Sau những cuộc vui, tôi mới thấm thía được câu “gieo nhân nào gặt quả ấy”. Bây giờ nhìn lại vợ cũng không còn, nhân tình cũng phụ bạc chạy theo người khác.

Tôi 32 tuổi, cưới vợ vào năm ngoái. Vợ tôi đã mang thai được hơn 3 tháng. Chúng tôi chung sống hạnh phúc dưới một mái nhà. Đôi khi có bất đồng quan điểm nhưng rồi cũng được giải quyết tốt đẹp. Em nhỏ hơn tôi 7 tuổi nhưng vì đi làm sớm nên có phần chững chạc hơn tuổi. Em không như những người phụ nữ khác. Không phấn son, quần là áo lượt, cũng vì vậy mà tôi thương em. Ngày em sinh nở, em bảo muốn về nhà mẹ ruột để có người chăm sóc, không muốn làm phiền tôi phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc. Thấy vậy cũng tiện nên tôi đưa em về nhà mẹ và ngày nào tan làm về cũng sang thăm. Tôi ngoại tình và thấm thía quá nhiều thứ - Ảnh minh họa: Internet Thời gian đó không có vợ bên cạnh, tôi thấy thoải mái nên “sinh tật”. Mỗi ngày tan làm không về nhà mà sang thăm vợ một chút rồi lại tụ tập bạn bè ăn nhậu. Em điện thoại hỏi thăm thì tôi nói dối là đang ở nhà hoặc ở công ty giải quyết công việc. Có thể nói đó là khoảng thời gian tôi nói dối nhiều nhất trong đời. Tuy nhiên em vẫn tin tôi, không gặng hỏi quá nhiều chuyện. Em luôn như vậy, luôn tin tưởng tôi nhưng cũng có đôi phần hời hợt.

Lần đó, trong lúc quá chén, tôi có xảy ra tình một đêm với một cô nàng ở quán bar - Thư. Cô gái ấy nhỏ hơn vợ tôi 2 tuổi, xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn. Mọi việc đã xảy ra, tôi cảm thấy có lỗi với vợ nhưng không dám thú tội. Cũng vào thời điểm đó tôi gặp nhiều áp lực trong công việc. Không có vợ bên cạnh, tôi vô cùng buồn bã và rồi gặp Thư. Mới đầu chỉ là nói chuyện giải khuây nhưng dần dần chúng tôi cảm thấy hợp tính nhau đến lạ. Tôi biết hoàn cảnh của Thư rất khó khăn, do không được học hành đầy đủ nên mới chọn làm nghề này. Tình cảm của chúng tôi lớn dần nhưng vợ tôi không hề hay biết. Em ấy vẫn vui vẻ mỗi khi tôi sang thăm. Thời gian đầu khi qua lại với Thư, tôi còn có cảm giác có lỗi với vợ. Nhưng dần dần tôi mất luôn cảm giác khi ở bên vợ là như thế nào và cũng không còn mặc cảm tội lỗi nữa. Đàn ông ngoại tình không được gì ngoài những đổ vỡ hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet Sau đó, vợ cũng biết chuyện khi thấy những hành động bất thường của tôi. Em không chịu được phản bội nên dọn đồ về nhà mẹ ở luôn. Không hiểu sao lúc đó trong lòng tôi có chút vui mừng vì có thời gian ở bên cạnh Thư. Nhưng rồi cô ấy cũng quay lưng khi công việc làm ăn của tôi xuống dốc.

Hóa ra những chuyện đáng thương mà Thư kể với tôi trước đó đều là giả dối. Cô ấy chỉ muốn moi tiền từ tôi chứ chẳng yêu thương gì. Đây là cái bẫy mà cô ấy tạo nên. Bây giờ tôi mới thấm thía được câu “gieo nhân nào gặt quả ấy”. Tôi đã từng xem thường cảm xúc của vợ để giờ đây phải chịu đựng quả báo. Tôi từng bỏ rơi vợ trong những ngày quan trọng nhất để bây giờ chính mình là người bị bỏ rơi. Tôi chưa từng tin qua bói toán hay quả báo ở đời nhưng bây giờ đã quá thấm thía điều đó. Ngoại tình là tội nặng nhất - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông nên nhớ, người đang làm trời đang nhìn. Những chuyện các ông làm vợ không biết, nhưng ông trời sẽ nhìn thấy. Ai phản bội lại nghĩa phu thê rồi cũng sẽ có kết quả giống nhau, đó là cô đơn đến suốt cuộc đời. Thế nên trước khi dấn thân vào con đường ngoại tình, hãy nghĩ đến việc bản thân phải trả giá cho việc làm đó như thế nào. Đừng nghĩ cứ vui chơi một chút rồi về, vợ không biết và nếu có biết cũng sẽ tha thứ. Đừng nghĩ bản thân có thể một tay che đi tất cả những lỗi lầm, việc gì cũng sẽ có báo ứng chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Nhận dạng kiểu đàn ông thích tình một đêm nhưng vẫn là người chồng hoàn hảo trong mắt vợ Đàn ông có thói trăng hoa, thích tìm kiếm những điều mới lạ. Thế nên họ thường có thói quen đi săn lùng những cô nàng nóng bỏng hơn vợ.

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