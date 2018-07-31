Phụ nữ sau ly hôn đừng bao giờ nói câu: Giá như mình nhận ra điều này sớm hơn

Phụ nữ yêu 31/07/2018 15:55

Sau ly hôn là khoảng thời gian để bạn bình tâm và tìm hướng đi mới cho riêng mình, chứ không phải để hối tiếc về quá khứ.

Phụ nữ nên nhớ, dù lý do ly hôn là gì, người đó tệ bạc ra sao cũng mặc kệ. Điều quan trọng là bản thân bạn đã sống tốt và làm tròn trách nhiệm trong những ngày tháng ấy hay chưa? Bởi có rất nhiều người phụ nữ luôn cảm thấy hối tiếc và luôn thầm mong “giá như”. Giá như ngày đó mình không bồng bột, mình nên cho anh ấy một cơ hội hoặc giá như ngày ấy mình sống tốt hơn một chút. Đó là những điều phụ nữ luôn cảm thấy tiếc nuối khi một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tuy nhiên cuộc đời vốn ngắn ngủi, không có thời gian để bạn hối tiếc mãi quá khứ. 

Giá như đừng kết hôn sớm

Phụ nữ sau ly hôn đừng bao giờ nói câu: Giá như mình nhận ra điều này sớm hơn - Ảnh 1
Việc kết hôn sớm hay muộn có hối tiếc cũng không thể níu kéo - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người khi lấy chồng rồi mới vỡ lẽ ra bản thân không thực sự muốn cuộc sống như thế này. Bạn ước thời gian quay trở lại để không phải ràng buộc mình quá sớm. Bạn mong phải chi ngày đó dành thời gian để vui chơi nhiều hơn, thay vì chọn cuộc sống làm mẹ, làm vợ. Tuy nhiên, bạn nên nhớ những điều đã qua, không bao giờ lấy lại được. Đừng tiếc nuối quá khứ để rồi làm chậm những bước đi của bạn ở hiện tại và tương lai. Sau đổ vỡ, điều quan trọng phụ nữ phải làm đó là tìm cho mình một cuộc sống mới. Tìm cho mình một hướng đi mới và tập sống cuộc đời tự lập chứ không phải hối tiếc vì những điều vốn dĩ đã cũ.

Giá như ngày xưa đừng quá tin tưởng một người

Phụ nữ sau ly hôn đừng bao giờ nói câu: Giá như mình nhận ra điều này sớm hơn - Ảnh 2
Phụ nữ đừng bao giờ yêu mù quáng - Ảnh minh họa: Internet

Có những việc khi ở thời điểm đó bắt buộc bạn phải làm như vậy, không thể làm khác được. Khi yêu, ai lại không tin tưởng vào người mình yêu? Việc kỳ vọng quá nhiều vào một mối quan hệ là điều không thể tránh khỏi được. Là phụ nữ ai lại không muốn mình có cuộc sống ấm êm, một người chồng biết quan tâm, lắng nghe? Vì thế việc đặt hết niềm tin và kỳ vọng vào một người không phải là lỗi của bạn. Nếu muốn trách, bạn nên trách bản thân yêu quá mù quáng và quá tin vào một người. Nhưng trách rồi mọi việc cũng không thể cứu vãn, thế nên hãy tập chấp nhận. Có những thứ trên cuộc đời này phải học cách chấp nhận chứ không phải tìm cách thay đổi.

Giá như đừng yêu quá nhiều

Phụ nữ sau ly hôn đừng bao giờ nói câu: Giá như mình nhận ra điều này sớm hơn - Ảnh 3
Yêu nhiều chỉ có bản thân phụ nữ thiệt thòi - Ảnh minh họa: Internet

Trong tình yêu, hôn nhân, đa phần phụ nữ đều muốn cho đi nhiều hơn. Họ luôn muốn người đàn ông của mình có được những điều tốt nhất. Tuy nhiên nhiều khi tình cảm của họ lại bị lợi dụng và phản bội. Đó là những điều không thể tránh khỏi. Trong hôn nhân, ai tận tụy, ai yêu nhiều hơn luôn là người chịu thiệt thòi. 

Giá như ngày đó bản thân sống trách nhiệm hơn

Sau đổ vỡ, chắc hẳn ai cũng mang một vết thương khó lành. Thậm chí còn hờn trách bản thân rằng sao ngày xưa mình lại không sống tốt hơn, không trách nhiệm hơn một chút. Ngày đó vì mãi tận tụy bên một người, bạn không có thời gian dành cho ba mẹ. Vì mãi chăm sóc cho một người mà không về thăm nhà chăm lo cho đấng sinh thành. Và cũng vì một người mà bạn đã khiến ba mẹ phải buồn phiền, lo lắng. Ngày xưa trẻ con, bồng bột, bạn muốn thay đổi mọi thứ. Tuy nhiên, hãy thực hiện những điều đó ở hiện tại, đừng hoài niệm quá khứ. Bởi ở độ tuổi và thời gian đó, bạn bắt buộc phải hành xử như vậy. Nếu muốn bù đắp và sống trách nhiệm hơn, hãy dành thời gian sau đổ vỡ để ở bên ba mẹ. Tìm cho mình một hướng đi mới, cuộc sống mới để tốt hơn, chứ đừng nhìn lại quá khứ đau buồn.

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