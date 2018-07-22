Nhận dạng kiểu đàn ông thích tình một đêm nhưng vẫn là người chồng hoàn hảo trong mắt vợ

Phụ nữ yêu 22/07/2018 10:27

Đàn ông có thói trăng hoa, thích tìm kiếm những điều mới lạ. Thế nên họ thường có thói quen đi săn lùng những cô nàng nóng bỏng hơn vợ.

Dưới đây là những kiểu đàn ông thích qua lại với nhiều phụ nữ, nhưng trong mắt vợ, anh ấy luôn tỏ ra mình hoàn hảo. Là vợ, bạn nên chú ý những điểm này để không phải sống trong lo sợ.

Kiểu đàn ông sống xa vợ

Nhận dạng kiểu đàn ông thích tình một đêm nhưng vẫn là người chồng hoàn hảo trong mắt vợ - Ảnh 1
Đàn ông sống xa vợ thường giải quyết nhu cầu sinh lý bằng tình một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Vì nhiều lý do mà vợ chồng bạn sống xa nhau. Vợ chồng không có thời gian ở bên nhau, đàn ông lại là người không thể nào kiềm chế được bản năng của mình. Thế nên việc anh ấy đi tìm tình một đêm là chuyện vô cùng bình thường. Tuy nhiên kiểu đàn ông này vẫn là người vô cùng tốt và hoàn hảo trong mắt vợ. Anh ấy luôn đáp ứng cho vợ nhiều thứ, không để con thiếu thốn bất cứ điều gì. Thậm chí người đàn ông này còn rất thương vợ và trọng sĩ diện. Anh ấy sợ việc ngoại tình bại lộ nên thường che mắt thiên hạ và vợ bằng cách tỏ ra hoàn hảo.

Kiểu đàn ông rảnh rỗi

Khi không có việc gì làm, đàn ông sẽ sinh tật. Anh ấy có quá nhiều thời gian nhưng chẳng biết dùng vào việc gì nên đã tìm tình một đêm. Với anh ấy tình một đêm chẳng qua chỉ là hình thức “ăn bánh trả tiền” không có chuyện gì to tát cả. Cả hai đều có lợi và chẳng còn liên quan gì đến đời sống của nhau nữa. Với hình thức tình một đêm, anh ấy sẽ có được cả hai, đó là “người phục vụ nhu cầu sinh lý” và một người vợ ngoan hiền, luôn tin tưởng chồng.

Kiểu đàn ông có mối quan hệ xã hội rộng

Nhận dạng kiểu đàn ông thích tình một đêm nhưng vẫn là người chồng hoàn hảo trong mắt vợ - Ảnh 2
Khi có nhiều mối quan hệ đàn ông càng có nguy cơ phản bội vợ cao - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông càng thành đạt, càng có nguy cơ tìm tình một đêm rất cao. Chẳng hạn như khi tiếp khách quá chén, anh ấy cũng có thể vui chơi với một cô em nào đó. Nhưng sau tất cả, họ lại trở về làm một người chồng tốt trong mắt vợ và người cha hoàn hảo trong mắt con. Kiểu đàn ông này khá nguy hiểm. Càng có điều kiện, nhu cầu của anh ấy càng cao. Khi vợ không đáp ứng, việc anh ấy bỏ tiền tìm gái là chuyện vô cùng dễ hiểu.

Kiểu đàn ông luôn thu hút người khác phái

Nhận dạng kiểu đàn ông thích tình một đêm nhưng vẫn là người chồng hoàn hảo trong mắt vợ - Ảnh 3
Đàn ông ăn nói duyên dáng càng dễ thu hút người khác phái - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông có ngoại hình ưa nhìn, cách nói chuyện duyên dáng sẽ là món mồi ngon của nhiều cô nàng. Và đàn ông thì không thể chịu đựng được những lời ve vãn của những cô em chân dài, nóng bỏng. Đàn ông ăn nói có duyên thường chiếm thiện cảm của người khác. Và cũng là người dễ vướng vào tình một đêm. Tuy nhiên họ cũng sẽ thoát tội trong chớp mắt. Bởi chỉ cần vài câu nói ngọt ngào với vợ, cô ấy đã ngã rạp và tin chồng tuyệt đối.

Kiểu đàn ông dễ dãi

Có những kiểu đàn ông không cưa cũng tự đổ, dễ dàng bị quyến rũ bởi một ai đó. Đây là kiểu người rất dễ thay lòng đổi dạ, không có ý chí kiên định. Anh ấy luôn muốn một chân đạp hai thuyền, không muốn bỏ vợ và cũng không muốn chấm dứt tình một đêm. Một người không có lập trường, dễ bị những lời ngọt ngào dụ dỗ, khó lòng mà kiềm chế được những ham muốn trong lòng.

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