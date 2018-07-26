Dù yêu thương đến mấy thì sau hôn nhân, đàn ông tốt cũng hóa đàn ông tồi

Tâm sự gia đình 26/07/2018 16:17

Trong cuộc sống này có rất nhiều đàn ông tốt nhưng quan trọng là họ tốt được bao lâu? Đa số họ rồi cũng sẽ thay đổi vì chẳng ai có thể tốt mãi được.

Đàn ông tốt không thiếu, nhưng suy cho cùng họ cũng sẽ thay đổi, không ai tốt mãi được. Thật ra đàn ông tốt rất nhiều, nhưng một là không thuộc về mình, hai là rồi họ cũng sẽ không còn tốt nữa. Khi yêu, đàn ông tốt luôn nói thương, bạn muốn làm gì, anh ấy cũng đáp ứng hết tất cả. Nhưng khi đã có được rồi, đàn ông tốt hóa thành tồi, cảm thấy vợ nhàm chán, cuộc sống hôn nhân mệt mỏi. Và đó là hết thảy những lý do để đàn ông dùng để bao biện cho tội ngoại tình hay lăng nhăng của mình.

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Cứ tưởng anh là người tốt... 

Minh chứng rõ nhất là câu chuyện của chị gái tôi. Chị lấy chồng được 3 năm, ngày mới yêu nhau, anh thường sang nhà chơi. Chúng tôi quý anh vì anh hiền lành, điềm đạm lại ít nói. Anh giỏi giang, mới 27 tuổi đã làm chủ một công ty tư nhân nhỏ. Mẹ tôi cũng yên tâm để chị thoải mái qua lại với anh. Thời gian anh chị yêu nhau, anh thường sang nhà đưa ba mẹ con tôi đi ăn uống, mua sắm. Do trong nhà thiếu vắng đàn ông nên mỗi lần đường điện hư hay ống nước bị rò rỉ, mẹ đều nhờ anh sang sửa hộ. Dù bận rộn nhưng anh vẫn không từ chối mà lúc nào cũng tươi cười đồng ý. Cũng vì vậy nên gia đình tôi quý anh lắm, tôi cũng xem anh là anh rể từ lâu. Quen nhau được một khoảng thời gian dài, mẹ đốc thúc chị cưới.

Anh chị cưới nhau và ra sống riêng ở một khu chung cư cao cấp. Mẹ thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng chị cũng có bến đỗ hạnh phúc của mình. Nhưng từ ngày cưới nhau, anh chị cũng không thường xuyên về nhà. Mẹ điện thoại hỏi thăm, anh cũng trả lời ngắn gọn rồi cúp máy. Lần đó vì nhớ chị, mẹ và tôi đến nhà thăm. Chị ra mở cửa với gương mặt sưng húp. Vừa thấy tôi và mẹ, chị hơi bất ngờ, dùng tóc che lại nhưng vẫn không giấu được những vết bầm tím trên gương mặt. Mẹ sốt ruột hỏi thì chị nói là đi không cẩn thận va vào tường. Ai nhìn vào cũng biết đó là vết thương do bị đánh chứ không phải vô tình gây nên. Mẹ thương chị khóc hết nước mắt khuyên chị kể cho bà nghe, nhưng chị vẫn một mực giấu kín.

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... nhưng nào ngờ anh là người chồng vũ phu - Ảnh minh họa: Internet

Sau lần đó, mẹ thường xuyên đến chơi hơn, còn ở lại mấy ngày để giúp anh chị lo chuyện ăn uống. Đồng thời bà cũng muốn biết nguyên nhân tại sao chị lại bị như vậy. Thời gian đó, anh ít khi về nhà, nói là bận giải quyết việc công ty. Trước mặt mẹ, chị tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng luôn có ý không muốn mẹ ở lại. Thời gian sau đó, chị về nhà khóc lóc nói không chịu đựng được người chồng vũ phu nữa. Anh đánh chị chỉ vì một người đàn bà xa lạ. Lần đó, chị phát hiện anh ngồi nói chuyện thân mật với một người phụ nữ trong nhà hàng. Trong khi anh nói với chị, anh đang ở công ty tiếp khách hàng quan trọng. Chị không kiềm chế được cơn giận trong lòng nên có hơi lớn tiếng với anh và ả kia ở chốn đông người.

Khi về nhà, cả hai lời qua tiếng lại và anh đã đánh chị. Sau lần đó, anh luôn bỏ chị ở nhà một mình và luôn viện cớ là công việc nhiều không còn quan tâm chị như trước. Anh trở nên lạnh nhạt và bỏ mặc những gì liên quan đến chị, kể cả mẹ vợ. Ngày xưa anh một tiếng cũng mẹ hai tiếng cũng mẹ, nhưng giờ đây nói chuyện chưa được 1 phút đã cúp máy. Ngày giỗ ba cũng không thấy anh đâu, chị thì lại luôn miệng viện cớ cho anh, nói anh bận rộn. Nhưng ai cũng biết anh đang mãi say đắm bên người tình của mình, chứ không hề bận rộn như lời chị nói.

Dù yêu thương đến mấy thì sau hôn nhân, đàn ông tốt cũng hóa đàn ông tồi - Ảnh 3
Chị bị đánh vì làm xấu mặt người tình của anh trước đám đông - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ thường than phiền vì sao anh lại thay đổi nhiều như vậy. Đàn ông ngoại tình về nhà còn đánh vợ không đáng mặt làm chồng. Bà khuyên chị ly hôn, đàn ông đánh phụ nữ một lần, chắc chắn sẽ có nhiều lần sau nữa. Thời gian đó chị khóc nhiều, nói bản thân đã nhìn nhầm người. Mẹ cũng buồn phiền vì sống đến tận tuổi này, bà cũng không phân biệt đâu là xấu tốt và đã hại đời con gái như vậy. Cuộc hôn nhân này bà cũng có một phần trách nhiệm vì đã quá tin tưởng anh là người tốt.

Đàn ông tốt có rất nhiều, nhưng quan trọng một điều là họ có tốt mãi được không. Đa số ai rồi cũng thay đổi, không vì lý do này cũng vì những nguyên nhân khác. Trên cuộc đời này, lòng dạ con người là thứ đáng sợ nhất. Ngoài mặt nói cười nhưng sau này có đối xử tốt với nhau được hay không đã là một chuyện khác. Anh đã từng là người tốt, nhưng rồi cũng hóa tồi tệ như bây giờ.

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