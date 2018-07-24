Một người xinh đẹp nhưng không có khí chất cũng là một khiếm khuyết lớn. Bởi chỉ đẹp thôi chưa đủ, điều cần thiết không thể thiếu ở một người phụ nữ là sự cuốn hút. Chẳng hạn khi nói chuyện với ai đó, đối phương luôn nhìn và chăm chú lắng nghe những gì bạn nói, đó là một dạng khí chất. Bạn có thể tự tin một điều bản thân mình thật sự thu hút người khác, chứ không hề mờ nhạt. Nếu chưa nhận ra khí chất của bản thân, bạn hãy khắc cốt ghi tâm những điều xương máu này.

Cuộc đời của một người phụ nữ quý giá nhất là thanh xuân, nhan sắc, khí chất và thời gian. Thanh xuân và thời gian rồi cũng qua đi, nhan sắc thì không thể nào kéo dài lâu. Tuy nhiên sau tất cả những trải nghiệm của cuộc đời, thứ mà đàn bà giữ lại được cho bản thân, là khí chất.

2. Phụ nữ nếu không xinh đẹp thì phải thật thông minh. Nếu không có một trong hai thứ đó, bạn sẽ trở nên vô dụng. Bởi phụ nữ xấu không có quà, phụ nữ ngốc nghếch thì mãi bị xem thường. Đừng nghĩ ngốc, ngây thơ một chút sẽ được hưởng cuộc sống bình yên. Cuộc đời này sẽ quật bạn ngã đến khi không còn đủ ngây thơ và đơn thuần nữa.

1. Cuộc đời này không cho phép bạn mắc sai lầm thường xuyên. Ai cũng nghĩ tuổi trẻ là để sai nhưng nếu cứ sai mãi, bạn dung túng cho bản thân rồi cũng sẽ có ngày thất bại thảm hại. Thế nên nếu có thể đừng mãi sửa chữa những lỗi lầm của mình mà hãy cố gắng để thành công.

3. Muốn có một tình yêu hãy đứng dậy và đi tìm kiếm, đừng mãi ngồi yên một chỗ. Bởi cuộc đời khác với trong phim, không giống như việc Bạch Tuyết ăn quả táo độc và chờ hoàng tử đến cứu. Nó cũng chẳng giống như nàng Lọ Lem làm rơi chiếc giày và ngồi ở nhà đợi hoàng tử mang giày đến. Những chuyện đó chỉ có trong cổ tích, không thể tồn tại ở cuộc sống hiện thực. Chỉ khi bạn tìm kiếm mới có được những thứ mình mong muốn.

Đừng ngồi yên chờ hạnh phúc tìm đến - Ảnh minh họa: Internet

4. Ai cũng muốn có được người chồng giàu có để không phải lo nghĩ. Đàn ông kiếm được nhiều tiền, phụ nữ sẽ không khổ. Tuy nhiên là phụ nữ đừng sống dựa dẫm vào tiền của đàn ông. Muốn mua gì hãy dùng tiền của mình, đừng cầu cạnh ai.

5. Nụ cười không chứng minh được bạn có hạnh phúc hay không? Là phụ nữ đừng cứ cười như một kẻ ngốc để mua vui cho người khác. Bạn cũng là con người, cũng có những lúc bất lực, yếu lòng. Khi ấy hãy khóc để không phải chai lì với cảm xúc của bản thân. Không nhất thiết phải cười để làm đẹp lòng người khác, trong khi bản thân không thật sự vui.

6. Tình yêu là chuyện của hai người, đừng nên cho người thứ ba, thứ tư biết. Cũng đừng khoe khoang rằng bạn có cuộc sống viên mãn, được người ấy yêu thương, chiều chuộng như thế nào. Đừng nghe những lời nói của thiên hạ để rồi ảnh hưởng đến những suy nghĩ của mình. Bạn cứ làm theo những điều bản thân mách bảo, hạnh phúc của mình hãy để mình quyết định, đừng nghe lời ai cả.

7. Một người phụ nữ có khí chất nên biết giới hạn để dừng lại, đừng nên đi quá xa. Cũng đừng đùa giỡn, ăn nói bỗ bã trước mặt người khác. Và bạn nên nhớ, sự giận dữ chỉ khiến bạn kém sang mà thôi, chẳng thể giải quyết được việc gì.

Tuổi trẻ là của bạn chứ không phải của người khác - Ảnh minh họa: Internet

8. Thanh xuân có giới hạn, đừng phung phí vào một mối quan hệ không có hồi kết.

9. Phụ nữ yêu đương sao cũng được, nhưng tuyệt đối đừng vướng vào chuyện tình yêu của người khác. Hãy tìm cho mình một tình yêu riêng để tự tay vun đắp hạnh phúc.

10. Ở xã hội này, bạn không có tiền, đồng nghĩa với không có gì cả. Phụ nữ nên nhớ tiền của đàn ông mãi là của đàn ông, không bao giờ thuộc về bạn. Nếu không thể kiếm được tiền thì bạn mãi chỉ là kẻ thất bại.

11. Khi đối mặt với một người đàn ông bội bạc, đừng yếu đuối. Đừng để anh ấy thấy bộ mặt đẫm nước mắt của bạn mà hãy tiễn anh ấy đi bằng một nụ cười.

12. Phụ nữ nghe lời đàn ông không khác gì tự lấy dao ghé sát cổ mình. Càng nghe lời lưỡi dao sẽ càng ấn sâu tạo ra vết thương rỉ máu.