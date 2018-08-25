Đàn ông tốt sẽ tự khắc biết làm những chuyện này, không cần vợ phải nhờ vả

Đàn ông tốt sẽ không làm vợ phiền lòng, đàn ông tồi sẽ khiến vợ nước mắt chan cơm mỗi ngày, vậy người chồng của bạn thuộc kiểu nào?

Dưới đây là những chuyện đàn ông tốt sẽ một mình cáng đáng, không cần vợ phải nhờ vả và bận tâm. Tự vào bếp khi vợ mệt

Đàn ông tốt tự biết vào bếp khi vợ mệt - Ảnh minh họa: Internet Có nhiều người đàn ông lười biếng đến nỗi vợ bệnh cũng bắt vợ phải vào bếp nấu gì đó cho họ ăn. Thế nên nếu người đàn ông của bạn tự giác vào bếp mà không làm phiền đến bạn nghỉ ngơi, hãy mừng vì điều đó. Đôi khi chỉ cần một hành động đơn giản, nhỏ nhặt thôi cũng đủ hiểu hết tâm ý của một người chồng tốt dành cho vợ. Tôi có ông anh họ cưới vợ được hơn 2 năm nay. Tuy tính cách cộc cằn, ăn nói bỗ bã nhưng thương vợ số một. Mỗi tháng đều đưa hết lương cho vợ, rồi chị ấy muốn đi đâu cũng dẫn đi. Đến khi có con rồi thói quen đó vẫn còn duy trì. Tuy thân hình của chị không còn thon thả như trước nhưng anh vẫn luôn tự hào về vợ của mình. Có lần tôi qua nhà thăm chị bị bệnh, thấy cách anh chăm sóc chị cũng đủ hiểu anh thương chị đến chừng nào. Tôi nghe nói anh là người ghét chuyện bếp núc. Trước đây mẹ anh lo tất cả, chưa bao giờ anh phải đụng tay vào cái nồi, cái chảo. Nhưng bây giờ thấy anh loay hoay trong bếp nấu từng bát cháo cho vợ, cho con mà thấy thương. Hỏi chuyện thì anh nói: “Vợ bệnh, anh không muốn vợ bận tâm vì những chuyện nhỏ nhặt, chuyện nấu nướng chỉ cần học một chút là biết ngay”. Nhìn anh dịu dàng đút cho vợ từng muỗng cháo, tôi thấy hôn nhân vẫn đáng yêu đến lạ. Chỉ cần mình tìm đúng người mà thôi.

Đi làm về đúng giờ Không cần vợ phải nhắc nhở, đàn ông thương vợ sẽ đi làm về đúng giờ - Ảnh minh họa: Internet Người chồng tốt sẽ không để vợ gọi điện hối thúc phải về nhà ăn cơm. Và không để vợ phải ăn cơm một mình. Bởi họ sợ làm tổn thương vợ. Cũng câu chuyện trên, ngày còn độc thân, ông anh họ tôi đi sớm về muộn, mỗi lần tan ca là lại làm vài chai với bạn bè đến tối mịt mới về. Nhưng bây giờ cưới vợ rồi thói quen đó cũng không còn nữa. Anh không bao giờ để vợ phải đợi cơm. Mỗi ngày tan làm đều như ông bố bĩm sữa, hết mua đồ ăn rồi lại mua những đồ lặt vặt trong nhà. Dường như anh bỏ luôn thú vui thường nhật của mình. Trong công ty ai cũng nói anh sợ vợ, nhưng anh thì không nghĩ vậy. Anh nghĩ cưới một người phụ nữ về phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của họ, không được mãi rong chơi làm khổ vợ con. Có lẽ điều may mắn nhất cuộc đời phụ nữ là lấy được một người chồng có thể gạt bỏ những thú vui của bản thân mà chuyên tâm làm một người chồng tốt. Nhắn tin nhắc nhở vợ ăn uống điều độ Đàn ông tốt sẽ hỏi han vợ những lúc rảnh rỗi - Ảnh minh họa: Internet Hiếm người đàn ông nào quan tâm đến việc này. Nhưng nếu anh ấy còn giữ những thói quen này, bạn hãy thương chồng nhiều hơn. Một người đàn ông thương vợ thật lòng sẽ không ngại dành chút thời gian để hỏi han vợ. Sẽ không ngại dành thời gian rảnh để ở bên khi vợ cần. Sẽ không ngại từ chối những cuộc vui chơi để về nhà ăn cơm với vợ. Và sẽ không ngại khi nói những lời ngọt ngào khiến vợ hạnh phúc. Bởi họ quan niệm những thú vui ngoài kia chỉ là nhất thời, chỉ có vợ mới là người ăn đời ở kiếp với mình. Sức khỏe, tâm trạng của vợ còn quan trọng hơn những cuộc vui ngoài kia.

Đàn ông ngoại tình có tất cả, rượu ngon, gái đẹp nhưng không có vợ hiền Đàn ông ngoại tình chìm đắm trong dục vọng nhưng rồi sẽ nhận ra những thứ đó chẳng hề quan trọng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-tot-se-tu-khac-biet-lam-nhung-chuyen-nay-khong-can-vo-phai-nho-va-294904.html