Đàn ông vốn dĩ phong lưu, đa tình. Họ không muốn bất cứ thứ gì giam cầm mình. Bay nhảy mãi cũng đến lúc mỏi gối chùn chân, thế là họ tìm cho mình một mái ấm. Nhưng không chịu ở mãi trong ngôi nhà đó, họ lại tìm cách để đi ra ngoài tận hưởng bầu trời xanh và không khí trong lành. Tuy nhiên, nhiều người vợ không biết nguyên nhân tại sao chồng lại ngoại tình trong khi bản thân họ đã tận tụy, đáp ứng mọi yêu cầu của chồng. Bài viết này sẽ giúp chị em biết được mục đích của các ông chồng ngoại tình, không phải chỉ vì vấn đề tình dục.

Cuộc sống hôn nhân không đơn giản chỉ là tình yêu, mà còn tồn tại vấn đề cơm áo gạo tiền. Vì vậy mà đàn ông cảm thấy chán. Vì gánh nặng cuộc sống, lâu rồi vợ không còn dành cho chồng những cử chỉ thân mật như thời còn yêu nhau. Cả hai không còn nhiều cuộc hẹn hò lãng mạn, dẫn đến việc đàn ông muốn “yêu lại từ đầu”. Tuy nhiên đối tượng lần này không phải vợ mà là những cô nàng khác. Bởi họ muốn có cảm giác mới lạ hơn thay vì là những cô vợ đã cũ. Đàn ông ngoại tình không đơn thuần là tình dục, họ muốn có được những cảm giác yêu đương mà bản thân đã bỏ quên từ lâu.

Đàn ông luôn thích chinh phục những điều mới mẻ. Những thứ càng khó có được sẽ kích thích họ nhiều hơn. Trong khi đó, vợ là người đã nằm trong tay họ, lâu dần họ mất đi hứng thú. Đa số đàn ông rất tham lam, họ chỉ muốn có được nhiều hơn chứ không muốn mất đi. Không ít đàn ông ngoại tình đơn giản chỉ là muốn chứng minh cho vợ, bạn bè biết rằng, anh ấy có thừa sức để tán đổ một người.

Làm mới bản thân

Họ muốn thay đổi mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Khi ở mãi bên một người, đàn ông cảm thấy mình cũ kỹ, chẳng có gì mới. Đó cũng là lý do khiến họ muốn bước chân ra ngoài, khám phá bầu trời trong xanh kia. Họ muốn bản thân tiếp cận những thứ khác lạ, thay vì cứ mãi ở bên một người. Họ chán ghét cuộc sống tù túng, chỉ muốn bứt phá và thay đổi. Họ muốn làm mới bản thân bằng cách thay đổi người phụ nữ bên cạnh.

Khiến bản thân tự tin hơn

Đàn ông ngoại tình để tự tin hơn - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người nghĩ ngoại tình là cách để tăng sự tự tin cho bản thân. Họ cho rằng đàn ông ngoại tình rất oai phong. Điều này thường thể hiện rõ nhất ở những người tự ti về bản thân. Dù nhút nhát, nhưng khi bị khích bác họ sẽ cố gắng đốn gục nhiều trái tim phụ nữ để chứng minh một điều bản thân thật sự bản lĩnh.

Do nông nổi nhất thời

Đàn ông có năm bảy dạng, không phải ai cũng muốn ngoại tình, có thể họ bị ép ngoại tình hoặc do những cảm xúc nhất thời. Khi gặp vấn đề gì đó bế tắc không thể san sẻ cùng vợ, họ đành đi tìm một người hiểu mình. Hoặc do một người phụ nữ nào đó mê hoặc khiến đầu óc họ mụ mị nhất thời.