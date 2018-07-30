Phụ nữ khôn khéo nhất định phải biết những điều này để chồng ‘sang nhờ vợ'

Phụ nữ yêu 30/07/2018 10:43

Không phải cứ nấu ăn thật ngon, dọn nhà sạch là thương chồng. Phụ nữ khôn khéo nên làm những điều này để chồng “sang nhờ vợ”.

Phụ nữ là linh khí giúp gia đình ngày càng thịnh vượng và hạnh phúc hơn. Đàn ông cũng phải nhờ vợ mới thành công và làm giàu được. Vai trò của người phụ nữ không chỉ đơn giản là “osin” trong nhà. Thực tế là nếu không có vợ, đàn ông còn lâu mới trưởng thành được. Phụ nữ có trách nhiệm rất lớn, do đó hãy làm những điều này để giúp chồng tốt hơn. Vì những hành động của bạn có thể tác động đến sự thành công hay thất bại của một người đàn ông.

Chọn cho chồng trang phục chỉn chu khi đi làm, công tác

Phụ nữ khôn khéo nhất định phải biết những điều này để chồng ‘sang nhờ vợ' - Ảnh 1
Đàn ông nhất định phải tươm tất khi ra đường - Ảnh minh họa: Internet

Vợ ông anh họ tôi luôn chăm bẵm chồng từng chút một. Khi anh bước ra đường, quần áo đều tươm tất, thẳng thớm. Ai trong công ty cũng ngưỡng mộ anh vì có cô vợ tuyệt vời như vậy. Anh cũng tự hào về cô vợ đảm đang của mình. Vận may anh tăng lên, hợp đồng liên tục để về không ngớt. Nhờ ngoại hình ưa nhìn, cách ăn mặc chỉn chu, anh được nhiều người tin tưởng và tín nhiệm. Nhưng đến một ngày vợ đổ bệnh, anh phải làm mọi thứ.

Mỗi ngày đi làm cũng không kịp ủi chiếc, cái quần. Lúc nào đến công ty cũng luộm thuộm, quần áo nhăn nhúm. Tâm trạng của anh lúc này cũng không tốt, vì tối phải thức chăm vợ ốm, sáng phải lo toan công việc nhà rồi mới đi làm. Trước khi vợ bệnh, anh không bao giờ đụng đến chiếc bát hay cây lau nhà. Nhưng giờ đây phải tự mình lo liệu tất cả, anh thật sự không thể kham nổi. Giờ đây anh mới thấy được vai trò của một người phụ nữ trong gia đình quan trọng đến dường nào. Họ có thể không kiếm được nhiều tiền, nhưng đổi lại họ có thể làm những điều mà đàn ông không làm được.

Nấu cơm và ngồi ăn cùng chồng

Phụ nữ khôn khéo nhất định phải biết những điều này để chồng ‘sang nhờ vợ' - Ảnh 2
Cùng chồng ăn cơm là điều rất quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Việc nấu những món ăn ngon không khiến chồng cảm thấy hạnh phúc bằng việc ngồi ăn cùng anh ấy. Điều đàn ông cần là người có thể thấu hiểu những tâm tư tình cảm của mình chứ không chỉ là một người hết lòng tận tụy, chăm sóc mình từng chút một. Bạn hãy cùng ngồi ăn cơm và trò chuyện để hiểu chồng nhiều hơn. Bữa cơm gia đình sẽ trở nên ấm áp và dễ chịu hơn khi có người ăn cùng. Vợ đừng bao giờ để chồng ăn một mình vì lý do giảm cân hay dỗ con ngủ. Nếu đang giảm cân, bạn cũng nên ngồi với chồng, không ăn cũng được nhưng phải ngồi nói chuyện với anh ấy. Còn việc dỗ con ngủ có thể để sau bữa ăn, không nhất thiết phải làm ngay lúc đó. Ở bên cạnh bạn, chồng sẽ trút hết những lắng lo trong công việc và tâm trạng sẽ khá hơn. 

Ăn mặc thật sang trọng khi cùng chồng tham gia tiệc tùng

Phụ nữ khôn khéo nhất định phải biết những điều này để chồng ‘sang nhờ vợ' - Ảnh 3
Khi đi ra ngoài cùng chồng, bạn hãy ăn mặc thật đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp là việc nhất định mà người phụ nữ nào cũng phải biết và phải làm. Điều đó thể hiện sự tôn trọng bản thân cũng như xem trọng người đàn ông bên cạnh. Đừng để chồng phải sánh bước bên một người vợ ăn mặc luộm thuộm, người đầy dầu mỡ. Ở nhà bạn ăn mặc sao cũng được, nhưng khi bước ra đường cùng chồng, nhất định phải thật xinh đẹp. Phụ nữ được ví như món trang sức của đàn ông, càng lấp lánh càng có giá trị và tô điểm cho bộ mặt của anh ấy. Người vợ càng có khí chất, chồng càng hãnh diện, nở mày nở mặt. Ngoài ra, vợ còn có thể giúp chồng tạo dựng sự nghiệp và các mối quan hệ. Tài ăn nói khéo léo, tinh tế vốn có của người phụ nữ rất dễ được lòng người khác. Ngoại hình đẹp của vợ cũng là lợi thế giúp chồng tự tin hơn khi giao tiếp với người khác.

Xem trọng khách và đồng nghiệp của chồng

Người vợ khôn khéo đối xử tốt với khách và đồng nghiệp của chồng, giúp chồng tạo dựng được mối quan hệ tốt. Nếu khách đến nhà, vợ hãy chuẩn bị những món ăn ngon và tiếp đãi thật tốt. Khi chồng đưa đồng nghiệp hay đối tác về nhà, chắc chắn anh ấy muốn xây dựng mối quan hệ tốt hơn để giúp đỡ mình trong công việc. Thế nên vợ hãy khôn khéo giúp chồng. Có cơ hội hãy khen chồng trước mặt mọi người để tạo ấn tượng tốt. Đó là những việc một người phụ nữ thông minh nên làm để giúp chồng thành công hơn trong sự nghiệp.

 

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