Đàn ông thiếu kiên nhẫn đợi chờ, đàn bà lại dùng cả đời để ngóng trông

Tâm sự gia đình 23/07/2018 16:26

Đàn ông thường ghét chờ đợi, kể cả đối với người họ yêu. Thế nhưng, đàn bà lại dùng cả cuộc đời để ngóng trông chồng quay về sau những cuộc vui.

Một người đàn bà khôn ngoan sẽ không vì chồng mà kìm hãm những thứ mình mong muốn. Nói dễ hiểu hơn là những điều bạn thích thì cứ làm, không phải nhìn nét mặt của ai cả. Phụ nữ có rất nhiều sở thích như mặc đẹp, ăn ngon, mua sắm, tám chuyện, trang điểm… nhưng những điều này khiến đàn ông cảm thấy khó chịu. Bởi khi hẹn hò, đàn ông thường mất khá nhiều thời gian để chờ đợi phụ nữ làm hết thảy những việc như thay đồ, trang điểm rồi các thứ linh tinh khác.

Đàn ông thiếu kiên nhẫn đợi chờ, đàn bà lại dùng cả đời để ngóng trông - Ảnh 1
Đàn ông thiếu kiên nhẫn, đàn bà lại kiên trì - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường kêu ca, tại sao phụ nữ lại rắc rối, phiền phức như vậy. Nhưng họ không nghĩ tất cả những sự phiền toái đó là để giữ thể diện cho họ. Chẳng hạn, khi đi cùng một người phụ nữ đẹp, người ta sẽ không khen người phụ nữ đó mà sẽ ngưỡng mộ người đàn ông khéo chọn. Khi đi bên một người phụ nữ tự tin, đàn ông sẽ cảm thấy bản thân được nâng lên một tầm cao mới. Chung quy, phụ nữ là chiếc áo khoác hoàn mỹ của đàn ông. Mỗi một chiếc áo đều mang nét đặc trưng và cá tính khác nhau. Nhưng đàn ông đừng nghĩ phụ nữ chỉ là áo khoác muốn vứt lúc nào cũng được. Chỉ khi nâng niu và trân trọng chiếc áo đó, các ông mới có tất cả trong tay.

Anh tôi thường than thở về việc mỗi lần đi đâu, vợ đều mất cả tiếng đồng hồ để trang điểm, thay đồ. Cũng vì vậy mà họ luôn đến trễ trong những bữa tiệc. Tôi cười nói, vậy cuối cùng chị có đẹp không? Anh gật đầu bảo đẹp thì đẹp nhưng thật phí thời gian. Khi đó tôi mới nhận ra đàn ông thiếu kiên nhẫn biết bao nhiêu. Anh nói anh ghét sự chờ đợi, nhưng chị lại khiến anh phải đợi chờ quá nhiều. Tôi bảo nếu chờ đợi để thấy một người phụ nữ rạng rỡ, điều đó vô cùng xứng đáng. Trên đời này chẳng ai thích chờ đợi, nhưng nếu kết quả là viên mãn, tôi cũng đành chấp nhận tốn một chút thời gian để đợi chờ.

Đàn ông thiếu kiên nhẫn đợi chờ, đàn bà lại dùng cả đời để ngóng trông - Ảnh 2
Đàn bà dùng cả đời của mình để ngóng trông một người nhưng đàn ông thì không thể - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có thể dùng cả đời để đợi chờ một người đàn ông trưởng thành và thành công. Nhưng đàn ông lại không kiên nhẫn chờ đợi phụ nữ chỉ vài tiếng đồng hồ. Đàn ông luôn dành thời gian để làm những chuyện lớn lao nhưng lại không thể hoàn thành xong một việc nhỏ nhặt. Các ông nên nhớ phụ nữ làm đẹp là vì các ông, chứ chẳng vì ai cả. Mặc đẹp, ăn ngon có thể khiến họ hạnh phúc, nhưng không bằng một lời khen của chồng. Chung quy, đàn bà tiêu tốn thời gian, tiền bạc vào quần áo, son phấn chủ yếu để làm đẹp mặt đàn ông. Họ muốn người khác nhìn vào và biết được rằng người đàn ông này đã đối đãi với vợ rất tốt. Thế nên đàn ông đừng càm ràm nữa mà hãy chấp nhận chuyện chờ đợi vợ. Chờ một hai tiếng chẳng mất bao nhiêu nhưng sẽ đổi lại vô số điều hạnh phúc, như nụ cười của vợ và sự hãnh diện của bản thân.

Đàn ông thiếu kiên nhẫn đợi chờ, đàn bà lại dùng cả đời để ngóng trông - Ảnh 3
Đàn bà chỉ cần hạnh phúc, vì thế đừng để cô ấy phải đợi chờ quá lâu - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không thể đợi chờ ai quá lâu, kể cả người phụ nữ của mình. Nhưng đàn bà lại dùng cả đời để ngóng trông chồng về nhà sau những cuộc vui. Họ luôn mở rộng vòng tay để đón chồng về, có mệt, tốn biết bao nhiêu thời gian cũng chẳng hề oán than. Ở phụ nữ có rất nhiều tính tốt mà đàn ông chưa hề khám phá ra. Chẳng hạn họ sẵn sàng bao dung cho lỗi lầm của chồng, kiên nhẫn đợi chờ chồng đứng dậy sau những vấp ngã. Và không có ai đủ mạnh mẽ để nỗi gánh vác cả gia đình để chồng yên tâm làm những điều mình thích.

Phụ nữ vốn dĩ không hề mạnh mẽ nhưng vì chồng, vì con, họ mới trở nên kiên cường. Nhưng đổi lại được gì, có phải chỉ là những câu chỉ trích, phỉ báng “Cô ăn mặc đẹp vậy cho ai xem? Cô có biết trang điểm tốn bao nhiêu thời gian của tôi không? Cô có biết buổi tiệc đó quan trọng như thế nào với tôi không?". 

Hỡi đàn ông, từ nay đừng càm ràm chuyện đợi chờ vợ nữa mà hãy cảm thấy tự hào về điều đó. Bởi cô ấy đã dành cả cuộc đời này để đợi chờ và trông ngóng bạn rồi, hãy kiên nhẫn với cô ấy một chút.

Đàn ông sống tử tế, đàn bà sẽ không nhẫn tâm

Đàn ông sống tử tế, đàn bà sẽ không nhẫn tâm

Đàn ông nên nhớ, đàn bà vốn dĩ không nhẫn tâm, chẳng qua là bạn không sống chân thành và tử tế với họ mà thôi.

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