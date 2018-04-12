Đức Phật khẳng định đây là những nỗi khổ của phụ nữ, ai rồi cũng phải trải qua trong đời

Sau đây là những nỗi khổ mà phụ nữ đều phải trải qua trong đời theo lời của Đức Phật, đấng mày râu nên biết để thương vợ nhiều hơn.

Trong cuộc đời, ai rồi cũng phải trải qua những nỗi đau và niềm vui. Niềm vui sẽ khiến bạn trở nên yêu đời, tin yêu vào cuộc sống. Còn nỗi đau sẽ giúp bạn trưởng thành, suy nghĩ chín chắn và sáng suốt hơn. Vì vậy, bạn hãy đón những điều mà tạo hóa ban tặng, dù có vui có buồn thì đó vẫn là cuộc đời và chúng ta vẫn phải sống tiếp. Nhất là phụ nữ, đừng ngại khổ đau, đừng ngại buồn phiền, trải qua hết thảy những điều này sẽ giúp bạn trưởng thành hơn. Phụ nữ phải trải qua khổ đau mới thật sự trưởng thành - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ là loài động vật yếu mềm, dễ tổn thương và luôn mong cầu yêu thương. Bởi vậy, nếu không thể yêu và nâng niu họ, tuyệt đối đừng khiến họ tổn thương. Ngày xưa, phụ nữ không kiếm được tiền nên không có tiếng nói trong gia đình. Vì thế, họ thường xuyên phải sống luồn cúi, phụ thuộc vào người khác. Nhưng trong xã hội ngày nay, phụ nữ cũng đã biết cách kiếm tiền, giỏi giang không thua gì đàn ông. Vì vậy, họ xứng đáng được hưởng những quyền ngang ngửa đàn ông. Đàn ông đừng nghĩ cưới vợ về để cung phụng, chăm sóc cho mình, đừng nghĩ vợ là osin, vợ là người máy đa năng. Cô ấy cũng có trái tim, có cảm xúc và có lòng tự trọng. Nếu yêu thương thật lòng đừng làm họ phải đau đớn.

Phụ nữ được hưởng quyền bình đẳng như bao người, được yêu thương và tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet Đức Phật khẳng định rằng phụ nữ phải trải qua rất nhiều nỗi đau, vì vậy họ đáng được yêu thương và trân trọng. 1. Nỗi khổ thứ nhất của phụ nữ là sống ở đâu cũng không được “công nhận”. Lúc nhỏ, sống ở nhà ba mẹ nuôi, thường được cho là “nữ sinh ngoại tộc”, khi về làm dâu, họ bị đối đãi như người dưng, là khách, là người ngoài.

2. Nỗi khổ thứ hai là việc hành kinh mỗi tháng, đau bụng, đau lưng, quằn quại như muốn chết đi sống lại. 3. Nỗi khổ thứ ba, đánh đổi thân hình, nhan sắc để mang thai. Chịu biết bao nhiêu điều oái oăm như ốm nghén, vác chiếc bụng nặng nề, to tướng. 4. Nỗi khổ thứ tư, chịu cơn đau thập tử nhất sinh, cơ thể chẻ đôi để chào đón sinh linh bé bỏng để rồi con giống cha, giống bên chồng nhiều hơn là mình. 5. Nỗi khổ thứ năm là thức đêm đợi chồng, lo lắng anh ấy đi đường có chuyện gì xảy ra không, có mèo mả gà đồng, hay làm việc có vất vả quá không. Phụ nữ sinh ra là để yêu thương, đàn ông hãy thương vợ mình nhiều hơn khi còn có thể - Ảnh minh họa: Internet Có thể thấy, phụ nữ phải gánh chịu biết bao nỗi đau trong đời. Bởi vậy, cánh mày râu hãy yêu thương và trân quý người phụ nữ của mình nhiều hơn, đừng để cô ấy phải tủi thân, phải chịu thiệt thòi. Khi đã tình nguyện trao thân gửi phận cho ai đó, cô ấy đã phải từ bỏ rất nhiều thứ như gia đình, bạn bè và cả ước mơ của chính mình. Vì vậy, đừng để cô ấy phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Phụ nữ sinh ra là để yêu, chứ không phải là vật sở hữu của đàn ông. Và phụ nữ cũng nên nhớ, niềm vui và nỗi buồn là hai thứ song hành, cuộc đời không thể vui hoài, cũng chẳng thể buồn mãi. Ai rồi cũng trải qua những nỗi đau để trân trọng bản thân và cuộc sống này. Nếu không có ai thương, hãy tự học cách thương lấy mình, đừng vì một người mà mãi u mê, bi lụy. Xã hội ngày nay, nam nữ bình đẳng, chẳng cần phải sợ miệng lưỡi thế gian nữa, sống vì mình thôi, đừng vì ai khác.

Nếu quá mệt mỏi muốn buông bỏ tất cả, phụ nữ hãy nghĩ đến 5 chữ này 5 chữ đơn giản sau đây sẽ giúp bạn sống cuộc đời bình yên, hạnh phúc, không bao giờ bị lung lay bởi những cám dỗ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duc-phat-khang-dinh-day-la-nhung-noi-kho-cua-phu-nu-ai-roi-cung-phai-trai-qua-trong-doi-278594.html