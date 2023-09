Đàn bà 30: Có những thứ mất đi rồi khó lòng tìm lại được

Ở độ tuổi này, chắc chắn ai cũng đã đánh đổi không ít. Bởi không có bình yên nào mà không trải qua bão tố. Có người mất thời gian gầy dựng sự nghiệp để có một tương lai an ổn hơn một chút. Có người lại chọn yêu một người để khỏa lấp nỗi trống trải, cô đơn trong lòng. Tuổi trẻ, bạn cháy hết mình với đam mê, tình yêu và hàng tỷ thứ khác. Bạn đánh đổi thanh xuân để đem lòng yêu thương một người. Bạn đổi thời gian để có được một công việc ổn định. Và rồi khi đạt được hết thảy những thứ đó, bạn mới nhận ra rằng thứ mình đã đánh mất còn quan trọng hơn: sự tự do.

Có khoảng thời gian tinh thần của tôi sa sút trầm trọng. Tôi trở nên cáu gắt, nóng giận với mọi thứ. Tôi chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại, không còn muốn tiếp tục như thế này mãi. Là phụ nữ, đầu tư cho bản thân một công việc, một người chồng với mong muốn cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên đầu tư cũng phải có mức hạn định, đừng đem hết tự do của mình để đánh đổi vào một cuộc sống mình không muốn. Nếu được cứ bỏ bớt những điều vướng bận. Muốn đi đâu cứ việc thoải mái, muốn ăn gì, mặc gì cũng nên thử một lần trong đời. Bởi tuổi trẻ thứ bạn có là thời gian, tự do. Còn khi đã thành gia lập thất, thứ bạn muốn cũng khó lòng mà có lại được.

Là phụ nữ đừng đánh đổi quá nhiều trong cuộc sống này - Ảnh minh họa: Internet

Dạo gần đây, tôi có liên lạc với cô bạn thời cấp ba. Cô ấy nói sẽ tạm thời gạt bỏ chuyện công việc và chồng con sang một bên để đi du lịch. Tôi nghĩ cô ấy thật can đảm. Bởi mấy ai chấp nhận thoát khỏi vùng an toàn của chính mình. Nhưng rồi cô ấy nói bản thân đi khám sức khỏe và phát hiện bị bệnh ung thư. Cô ấy muốn dành thời gian này cho bản thân. Vì suốt mấy năm qua, cô chỉ sống vì chồng con, không rời xa họ nửa bước. Bây giờ thứ cô muốn là tự do và làm những điều mình thích. Tôi nghĩ cũng đúng, con người sống ở trên đời này là vì điều gì? Chẳng phải là để có được hạnh phúc đó sao? Nếu cảm thấy hạnh phúc hãy cứ làm, chẳng cần phải do dự.