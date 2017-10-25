Bi kịch cuộc sống hôn nhân 10 năm của người đàn bà tận tụy, cung phụng chồng cuồng ghen

Tâm sự gia đình 25/10/2017 07:07

Khi đứa con trai được 3 tuổi, chị biết tin mình có thai. Chị vừa vui vừa lo lắng, không biết đứa bé này sinh ra có phải chịu đựng cảnh oan trái như mẹ và anh của nó không.

Cưới nhau đến nay đã được 10 năm, chị đã hơn 3 lần muốn kéo anh ra tòa để chấm dứt mối quan hệ này. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh ngăn cản và van xin chị cho anh một cơ hội thay đổi.

Thời điểm cưới nhau, cả hai đều có công việc ổn định, kinh tế cũng khá. Đến năm thứ 2, chị sinh cho anh một đứa con trai đáng yêu. Ai cũng nói, chị may mắn khi cưới được người chồng biết làm ăn, không chơi bời. Nhưng khi về sống chung chị mới biết, anh là người cuồng ghen. Hễ thấy chị nói chuyện hay cười đùa với người khác phái anh đều ghen lồng lộn rồi nhiều lần đánh chị đến tím người.

Bi kịch cuộc sống hôn nhân 10 năm của người đàn bà tận tụy, cung phụng chồng cuồng ghen - Ảnh 1
Bi kịch hôn nhân của người đàn bà có chồng cuồng ghen - Ảnh minh họa: Internet

Có lần, chị đi họp lớp. Thấy chị chưng diện chiếc váy ngắn củn, anh nhìn không thuận mắt liền lớn tiếng quát chị.

- Cô làm gái à? Sao lại ăn mặc kiểu này?
- Anh nói gì kỳ vậy? Em là phụ nữ phải biết chưng diện một chút chứ?
- Không nói nhiều, thay ra đi rồi muốn đi đâu thì đi. Còn không thì ở nhà.
- Vậy anh muốn em ra đường với bộ dạng lôi thôi, lếch thếch hay sao?

Anh không trả lời quay lưng đi về phòng, bỏ lại sau lưng sự thất vọng của chị. Chị mệt mỏi khi phải sống chung với người chồng ghen quá mức đến như vậy. Đêm đến là điều chị sợ hãi nhất khi mỗi lần chồng tức giận lại hành hạ thể xác lẫn tinh thần của chị.

Nhiều lúc chị phải oằn mình gánh chịu những trận đòn roi vô cớ của anh. Khi anh vui, không khí trong nhà sẽ dễ thở hơn, còn khi có chuyện gì bực dọc là anh lại lôi vợ con ra để trút giận.

Hàng xóm đều khuyên chị nên suy nghĩ về mối quan hệ này. Chứ không thể sống mãi với người chồng vũ phu, luôn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề như vậy được. Nhưng chị chưa thể buông được, nếu chị bỏ chồng thì con của chị sẽ mất cha. Chưa nói về gia đình của chị nữa, mẹ chị là người cổ hủ.

Trước khi gả con gái đi, bà đã từng nói dù có khổ đau đến mấy phận đàn bà cũng phải chịu đựng không được mang tiếng chồng bỏ hay bỏ chồng. 

Khi đứa con trai được 3 tuổi, chị biết tin mình có thai. Chị vừa vui vừa lo lắng, không biết đứa bé này sinh ra có phải chịu đựng cảnh oan trái như mẹ và anh của nó không.

Bi kịch cuộc sống hôn nhân 10 năm của người đàn bà tận tụy, cung phụng chồng cuồng ghen - Ảnh 2
Suốt ngần ấy năm chị đã phải chịu nhiều đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần - Ảnh minh họa: Internet

Biết chị có thai nhưng anh vẫn nhiều lần muốn làm 'chuyện ấy'. Chị một mực không cho vì sợ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Anh không thỏa mãn được bản thân nên đâm ra cáu gắt, lôi chị ra đánh thừa sống thiếu chết: “Cô có thằng khác rồi đúng không? Nên mới không cho tôi đụng vào người”.

Và rồi đứa con chưa thành hình của chị đã tan biến khỏi cuộc đời này như vậy đó. Người cha tàn nhẫn đã cướp đi mạng sống cũng như quyền được sống của nó. Chị gào khóc đau đớn, anh thì đứng trơ như hóa đá.

Suốt 10 năm qua, chị đã sống cuộc sống tăm tối như vậy đó. Phải chi chị mạnh mẽ rời bỏ cuộc hôn nhân này thì con chị đã không phải chết tức tưởi như vậy rồi.

Bây giờ cuộc sống của chị đã thoải mái hơn rất nhiều khi bỏ được người chồng cuồng ghen. Có lẽ thời gian chị sống cùng anh là những mảng màu tăm tối, nước mắt nhiều hơn nụ cười. Bi kịch cuộc đời chị cũng từ đó mà ra.

Gửi kẻ thứ ba: ‘Đôi giày của người khác đừng cố nhét chân vào’

Gửi kẻ thứ ba: ‘Đôi giày của người khác đừng cố nhét chân vào’

Chị sẽ không bao giờ ly hôn để tạo cơ hội cho hai người đến với nhau. Đơn giản vì hạnh phúc này là của chị thì hà cớ gì phải hai tay dâng cho người khác.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân bi kịch hôn nhân tâm sự vợ chồng chồng cuồng ghen

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 4 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 49 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới