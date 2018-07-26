Không cần trang điểm đậm, kiểu phụ nữ này càng nhìn càng tỏa ra khí chất không lẫn vào đâu được

Phụ nữ yêu 26/07/2018 14:43

Dưới đây là kiểu phụ nữ càng nhìn càng có khí chất, không ai sánh bằng, đi đến đâu sáng chói và đốn tim đàn ông đến đó.

Phụ nữ không phải hơn nhau ở nhan sắc mà là những gì có trong đầu. Một người có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng bên trong lại rỗng tuếch thì chẳng có chút hấp dẫn nào. Thế nên là phụ nữ phải cố gắng phấn đấu trở thành những kiểu người càng nhìn càng thấy đẹp này. Chứ đừng bao giờ trở thành người chỉ sở hữu vẻ đẹp bên ngoài, càng nhìn càng chán.

Kiểu người thích đọc sách

Không cần trang điểm đậm, kiểu phụ nữ này càng nhìn càng tỏa ra khí chất không lẫn vào đâu được - Ảnh 1
Phụ nữ đọc sách sẽ có nhiều kiến thức và đẹp hơn trong mắt người khác - Ảnh minh họa: Internet

Những người thích đọc sách thường có một tâm hồn lắng đọng và sâu sắc. Họ thường cảm nhận cuộc sống theo một hướng nào đó đẹp hơn người bình thường. Vả lại khi đọc sách nhiều, bạn sẽ có được lượng kiến thức lớn. Đó cũng là điểm mà đàn ông thích nhất ở phụ nữ thông minh. Người đam mê đọc sách thường có tính cách trầm ổn, nhẹ nhàng. Họ luôn có cách nói chuyện rất hay và khiến người khác phải chú ý lắng nghe. Phụ nữ muốn xinh đẹp phải biết cách bồi dưỡng từ tâm hồn đến thể chất. Khi đó bạn không cần làm gì cũng sáng bừng trong mắt mọi người.

Kiểu người điềm đạm

Không cần trang điểm đậm, kiểu phụ nữ này càng nhìn càng tỏa ra khí chất không lẫn vào đâu được - Ảnh 2
Phụ nữ có tâm hồn bình dị sẽ không phải khổ sở - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có tính cách điềm đạm và trầm ổn luôn có tâm hồn cân bằng. Thay vì tức giận khi gặp phải vấn đề gì đó, họ sẽ bình tĩnh cân bằng mọi thứ. Đây là kiểu người khôn ngoan, luôn dùng sự điềm tĩnh để giải quyết những vấn đề khó khăn. Dùng sự hiểu biết của bản thân để dung hòa và cân bằng mọi thứ. Họ luôn nghĩ mọi sự trên đời này tồn tại đều có nguyên nhân. Sự tức giận là nguồn gốc của cái tâm ác vì vậy họ không nổi nóng với bất cứ ai. Kiểu người này còn có nội tâm chính trực và không ham muốn sắc dục cũng như những điều phù phiếm khác. Bởi vậy ở họ luôn toát lên khí chất hơn người, càng nhìn càng thấy xinh đẹp.

Kiểu người tự tin

Tự tin là vũ khí lợi hại nhất của một người phụ nữ. Càng tự tin bạn sẽ càng xinh đẹp trong mắt người khác, không cần son phấn cũng sáng chói. Kiểu người này mang lại cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh. Bởi họ biết cách đối nhân xử thế và giao tiếp rất tốt. Họ không để cuộc nói chuyện của mình trở nên nhàm chán hoặc tẻ nhạt. Phụ nữ tự tin đi kèm với thông minh là điều hoàn hảo. Vì khi đó bạn đã có hai thứ quan trọng nhất của một người phụ nữ. Bạn chẳng cần phải trang điểm đậm cũng có thể cuốn hút người khác bởi sự tự tin vốn có của mình. Đặc biệt một người phụ nữ phải thông minh để biết được đâu là ưu điểm của mình để tự tin thể hiện trước mặt người khác.

Người thú vị, hài hước

Không cần trang điểm đậm, kiểu phụ nữ này càng nhìn càng tỏa ra khí chất không lẫn vào đâu được - Ảnh 3
Người thú vị thu hút người khác nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Một người thú vị sẽ không bao giờ để người khác biết quá nhiều về mình. Họ luôn biết cách tỏ ra bí mật để người khác tò mò, khám phá. Đây cũng là một đặc điểm khiến phụ nữ càng xinh đẹp trong mắt đàn ông. Bởi đàn ông vốn dĩ cả thèm chóng chán, những thứ có được rồi sẽ không biết trân trọng. Nhưng những thứ không có được họ sẽ ra sức chiếm hữu. Phụ nữ có tính cách thú vị biết cách nói chuyện sao cho thông minh và duyên dáng nhất. Họ không nói những câu bông đùa thiếu suy nghĩ hoặc đùa giỡn quá mức khiến người khác khó chịu. Người thú vị sẽ có nội tâm khá phong phú, càng khám phá bạn sẽ càng cảm nhận được vô vàn những điều mới mẻ từ họ. Suy cho cùng, đàn ông thích một người không quá dễ đoán, khó chiều một chút mới kích thích và thú vị.

Phụ nữ muốn hạnh phúc sau tổn thương, hãy học những nguyên tắc này

Phụ nữ muốn hạnh phúc sau tổn thương, hãy học những nguyên tắc này

Ngoài việc biết cách tự thương lấy mình, phụ nữ còn phải học những nguyên tắc này để mỉm cười hạnh phúc sau những tổn thương.

Xem thêm
Từ khóa:   yêu hôn nhân phụ nữ yêu phụ nữ có khí chất

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 4 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 0 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này