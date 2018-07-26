Nếu nghĩ đàn bà sống thực dụng, chẳng qua là đàn ông quá kém cỏi

Suy nghĩ là của mỗi người nhưng đàn ông có bao giờ nghĩ việc phụ nữ thực dụng là do bản thân quá kém cỏi và hẹp hòi?
- Nhận dạng kiểu đàn ông thích tình một đêm nhưng vẫn là người chồng hoàn hảo trong mắt vợ
- Đàn ông thiếu kiên nhẫn đợi chờ, đàn bà lại dùng cả đời để ngóng trông
Bạn có từng nghĩ đàn bà thực dụng là do đàn ông kém cỏi, không thể đáp ứng đủ đầy cho người mình yêu thương? Ai cũng nghĩ đàn bà mở miệng ra chỉ có tiền. Nhưng nếu họ không sống thực dụng, đàn ông khó lòng mà chạm đến được. Cô ấy không thích tiền, không tính toán chi li thì đàn ông khó có thể ra ngoài khoe khoang, vui chơi với bạn bè. Nếu họ không cố gắng quản lý từng đồng từng cắc, nhắc nhở chồng tiết kiệm thì có khi đàn ông đã phá sản từ lâu. Đa số đàn ông nói đàn bà chỉ nghĩ đến tiền, nhưng họ thực tế gấp ngàn lần các ông nghĩ. Họ có thể choáng ngợp trước một người đàn ông giàu có. Nhưng điều đó chỉ dừng ở mức độ ngưỡng mộ, chứ không muốn xa hơn.
Một người đàn ông cứ để vợ mở miệng ra là nói về chuyện tiền bạc thì nên xem lại chính mình. Nhìn nhận bản thân đã làm được gì chưa mà để vợ phải hành xử như vậy? Xem người vợ của mình đã có cuộc sống đủ đầy hay chưa? Nếu chưa, đó là do bản thân đàn ông không có đủ năng lực mà thôi. Là phụ nữ mong muốn có cuộc sống giàu sang là điều bình thường. Thời trẻ chắc chắn ai cũng một lần nghĩ đến việc lấy chồng giàu, sau này sẽ yên nhờ tấm thân. Vì vậy người ta quy chụp phụ nữ thường sống thực dụng, dùng tiền để làm nền tảng hôn nhân. Tuy nhiên khi tìm được một người thích hợp, chuyện giàu sang, nghèo hèn với họ chẳng còn quan trọng nữa.
Đàn ông nghĩ phụ nữ thực dụng. Vậy thử hỏi khi nghèo khó, cô ấy có bỏ các ông không? Đa số phụ nữ thường chung thủy hơn đàn ông. Điều họ muốn không những là một cuộc sống giàu sang, mà còn là người yêu mình đúng nghĩa. Dù có khó khăn, vất vả đến đâu cũng chẳng từ nan. Đó vốn là bản chất của người phụ nữ Việt Nam, luôn đặt đạo nghĩa vợ chồng lên hàng đầu. Suy nghĩ là của mỗi người nhưng đàn ông có bao giờ thấy phụ nữ thực dụng như vậy là do bản thân quá kém cỏi và hẹp hòi? Cuộc đời này ai mà chẳng thích tiền, ai không muốn có cuộc sống giàu sang cùng với người mình yêu thương? Đàn ông cũng vì tiền mà chạy theo công việc bán sống bán chết, thậm chí bán rẻ danh dự đó thôi.
Thế nên phụ nữ vốn dĩ sống thực dụng nhưng cũng vô cùng thực tế. Bởi họ biết cuộc sống này không phải để mơ mộng về những điều viển vông. Ngồi mộng mơ mãi cũng chẳng thể kiếm ra tiền, không thể no bụng được mà phải vận động để có tiền trang trải cuộc sống. Chuyện tình yêu, chuyện gia đình hay bất cứ chuyện gì trên cuộc đời này đều cần đến tiền. Tuy có hơi thực dụng nhưng lại vô cùng đúng với cuộc sống ngày nay. Không thể cứ trông chờ vào "một túp lều tranh, hai quả tim vàng". Ban đầu cả hai đến với nhau hoàn toàn là do tình yêu, nhưng khi về chung một nhà, tình yêu đó không thể quy đổi ra hạnh phúc được. Không những vậy, khi con cái lần lượt ra đời, gánh nặng tăng lên, tình yêu không thể nuôi các con khôn lớn.
Một người đàn ông tốt sẽ không để người phụ nữ của mình phải thiếu thốn. Không bao giờ để vợ mở miệng ra là tiền. Bởi khi phụ nữ cảm nhận đầy đủ, chẳng ai lại đi càm ràm về những điều đó nữa. Đàn ông thực sự có bản lĩnh và vững tin về khả năng của mình sẽ không bao giờ nghĩ phụ nữ thực dụng.