/10/2017 07:11

Cuộc sống gia đình mới ổn định, đứa con thứ hai vừa chào đời chưa được bao lâu mà bây giờ anh lại ngoại tình. Đau đớn hơn, anh còn khuyên chị nên buông bỏ cuộc hôn nhân này.

Khoảng hơn 2 năm trước, gia đình anh phá sản rồi lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Anh từ một công tử giàu có, vô lo vô nghĩ nay lại ở nhà thuê, chạy xe máy cà tàng và là nhân viên quèn của một công ty tư nhân.

Cũng tại nơi này, anh và chị gặp nhau rồi bắt đầu nảy sinh tình cảm. Chị không chê anh nghèo, mỗi buổi hẹn hò có khi chỉ ngồi quán cóc, ăn những món ăn bình dân nhưng mà vui đến lạ. Chị thật sự vui với thứ hạnh phúc mình đang có.

Không muốn nhân tình mang tiếng kẻ thứ ba, chồng van xin ly hôn, vợ chỉ bình thản làm điều này - Ảnh 1
Chị đau đớn khi biết anh ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, chị và anh cưới nhau. Không bao lâu, mái ấm của đôi vợ chồng trẻ đón chào đứa con trai đầu lòng bụ bẫm và kháu khỉnh. 

Mấy năm gần đây, anh làm việc chăm chỉ nên được cấp trên trọng dụng thăng chức trưởng phòng. Niềm vui lại được nhân lên gấp trăm lần khi chị mang thai đứa con thứ hai. 

Anh cũng vui, anh hứa sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền và sẽ không để mẹ con chị thiếu thốn bất cứ thứ gì. Đúng như lời anh hứa, anh không để chị thua thiệt bất kỳ ai. Nhưng người ta thường nói “đàn ông bắt đầu ngoại tình khi có đủ điều kiện”. Sau những khó khăn, cuối cùng thì anh cũng có thể sống thoải mái và đã bắt đầu chuyện mèo mả gà đồng bên ngoài.

Đêm đó, chị không ngủ được, xoay người lại thì không thấy anh đâu. Chị thầm nghĩ là anh đang ở phòng làm việc, thương chồng vất vả nên chị xuống bếp pha một ly sữa nóng mang lên cho anh. Vừa mới đến gần cửa, chị đã nghe thấy tiếng nói thì thầm của anh.

- Em đừng khóc, anh sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này thôi. Rồi chúng ta sẽ mãi ở bên nhau mà. Em yên tâm đi.

Chị lặng người, ly sữa rơi xuống đất vỡ tan tành. Anh hốt hoảng mở cửa ra đã thấy chị đứng chết trân ở đó, đôi tay run lên bần bật, nước mắt giàn giụa.

- Em sao vậy? Sao chưa ngủ mà còn đứng đây?

Chị cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nói với giọng chua chát.

- Cô ta là ai?

Anh cũng rất ngạc nhiên, im lặng một hồi lâu rồi từ từ nói.

- Cô ấy là Huệ. Nếu em đã biết rồi thì anh cũng nói thẳng với em luôn. Anh không muốn cô ấy mang danh người thứ ba…chúng ta ly hôn đi được không em?

- Còn mẹ con em thì sao?

- Anh sẽ chu cấp nuôi con hằng tháng, em đừng lo chuyện đó.

- Anh muốn ly hôn cũng được. Nhưng em có một điều kiện, nếu anh làm, em sẽ chấp nhận ký đơn.

Nghe chị nói sẽ trả tự do cho anh, bỗng mắt anh sáng rỡ đồng ý ngay.

- Ngày mai em sẽ đi công tác một tuần. Trong thời gian đó, anh thử làm vai trò của một người vợ đi. Sau 1 tuần em sẽ trả tự do cho anh.

Không muốn nhân tình mang tiếng kẻ thứ ba, chồng van xin ly hôn, vợ chỉ bình thản làm điều này - Ảnh 2
Chị ngậm ngùi đồng ý ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Nói xong chị đi về phòng. Đêm đó, chị khóc suốt đêm, còn anh ngủ ở phòng làm việc đến tận sáng. Sáng hôm sau, chị không nói không rằng kéo vali rời khỏi nhà. Ngày đầu chị đi công tác, anh hớn hở xoắn tay lao vào công việc dọn dẹp nhà cửa. 

Nhưng đến ngày thứ 2, thứ 3 thì mọi việc không dễ dàng như anh nghĩ. Thật sự anh mệt mỏi khi phải một mình gánh gồng hết công việc nhà. Sau ngày thứ ba, bỗng anh đổ bệnh, hai đứa con thi nhau quấy khóc suốt, anh không có thời gian nghỉ ngơi.

Nghe tin anh bệnh, chị tức tốc bỏ hết công việc trở về nhà. Vừa về đến, thấy anh co ro nằm trên ghế sofa, chị vô cùng xót xa nhưng vẫn không để lộ cảm xúc của mình. Bỗng chị lấy trong vali ra tờ đơn ly hôn rồi ký vào.

- Anh được tự do rồi đó, mấy ngày không gặp cô ta rồi chắc nhớ lắm rồi đúng không? Mau khỏe rồi đến với cô ta đi.

Bỗng anh nắm lấy tay chị.

- Anh xin lỗi, anh sai rồi. Bấy lâu nay anh đã không quan tâm đến cảm xúc của em.

- Dù sao thì em cũng ký đơn rồi. Anh muốn ly hôn thì em cho anh toại nguyện.

Nói xong, chị dẫn hai con rời khỏi nhà. Xem như cuộc hôn nhân này chị chấp nhận buông bỏ, chứ không muốn sống với một người khi phú quý giàu sang lại thay lòng đổi dạ. Vì nhân tình mà sẵn sàng làm tổn thương người đầu ấp tay gối với mình hằng đêm. Người đàn ông như anh, chị không muốn bận tâm nữa. Thôi thì cứ chấm dứt ở đây được rồi.

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Khi đứa con trai được 3 tuổi, chị biết tin mình có thai. Chị vừa vui vừa lo lắng, không biết đứa bé này sinh ra có phải chịu đựng cảnh oan trái như mẹ và anh của nó không.

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