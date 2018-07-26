Nếu nghĩ đàn bà sống thực dụng, chẳng qua là đàn ông quá kém cỏi

Tâm sự gia đình 26/07/2018 10:31

Suy nghĩ là của mỗi người nhưng đàn ông có bao giờ nghĩ việc phụ nữ thực dụng là do bản thân quá kém cỏi và hẹp hòi?

Bạn có từng nghĩ đàn bà thực dụng là do đàn ông kém cỏi, không thể đáp ứng đủ đầy cho người mình yêu thương? Ai cũng nghĩ đàn bà mở miệng ra chỉ có tiền. Nhưng nếu họ không sống thực dụng, đàn ông khó lòng mà chạm đến được. Cô ấy không thích tiền, không tính toán chi li thì đàn ông khó có thể ra ngoài khoe khoang, vui chơi với bạn bè. Nếu họ không cố gắng quản lý từng đồng từng cắc, nhắc nhở chồng tiết kiệm thì có khi đàn ông đã phá sản từ lâu. Đa số đàn ông nói đàn bà chỉ nghĩ đến tiền, nhưng họ thực tế gấp ngàn lần các ông nghĩ. Họ có thể choáng ngợp trước một người đàn ông giàu có. Nhưng điều đó chỉ dừng ở mức độ ngưỡng mộ, chứ không muốn xa hơn.

Nếu nghĩ đàn bà sống thực dụng, chẳng qua là đàn ông quá kém cỏi - Ảnh 1
Đàn bà vốn dĩ sống thực tế hơn các ông nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông cứ để vợ mở miệng ra là nói về chuyện tiền bạc thì nên xem lại chính mình. Nhìn nhận bản thân đã làm được gì chưa mà để vợ phải hành xử như vậy? Xem người vợ của mình đã có cuộc sống đủ đầy hay chưa? Nếu chưa, đó là do bản thân đàn ông không có đủ năng lực mà thôi. Là phụ nữ mong muốn có cuộc sống giàu sang là điều bình thường. Thời trẻ chắc chắn ai cũng một lần nghĩ đến việc lấy chồng giàu, sau này sẽ yên nhờ tấm thân. Vì vậy người ta quy chụp phụ nữ thường sống thực dụng, dùng tiền để làm nền tảng hôn nhân. Tuy nhiên khi tìm được một người thích hợp, chuyện giàu sang, nghèo hèn với họ chẳng còn quan trọng nữa.

Nếu nghĩ đàn bà sống thực dụng, chẳng qua là đàn ông quá kém cỏi - Ảnh 2
Đàn bà sẽ không vì chồng nghèo hèn mà rời đi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nghĩ phụ nữ thực dụng. Vậy thử hỏi khi nghèo khó, cô ấy có bỏ các ông không? Đa số phụ nữ thường chung thủy hơn đàn ông. Điều họ muốn không những là một cuộc sống giàu sang, mà còn là người yêu mình đúng nghĩa. Dù có khó khăn, vất vả đến đâu cũng chẳng từ nan. Đó vốn là bản chất của người phụ nữ Việt Nam, luôn đặt đạo nghĩa vợ chồng lên hàng đầu. Suy nghĩ là của mỗi người nhưng đàn ông có bao giờ thấy phụ nữ thực dụng như vậy là do bản thân quá kém cỏi và hẹp hòi? Cuộc đời này ai mà chẳng thích tiền, ai không muốn có cuộc sống giàu sang cùng với người mình yêu thương? Đàn ông cũng vì tiền mà chạy theo công việc bán sống bán chết, thậm chí bán rẻ danh dự đó thôi.

Nếu nghĩ đàn bà sống thực dụng, chẳng qua là đàn ông quá kém cỏi - Ảnh 3
Họ luôn trân trọng đạo nghĩa vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên phụ nữ vốn dĩ sống thực dụng nhưng cũng vô cùng thực tế. Bởi họ biết cuộc sống này không phải để mơ mộng về những điều viển vông. Ngồi mộng mơ mãi cũng chẳng thể kiếm ra tiền, không thể no bụng được mà phải vận động để có tiền trang trải cuộc sống. Chuyện tình yêu, chuyện gia đình hay bất cứ chuyện gì trên cuộc đời này đều cần đến tiền. Tuy có hơi thực dụng nhưng lại vô cùng đúng với cuộc sống ngày nay. Không thể cứ trông chờ vào "một túp lều tranh, hai quả tim vàng". Ban đầu cả hai đến với nhau hoàn toàn là do tình yêu, nhưng khi về chung một nhà, tình yêu đó không thể quy đổi ra hạnh phúc được. Không những vậy, khi con cái lần lượt ra đời, gánh nặng tăng lên, tình yêu không thể nuôi các con khôn lớn.  

Một người đàn ông tốt sẽ không để người phụ nữ của mình phải thiếu thốn. Không bao giờ để vợ mở miệng ra là tiền. Bởi khi phụ nữ cảm nhận đầy đủ, chẳng ai lại đi càm ràm về những điều đó nữa. Đàn ông thực sự có bản lĩnh và vững tin về khả năng của mình sẽ không bao giờ nghĩ phụ nữ thực dụng. 

Tâm sự của đàn ông ngoại tình: Tôi đã thấm thía câu ‘gieo nhân nào gặt quả ấy’

Tâm sự của đàn ông ngoại tình: Tôi đã thấm thía câu ‘gieo nhân nào gặt quả ấy’

Sau những cuộc vui, tôi mới thấm thía được câu “gieo nhân nào gặt quả ấy”. Bây giờ nhìn lại vợ cũng không còn, nhân tình cũng phụ bạc chạy theo người khác.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà thực dụng đàn ông kém cỏi yêu hôn nhân phụ nữ yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 2 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 4 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 5 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm