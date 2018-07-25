Phụ nữ muốn hạnh phúc sau tổn thương, hãy học những nguyên tắc này

Phụ nữ yêu 25/07/2018 14:35

Ngoài việc biết cách tự thương lấy mình, phụ nữ còn phải học những nguyên tắc này để mỉm cười hạnh phúc sau những tổn thương.

Cuộc đời này vốn dĩ có những quy luật riêng, chỉ cần bạn sáng suốt nắm bắt sẽ chẳng khổ đau nữa. Hạnh phúc hay khổ đau phụ thuộc vào thái độ sống, cũng như cách bạn nhìn nhận mọi thứ. Giống như người luôn lạc quan dù buồn đến mấy cũng cảm thấy cuộc sống này sẽ ổn. Thế nhưng, có người chỉ cần một việc nhỏ cũng khiến họ suy nghĩ, sa sút tinh thần. Tùy vào cách mỗi người cảm nhận mà cuộc sống này sẽ hạnh phúc hay bi thương.

Trong đám bạn của tôi có hai người vừa ly hôn chồng. Sau những đổ vỡ, tổn thương, họ chọn cách đối mặt với cuộc sống khác nhau. Một người cảm thấy tự do và mới đi du lịch 1 tháng. Người còn lại thì lúc nào cũng khóc, mỗi lần nhắc đến chuyện cũ đều khiến cô ấy đau lòng. Tôi nghĩ, tùy theo tính cách mà mỗi người đón nhận sự việc đến với mình theo cách khác nhau. Người nhanh chóng vượt qua nỗi đau, không phải vì họ mạnh mẽ mà vì nắm bắt được những nguyên tắc đơn giản này của cuộc đời.

Nuông chiều bản thân nhưng phải biết chừng mực

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Phụ nữ phải biết yêu thương bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Là phụ nữ, việc nuông chiều bản thân vô cùng cần thiết. Tuy nhiên việc gì cũng phải có giới hạn. Chẳng hạn như việc ăn một món gì đó, nếu ăn đến phát ngán, bạn sẽ chẳng còn cảm thấy mong chờ vào những lần sau. Cuộc sống cũng thế, thương bản thân nhưng cũng đừng sa vào những cám dỗ không cần thiết. Khi dừng ở ngưỡng do mình đặt ra, bạn sẽ cảm nhận được đủ đầy hạnh phúc.

Chọn ở bên những người làm bạn cười nhưng cũng phải dành cho bản thân không gian riêng

Không ai cười suốt ngày, cũng chẳng ai buồn mãi được. Cuộc sống này là vậy, khi cân bằng được giữa nỗi buồn và niềm vui, bạn sẽ tìm được hạnh phúc cho bản thân. Chẳng hạn, bạn hãy chọn cho mình những người khiến bạn cảm thấy vui khi ở bên. Nhưng không phải lúc nào cũng vui chơi bên ngoài hoặc ở bên nhau mãi được. Họ cũng có những công việc riêng và bạn cũng phải có những không gian riêng để bình tâm lại. Phải có những khoảng lặng để hiểu được bản thân muốn gì và cần gì. 

Giúp đỡ người khác nhưng đừng để mình kiệt sức

Phụ nữ muốn hạnh phúc sau tổn thương, hãy học những nguyên tắc này - Ảnh 2
Suy nghĩ kỹ khi phải giúp đỡ ai đó - Ảnh minh họa: Internet

Bản thân bạn chắc chắn sẽ có những chuyện khó khăn và thuận lợi. Bởi vậy trước khi đồng ý giúp đỡ ai đó, bạn hãy nghĩ việc đó sẽ lấy đi bao nhiêu công sức của mình. Nếu quá mệt mỏi, hãy từ chối nhẹ nhàng. Không ai có đủ thời gian để mãi ở bên tận tâm chỉ bảo hoặc giúp đỡ một người. Nếu quá nhiệt tình, bạn sẽ tự chuốc họa vào thân. Vả lại phải sống vì mình trước đã, rồi sau đó hãy nghĩ đến người khác. Đừng tỏ ra cao thượng để rồi cắn răng chịu khổ đau một mình.

Công việc quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn

Sau tổn thương, có người chọn lao vào công việc để quên mọi thứ. Họ xem công việc là điều ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên cách này chẳng thể giải quyết được vấn đề gì. Làm việc để quên chuyện buồn rất quan trọng nhưng sức khỏe của bạn là yếu tố phải đặt lên đầu tiên. Là phụ nữ không biết tự chăm sóc cho mình, khi đến 30, 40, 50 tuổi, bạn sẽ ân hận. Công việc có thể kiếm được, nỗi buồn rồi cũng sẽ qua, chỉ có sức khỏe là khó lòng lấy lại được.

Đừng quá cay nghiệt

Phụ nữ muốn hạnh phúc sau tổn thương, hãy học những nguyên tắc này - Ảnh 3
Suy nghĩ nhẹ nhàng và thoải mái một chút sẽ tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời này ngắn ngủi, đừng dùng để chì chiết hay oán hận một ai. Hãy nghĩ thoáng một chút, người đó rời xa bạn chắc chắn có lý do. Đừng tìm mọi lý do để đổ lỗi cho nhau, bởi hết duyên là hết duyên. Mỗi người đến với nhau vì chữ duyên và ra đi vì hết duyên. Vì thế hãy cảm nhận đều đó theo tâm thế nhẹ nhàng, đơn giản nhất. Đừng thù hằn hay oán than người đã bỏ rơi bạn.

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