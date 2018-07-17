Để hạnh phúc khi hôn nhân đổ vỡ, đàn bà phải học cách chủ động buông bỏ

Trong hôn nhân, dù là ai buông tay thì cũng sẽ đau đớn như nhau. Nhưng khi nắm giữ thế chủ động, bạn sẽ giảm bớt phần bi thương cho bản thân.

Điều đáng sợ nhất trong cuộc đời đàn bà là mang tiếng, bị thiên hạ chỉ trích. Họ sợ phải mang tiếng xấu ngàn thu nên luôn cố gắng trở thành người phụ nữ tốt nhất. Tốt theo kiểu hết lòng vì chồng, dù chồng có bội bạc cũng phải cam chịu. Là trở thành một người phụ nữ công dung ngôn hạnh, cuộc đời chỉ có duy nhất một người đàn ông. Nhưng cuộc sống vốn dĩ chẳng thể lường trước điều gì, vì nhiều lý do mà họ lại vô tình trở thành nạn nhân, bị chồng bội bạc. Khuyên một người bỏ chồng quả thật rất khó khăn và còn mang khẩu nghiệp. Thế nhưng để tránh khổ đau, phụ nữ phải là người cắt đứt đầu tiên. Đừng để đàn ông đưa ra quyết định ly hôn, trong khi bản thân phụ nữ vẫn còn muốn níu giữ. Trong hôn nhân, tình yêu ai là người đưa ra quyết định muộn nhất sẽ là người chịu đau khổ nhiều nhất. Ai yêu nhiều hơn người đó sẽ nhận phần thiệt về mình. Hôn nhân như trò chơi kéo co, người nắm lúc nào cũng chịu nhiều tổn thương hơn người đã buông tay.

Đàn bà phụ chồng chứ đừng để chồng phụ - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông sẽ đứng dậy mạnh mẽ sau những lần đổ vỡ, chỉ có phụ nữ mãi chìm đắm trong ám ảnh của quá khứ. Cũng vì vậy mà đàn ông thường có xu hướng tái hôn nhanh hơn phụ nữ. Quan điểm của họ là không có người này sẽ có người khác, không việc gì phải lưu luyến mãi một người. Nhờ đó mà cuộc sống của họ luôn nhẹ nhàng. Tuy nhiên với phụ nữ lại khác, họ sợ điều tiếng, miệng lưỡi dư luận. Họ sợ chính bản thân mình sẽ lại chọn lựa sai lầm. Để rồi chẳng dám yêu ai, không dám buông bỏ cuộc hôn nhân của mình, dẫu chẳng còn cơ hội hàn gắn. Trong hôn nhân, dù là ai buông tay thì cũng sẽ đau đớn như nhau. Nhưng khi nắm giữ thế chủ động, bạn sẽ giảm bớt phần bi thương cho bản thân. Người đàn ông đó không tốt, bạn có quyền bỏ rơi họ. Tuy nhiên tôi không cổ vũ cho việc phụ nữ bỏ chồng. Chỉ khi nào đau quá chẳng thể níu giữ nữa, hãy tự mình chấm dứt nỗi đau đó. Đừng để cho ai có cơ hội giày vò và tổn thương bạn.

Có những thứ đàn bà phải tự động buông bỏ mới thực sự hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Thử nghĩ đi, sống bên một người, ngày cười, đêm lại nước mắt ướt gối, liệu bạn có hạnh phúc? Không kể đến việc người đó mang biết bao nhiêu tổn thương cho bạn, liệu bạn có thể chịu đựng được bao lâu? Có nhiều người thường nói, chồng không tốt là do vợ, vợ phải thay đổi. Nhưng có chắc bạn thay đổi rồi, người đó có tốt hơn không? Trong hôn nhân tốt xấu gì cũng phải do cả hai tạo nên. Bạn có tốt đến mấy, người kia không biết trân trọng cũng uổng phí công sức. Nếu cuộc sống hôn nhân của bạn gặp trục trặc, hãy nghĩ đến lý do để bản thân bắt đầu. Bạn chấp nhận gắn bó với tình yêu này là vì điều gì? Nếu khi không còn muốn nghĩ đến lý do đó nữa, hãy nhẹ nhàng buông tay. Thời gian trước, cuộc hôn nhân của tôi gặp khủng hoảng. Ba mẹ khuyên tôi nên tha thứ cho chồng, dù sao không tình thì còn nghĩa. Đàn bà bỏ chồng làm xấu mặt gia đình dòng họ. Tôi chấp nhận tha thứ cho anh nhưng rồi anh ngựa quen đường cũ, tật lăng nhăng đánh chết cũng không bỏ. Không chỉ ăn vụng bên ngoài, anh còn giở thói trăng hoa với người chị họ của tôi. Khi đó gia đình chị làm lớn chuyện nói anh dụ dỗ chị ấy. Tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu nên quyết định ly hôn. Nếu muốn hạnh phúc, hãy tự giải thoát cho mình - Ảnh minh họa: Internet Bây giờ nghĩ lại, tôi không hối hận về quyết định của mình. Bỏ chồng không có gì xấu, khi làm những điều khiến bản thân thoải mái, đó cũng là một dạng của hạnh phúc.

Đàn bà 30: Có những thứ mất đi rồi khó lòng tìm lại được Phụ nữ 30 dường như có tất cả, tiền, địa vị, mái ấm gia đình, các mối quan hệ nhưng thứ họ không bao giờ tìm lại được chính là sự tự do thời son trẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/de-hanh-phuc-khi-hon-nhan-do-vo-dan-ba-phai-hoc-cach-chu-dong-buong-bo-290470.html