Nếu nghĩ đàn bà sống thực dụng, chẳng qua là đàn ông quá kém cỏi

Bạn có từng nghĩ đàn bà thực dụng là do đàn ông kém cỏi, không thể đáp ứng đủ đầy cho người mình yêu thương? Ai cũng nghĩ đàn bà mở miệng ra chỉ có tiền. Nhưng nếu họ không sống thực dụng, đàn ông khó lòng mà chạm đến được. Cô ấy không thích tiền, không tính toán chi li thì đàn ông khó có thể ra ngoài khoe khoang, vui chơi với bạn bè. Nếu họ không cố gắng quản lý từng đồng từng cắc, nhắc nhở chồng tiết kiệm thì có khi đàn ông đã phá sản từ lâu. Đa số đàn ông nói đàn bà chỉ nghĩ đến tiền, nhưng họ thực tế gấp ngàn lần các ông nghĩ. Họ có thể choáng ngợp trước một người đàn ông giàu có. Nhưng điều đó chỉ dừng ở mức độ ngưỡng mộ, chứ không muốn xa hơn.

Đàn bà vốn dĩ sống thực tế hơn các ông nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông cứ để vợ mở miệng ra là nói về chuyện tiền bạc thì nên xem lại chính mình. Nhìn nhận bản thân đã làm được gì chưa mà để vợ phải hành xử như vậy? Xem người vợ của mình đã có cuộc sống đủ đầy hay chưa? Nếu chưa, đó là do bản thân đàn ông không có đủ năng lực mà thôi. Là phụ nữ mong muốn có cuộc sống giàu sang là điều bình thường. Thời trẻ chắc chắn ai cũng một lần nghĩ đến việc lấy chồng giàu, sau này sẽ yên nhờ tấm thân. Vì vậy người ta quy chụp phụ nữ thường sống thực dụng, dùng tiền để làm nền tảng hôn nhân. Tuy nhiên khi tìm được một người thích hợp, chuyện giàu sang, nghèo hèn với họ chẳng còn quan trọng nữa.