Để hạnh phúc khi hôn nhân đổ vỡ, đàn bà phải học cách chủ động buông bỏ

Thử nghĩ đi, sống bên một người, ngày cười, đêm lại nước mắt ướt gối, liệu bạn có hạnh phúc? Không kể đến việc người đó mang biết bao nhiêu tổn thương cho bạn, liệu bạn có thể chịu đựng được bao lâu? Có nhiều người thường nói, chồng không tốt là do vợ, vợ phải thay đổi. Nhưng có chắc bạn thay đổi rồi, người đó có tốt hơn không? Trong hôn nhân tốt xấu gì cũng phải do cả hai tạo nên. Bạn có tốt đến mấy, người kia không biết trân trọng cũng uổng phí công sức. Nếu cuộc sống hôn nhân của bạn gặp trục trặc, hãy nghĩ đến lý do để bản thân bắt đầu. Bạn chấp nhận gắn bó với tình yêu này là vì điều gì? Nếu khi không còn muốn nghĩ đến lý do đó nữa, hãy nhẹ nhàng buông tay.

Thời gian trước, cuộc hôn nhân của tôi gặp khủng hoảng. Ba mẹ khuyên tôi nên tha thứ cho chồng, dù sao không tình thì còn nghĩa. Đàn bà bỏ chồng làm xấu mặt gia đình dòng họ. Tôi chấp nhận tha thứ cho anh nhưng rồi anh ngựa quen đường cũ, tật lăng nhăng đánh chết cũng không bỏ. Không chỉ ăn vụng bên ngoài, anh còn giở thói trăng hoa với người chị họ của tôi. Khi đó gia đình chị làm lớn chuyện nói anh dụ dỗ chị ấy. Tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu nên quyết định ly hôn.

Bây giờ nghĩ lại, tôi không hối hận về quyết định của mình. Bỏ chồng không có gì xấu, khi làm những điều khiến bản thân thoải mái, đó cũng là một dạng của hạnh phúc.