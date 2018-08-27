Những kiểu đàn ông vô cùng khó giữ, phụ nữ nên cân nhắc trước khi yêu

Phụ nữ đừng “cố đấm ăn xôi” để yêu kiểu đàn ông này, kẻo lãng phí thanh xuân cũng như công sức của mình. Bởi dù bạn có cố gắng, hy sinh đến mấy họ cũng sẽ chứng nào tật nấy, lấy phải sẽ khổ cả đời.

Đây đích thị là kiểu "công tử bột" ăn không ngồi rồi, chỉ dùng tiền của gia đình chứ chẳng có chí tiến thân. Nếu lấy họ, bạn sẽ phải nuôi cả con lẫn chồng. Vì từ nhỏ họ đã quen với cuộc sống cung phụng, cơm bưng nước rót, chỉ ngồi không hưởng phúc. Thế nên họ không có năng lực lao động, cũng không có khả năng để gánh vác những trọng trách nặng nề. Không chỉ khi về chung một nhà mà khi yêu, bạn cũng sẽ phải chăm bẵm cho họ từng chút một, kiểu như mẹ chăm con, chị gái chăm em. Không những thế, kiểu đàn ông này cũng có lòng tự trọng khá cao. Họ ghét bị người khác chê bai hay nói xấu. Vì vốn sống rất ít, họ sẽ dễ tự ái và trở nên nhạy cảm khi phải đối mặt với những người có thái độ đùa giỡn quá mức. Hoặc không có khả năng tự bảo vệ mình trước những lời nói xấu của người khác. Họ đã quen ở trong môi trường an toàn, trong vòng tay của ba mẹ nên sẽ không có khả năng tự đối mặt với vấn đề khó khăn. Nếu cứ ngoan cố chấp nhận người này làm chồng, sớm muộn gì bạn cũng sẽ phải hối hận vì quyết định của mình.

Đàn ông đẹp chỉ để ngắm chứ đừng dại lấy làm chồng - Ảnh minh họa: Internet

Câu “củi khô dễ nấu, chồng xấu dễ xài” quả thật không sai. Chồng xấu có “vứt” ngoài đường cũng không mất đi đâu được. Còn chồng đẹp sơ hở chút thì không còn là của mình nữa. Thế nên khi lấy một người điển trai, bạn sẽ phải chịu áp lực khá nhiều từ các mối quan hệ của họ. Chắc chắn xung quanh họ rất nhiều cô nàng nóng bỏng vây quanh tán tỉnh. Muốn giữ được chồng, bạn phải cố gắng chăm chút bản thân để bằng hoặc đẹp hơn những người phụ nữ kia. Tuy nhiên cuộc sống cứ mãi chạy theo những điều đó, liệu bạn có thật sự hạnh phúc hay không? Hay chỉ toàn tốn thời gian để rồi người đi thì vẫn cứ đi, chẳng giữ được? Suy cho cùng, phụ nữ nên cân nhắc việc qua lại và kết hôn với một người có ngoại hình đẹp, nếu không bạn sẽ là nạn nhân trong những cuộc tình lăng nhăng không hồi kết của anh ấy.

Có tư tưởng “đàn ông năm thê bảy thiếp”

“Đàn ông phải ngoại tình, điều quan trọng là biết đường về nhà với vợ con, không đi luôn là được”, có lẽ đây là suy nghĩ của nhiều người đàn ông vì vốn dĩ bản chất của họ đã tồn tại máu trăng hoa. Có người nghĩ việc đàn ông "năm thê bảy thiếp" là điều bình thường. Tuy nhiên thời đại này chẳng còn giống như xưa, ngày nay phụ nữ luôn đặt vấn đề chung thủy lên hàng đầu. Họ khó chấp nhận việc người đàn ông của mình lại đi ôm ấp, thân mật với người khác.

Kiểu đàn ông này luôn có sẵn ý nghĩ ngoại tình trong đầu, khi có cơ hội sẽ thực hiện ngay. Khi đó người khổ sở, đau đớn chỉ có thể là bạn. Thế nên phụ nữ hãy suy nghĩ thật chín chắn trước khi yêu người đàn ông có tư tưởng này.

Có nhu cầu trong chuyện ấy quá cao

Đàn ông có nhu cầu quá cao sẽ khiến cho cuộc sống của bạn áp lực - Ảnh minh họa: Internet

Ngay từ khi yêu nhau, họ đã có tư tưởng muốn bạn dâng hiến "cái ngàn vàng". Họ luôn muốn bạn đáp ứng hết những nhu cầu sinh lý của họ. Tuy nhiên bạn lại không muốn những điều đó và đây cũng là nguyên nhân khiến cả hai thường xuyên mâu thuẫn. Vì vậy nếu chỉ mới quen nhau, bạn nên bỏ ngay người đàn ông kiểu này. Vì anh ấy đến với bạn không đơn thuần là tình yêu mà đặt tình dục lên hàng đầu. Sau này về chung một nhà, chắc chắn bạn sẽ còn mệt mỏi hơn vì họ suốt ngày đòi quan hệ, trong khi sức khỏe của bạn không cho phép. Và tất nhiên khi bạn không đáp ứng đầy đủ, họ sẽ sẵn sàng đi tìm những mối quan hệ ngoài luồng khác.