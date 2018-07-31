Phụ nữ muốn làm gì cũng được, chỉ xin đừng làm kiếp nhân tình

Tâm sự gia đình 31/07/2018 14:19

Phụ nữ chỉ hạnh phúc khi được sống cuộc đời riêng của mình, không vướng bận hay chia sớt với bất cứ ai. Và nên nhớ một điều, làm gì cũng được chỉ xin đừng làm người thứ ba.

Nhiều người vẫn nói, đàn ông không bao giờ bỏ vợ chạy theo bồ, nhân tình suốt đời cũng không sánh bằng vợ. Dù gì vợ cũng được cưới hỏi đàng hoàng chứ không giống nhân tình, cả đời chẳng dám mong danh phận. Vì thế phụ nữ nên nhớ, đừng phí phạm cuộc đời cho một hạnh phúc vốn dĩ không thuộc về mình. Làm gì cũng được xin đừng làm nhân tình, ê chề và cay đắng biết bao nhiêu mà đong đếm.

Phụ nữ muốn làm gì cũng được, chỉ xin đừng làm kiếp nhân tình - Ảnh 1
Kiếp nhân tình chẳng chút danh phận vậy ham muốn làm gì? - Ảnh minh họa: Internet

“Kiếp nhân tình, ai cho em danh phận, ai cho em vị trí đúng nghĩa mà đòi hỏi? Kiếp nhân tình, có lẽ kiếp trước em đã làm những chuyện xấu xa lắm mới nhận quả báo như vậy. Dù em có cố gắng đến mấy cũng không thể nào có được hạnh phúc trọn vẹn bên một người. Thôi thì nếu có kiếp sau, em chỉ muốn mình là một người phụ nữ bình thường, sống một cuộc đời bình thường nhất. Không làm nhân tình để người đời nhạo báng nữa”, đó là lời nói cay đắng của một người từng làm nhân tình.

Thư là cô gái Hà Nội vào Sài Gòn chơi 3 tháng hè. Ở mảnh đất đầy nắng gió này cô gặp anh, một doanh nhân thành đạt nhưng đã có vợ con. Cả hai gặp gỡ nhau trong một dịp tình cờ đám bạn hội họp. Thư đem lòng thương thầm anh vì anh ăn nói duyên dáng lại hài hước, đúng kiểu người đàn ông cô thích. Mới đầu, Thư vẫn nhận thức được anh có vợ nên cố gắng dặn lòng chỉ xem anh là bạn. Nhưng rồi những cử chỉ thân mật, động viên khi Thư ốm đau của anh đã khiến cô xiêu lòng. Thời gian đó, cô sợ hãi với chính cảm xúc của mình nên trốn về Hà Nội chủ yếu để lãng quên mối tình vừa chớm nở đó. Cô nghĩ bản thân sẽ nhanh chóng quên được anh thôi, vì tình cảm chỉ mới dừng lại khi vừa bắt đầu. Nhưng rồi mọi cảm xúc nhớ nhung, yêu thương đã chiến thắng lý trí của cô.

Phụ nữ muốn làm gì cũng được, chỉ xin đừng làm kiếp nhân tình - Ảnh 2
Phụ nữ làm gì cũng được, chỉ xin đừng làm kiếp nhân tình - Ảnh minh họa: Internet

Lần đó, Thư vào lại Sài Gòn và chủ động tìm đến anh. Không thể kiềm chế được bản thân, cô đã trở thành người tình của anh. Mỗi tháng hoặc là cô bay vào Sài Gòn, hoặc là anh ra Hà Nội để cả hai có thời gian ở bên nhau. Suốt 3 năm qua, cô luôn sống trong danh phận của một người thứ ba. Hạnh phúc có, đau khổ cũng không ít. Có những lần anh ở miết trong Sài Gòn không ra thăm khiến cô nhớ thương khôn xiết. Khi bắt gặp tấm hình gia đình anh hạnh phúc, cô cũng nổi điên và đập phá đồ đạc trong nhà. Thư dường như trở thành con người hoàn toàn khác, không còn tự chủ được mình. Cô trở nên ích kỷ, nhỏ nhen chỉ muốn anh là của riêng mình.

Thời gian đó, Thư đòi sống đòi chết mãi anh mới ra thăm cô. Rồi Thư dùng mọi cách không cho anh về, cô hết giả ốm rồi lại tự gây thương tích cho mình để anh ở bên cạnh. Mặc anh nói là vợ anh đang ốm nặng nằm viện, Thư cũng ích kỷ giữ anh cho riêng mình. Để rồi chính cô là “thủ phạm” gián tiếp cướp đi sinh mệnh của người vợ của anh. Khiến cho một người phụ nữ đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng không thể nào nhìn mặt chồng lần cuối. Cũng vì sự ích kỷ của cô mà phá hoại một gia đình đang hạnh phúc. Cũng vì sự nhỏ nhen của cô đã khiến mọi chuyện tốt đẹp trở nên bi kịch như thế này.

Phụ nữ muốn làm gì cũng được, chỉ xin đừng làm kiếp nhân tình - Ảnh 3
Phụ nữ xin đừng quá hoại hạnh phúc của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Bởi vậy, phụ nữ làm gì cũng được, xin đừng làm nhân tình. Đừng làm người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác. Và cũng đừng trở thành người mang nhiều nghiệp chướng trong cuộc đời này. Ác lắm mới làm nhân tình, ác lắm mới đùa giỡn với hạnh phúc của người khác. Và độc ác lắm mới phá hoại một gia đình đang ấm êm. Cuộc đời này nhiều bi kịch lắm rồi, đừng gieo thêm đớn đau cho người khác cũng như bản thân mình. Là phụ nữ, nếu muốn hạnh phúc, hãy tự tìm lấy, tự mình vun đắp. Khi đó quả gặt được sẽ ngọt ngào và trọn vẹn hơn, chứ đừng lao vào hạnh phúc của người khác như con thiêu thân để rồi chết dần mòn trong ngọn đèn sáng rực rỡ đó.

Khổ tâm vì chồng nghĩ tôi cũng giống như những ả nhân tình của anh ấy  

Khổ tâm vì chồng nghĩ tôi cũng giống như những ả nhân tình của anh ấy  

“Cô ngủ với thằng nào mà nãy giờ không bắt máy”, anh quát trong điện thoại khi tôi ngủ quên không nghe máy.

Xem thêm
Từ khóa:   kiếp nhân tình yêu hôn nhân phụ nữ yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 4 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 53 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm