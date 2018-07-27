Trong hôn nhân, có rất nhiều người đặt nặng vấn đề tài chính. Đây là nguyên nhân gây ra nhiều mâu thuẫn và xích mích của vợ chồng. Đồng ý tiền là nền tảng giúp cuộc sống ấm êm, đủ đầy hơn. Nhưng đôi khi tiền lại không thể quyết định tình cảm của con người. Chẳng hạn việc một người chồng kiếm ít tiền không thể nói lên được anh ấy không thương vợ. Đồng ý với việc đàn ông phải kiếm tiền để cho vợ một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vợ cũng phải biết cách tiết kiệm, quản lý chi tiêu để gia đình ấm êm hơn. Nhưng có những khi chỉ cần một cái ôm, một câu động viên, cũng sẽ khiến cho hôn nhân nhẹ nhàng và hạnh phúc. Không phải cứ kiếm nhiều tiền sẽ là một người chồng tốt, không phải cứ tiết kiệm tối đa sẽ là một người vợ hoàn hảo. Vợ chồng nên khéo léo trong việc này, đừng coi tiền lên trên hết, đừng xem tiền là tất cả. Nếu vợ chồng luôn mang chuyện tiền bạc ra để làm tiền đề cho câu chuyện của mình, sớm muộn gì hôn nhân cũng đổ vỡ.

Không rạch ròi trong chuyện tài chính sẽ gây ra nhiều xích mích - Ảnh minh họa: Internet

Việc nói dối là điều cấm kỵ nhất trong hôn nhân. Nếu vợ chồng mà cứ mãi lừa gạt, giấu giếm nhau, sớm muộn gì cũng xảy ra nhiều xích mích, mâu thuẫn. Ví dụ, chồng không trung thực trong việc chi tiêu, luôn giấu vợ lập quỹ đen, còn vợ giấu chồng dùng tiền vào những việc không đáng. Những việc này thể hiện cả hai không thật sự tôn trọng lẫn nhau. Nếu ngoại tình giết chết hôn nhân thì không trung thực trong chuyện tiền bạc sẽ là chất xúc tác đẩy vợ chồng dần ra xa nhau.

Vợ hoặc chồng quyết định tất cả

Trong hôn nhân, nếu vợ chồng không đồng lòng trong 1 quyết định gì đó, hôn nhân sẽ không thể nào lâu bền. Đã là vợ chồng, đồng lòng là điều quan trọng nhất. Có như vậy, tình cảm của vợ chồng mới thật sự khắng khít, thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Chỉ khi lại xem trọng đối phương, vợ chồng mới không cãi nhau và gây ra những xích mích không đáng có.

Chồng lập quỹ riêng

Việc chồng có quỹ riêng sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều ông chồng thường lập quỹ đen để tiện cho việc ăn chơi, đàn đúm. Và khi có đủ điều kiện và tiền bạc, đàn ông sẽ dễ ngoại tình. Việc chồng có tiền riêng rất dễ dẫn đến nhiều sự việc như tiêu xài vô tội vạ, sa ngã. Một cặp vợ chồng muốn hạnh phúc phải biết rạch ròi, sòng phẳng trong chuyện tiền bạc. Nhưng đôi khi cũng phải chịu sự quản lý của đối phương để biết được việc gì nên sử dụng tiền, việc gì không nên. Có vậy mới đảm bảo được cuộc sống đủ đầy, ấm êm trong gia đình.

Vợ quá keo kiệt

Vợ có trách nhiệm quản lý tiền. Nhưng có nhiều cô vợ rất keo kiệt với chồng, tính toán chi li từng đồng khiến anh ấy cảm thấy rất khó chịu. Phụ nữ nên nhớ, tiền là bộ mặt của đàn ông. Đàn ông đi ra ngoài có tự tin giao tiếp, kết giao bạn bè hay không đều phụ thuộc vào chiếc ví. Thế nên là vợ đừng quá tính toán trong chuyện tiền bạc của chồng. Muốn chồng thương, điều đầu tiên bạn phải tôn trọng anh ấy trước đã. Tôn trọng bằng cách giúp chồng tự tin hơn khi ra ngoài đường với chiếc ví dày. Tuy nhiên một người vợ khôn ngoan phải biết tập cho chồng cách tiết kiệm tiền.