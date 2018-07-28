Một người phụ nữ thông minh phải biết dùng trái tim để yêu thương và đánh thức bản lĩnh tiềm ẩn của người đàn ông bên cạnh.

Phụ nữ thông minh không chỉ dùng trí tuệ của mình để kiếm tiền mà còn để tạo hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây là nắm giữ được trái tim của người đàn ông thuộc về mình. Chị hơn anh 2 tuổi, là giám đốc của một công ty mỹ phẩm. Ngày đó, anh chỉ là trợ lý của chị. Sau khi hai người lấy nhau, anh đã được thăng chức trưởng phòng. Ai cũng nghĩ anh dựa hơi chị để có được ngày hôm nay. Ai cũng nghĩ chị đã dùng tiền và quyền lực để đánh đổi cho mình một người chồng. Chị biết rõ những điều đó, nhưng không mảy may quan tâm. Với chị, anh là người giỏi giang và việc thăng tiến lên chức vụ đó cũng là bình thường. Chị không bao giờ nghĩ lấy quyền hành của bản thân để bứt ép anh làm chuyện này, chuyện kia. Ngược lại chị luôn tạo điều kiện để anh chứng tỏ bản lĩnh của mình. Với chị, một người phụ nữ khôn ngoan phải biết cách khơi gợi bản lĩnh đích thực của một người đàn ông chứ không phải tìm cách vùi dập.

Phụ nữ thông minh phải biết cách để chồng phát huy khả năng của mình... Trong cuộc sống hôn nhân, có thể xuất phát điểm của cả hai khác nhau. Nhưng chung quy đã về chung một nhà rồi, vợ chồng đều bình đẳng. Chẳng ai hơn ai, cũng chẳng ai kém cỏi hơn ai. Vợ không vì bản thân tài giỏi mà vùi dập ý chí của chồng. Hay chồng không vì bản thân có nhiều tiền mà khinh thường người phụ nữ bên cạnh. Đó là điều kiện cần thiết của một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Dù bạn là ai, làm gì, khi đã là vợ chồng thì không có khái niệm “tôi nắm quyền hơn anh”. Có một lần tôi nói chuyện với một người chị đồng nghiệp ở công ty cũ. Chị ấy là người phụ nữ thành đạt. Nhưng lạ một điều là những việc trong nhà, chị đều giao cho anh quyết định. Chị nói bản lĩnh của một người đàn ông được đo bằng sự hiểu biết và nhẫn nhịn của một người phụ nữ.

... để anh ấy biết thế mạnh và điểm yếu của bản thân - Ảnh minh họa: Internet Chồng chị là một người khá nhút nhát, làm chuyện gì cũng cảm thấy sợ hãi. Chị đã nhiều lần khuyên nhủ anh nhưng cũng không cải thiện được gì. Lần đó, công việc của chị gặp khó khăn. Khách hàng trả lại hết sản phẩm và đòi kiện tụng vì hàng hóa kém chất lượng. Chị đau đầu không biết giải quyết như thế nào. Anh vận dụng những mối quan hệ luật sư mà mình có được để giúp chị chuẩn bị cho vụ kiện tụng. Thời gian đó, anh cũng chạy ngược chạy xuôi để lo chuyện tiền bạc giúp chị bồi thường cho khách hàng. Qua chuyện đó, chị mới cảm nhận được hóa ra chồng mình cũng có bản lĩnh. Anh không hề nhút nhát hay vô dụng, chẳng qua là chưa gặp đúng trường hợp và hoàn cảnh để anh phát huy khả năng của mình. Con người sinh ra trên thế gian này vốn dĩ có những vai trò và trách nhiệm khác nhau. Mỗi người đều có thế mạnh riêng. Phải có người đánh thức, tài năng đó mới được phát huy. Không có ai là kém cỏi hay vô dụng, chẳng qua là họ chưa gặp được môi trường thích hợp. Ngoài xã hội không có người tài giỏi tuyệt đối, cũng chẳng có người ngu ngốc mãi. Trong hôn nhân cũng vậy, không có người kém cỏi, cũng không có hơn ai, mọi người đều bình đẳng như nhau. Phụ nữ đừng cố tỏ ra mình giỏi giang mà vùi dập chồng - Ảnh minh họa: Internet Một người phụ nữ thông minh sẽ biết dùng trái tim để yêu thương và bao dung cho chồng. Đặc biệt là tạo cơ hội để chồng thể hiện bản lĩnh. Uy quyền không mang lại hạnh phúc mà chỉ khiến tình cảm vợ chồng ngày càng rạn nứt. Khi có chuyện gì khó khăn hãy thẳng thắn san sẻ cùng chồng. Biết đâu anh ấy sẽ cho bạn những lời khuyên bổ ích nhất. Người phụ nữ khôn ngoan có quyền lực trong tay nhưng phải biết dùng trái tim để yêu thương chứ không phải dùng cái đầu lạnh để ép buộc chồng phải làm theo ý mình. Suy cho cùng khi bạn đánh thức được bản lĩnh của chồng, chắc chắn cuộc sống hôn nhân sẽ viên mãn.

Phụ nữ tuổi này sinh con thông minh, được chồng thương làm lương 10 đồng đưa vợ giữ hết 10 Những con giáp nữ dưới đây có số mệnh nữ vương, sinh con thông minh, hiếu thảo, được chồng tin tưởng giao trọng trách giữ tiền, lương hàng tháng đưa không thiếu một đồng.

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