Đàn ông chung thủy luôn có những nỗi sợ này, vợ nên biết để yêu chồng nhiều hơn

Phụ nữ yêu 23/08/2018 14:14

Dưới đây là những nỗi sợ của đàn ông khi yêu vợ thật lòng, tuy nhiên họ lại ít khi biểu hiện ra ngoài cho người phụ nữ của mình thấy.

Nếu vợ cảm nhận được những điều lo sợ này của chồng, hãy yêu anh ấy nhiều hơn. Bởi trong lòng anh ấy không có ai khác ngoài bạn.

Lo sợ vợ làm việc quá sức

Đàn ông chung thủy luôn có những nỗi sợ này, vợ nên biết để yêu chồng nhiều hơn - Ảnh 1
Đàn ông thương vợ sợ vợ làm việc vất vả - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông yêu vợ thật lòng sẽ cảm thấy lo cho sức khỏe của bạn đời. Họ luôn hỏi han, quan tâm xem công việc hôm nay của vợ như thế nào. Hoặc xem thời gian vợ về đến nhà sau giờ tan làm. Bởi họ lo sợ bạn phải làm việc quá sức, không ăn uống điều độ ảnh hưởng đến sức khỏe. Biểu hiện rõ ràng nhất là anh ấy thường xuyên nhắn tin nhắc nhở vợ ăn uống và làm việc vừa phải. Vì vai trò của đàn ông là trụ cột trong gia đình, họ luôn ý thức được việc mình phải là người kiếm tiền. Cưới vợ về là để yêu thương chứ không phải bắt cô ấy làm việc vất vả, quần quật từ sáng đến chiều. Nếu biết được những nỗi sợ hãi này của chồng, vợ hãy trân trọng, yêu thương người đàn ông của mình nhiều hơn. Đừng để anh ấy mãi lo lắng, hãy biết tự chăm sóc bản thân và quan tâm luôn người bạn đời của mình.

Sợ thấy vợ rơi nước mắt

Đàn ông chung thủy luôn có những nỗi sợ này, vợ nên biết để yêu chồng nhiều hơn - Ảnh 2
Họ sợ nhìn thấy giọt nước mắt của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Nước mắt của đàn bà là thứ vũ khí lợi hại nhất khiến đàn ông cảm thấy lo sợ. Khi nhìn người phụ nữ của mình khóc, họ sẽ cảm thấy bất lực vì bản thân vô dụng. Thế nên họ sẽ cố gắng không bao giờ để người vợ của mình phải rơi nước mắt, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất. Người ta vẫn nói đàn ông thương vợ sẽ không làm nhòa mascara của vợ mà sẽ làm mờ đi son môi. Vì họ nghĩ vợ đã quá khổ cực, đánh đổi tất cả để về làm vợ, làm mẹ, tạo cho họ một gia đình ấm áp, thế nên sẽ không gây áp lực thêm cho vợ. Dù có gì khó khăn, họ cũng sẽ chịu đựng một mình và nhường lại phần hạnh phúc cho vợ.

Sợ vợ tự ti về ngoại hình

Nếu yêu thật lòng, đàn ông sẽ chấp nhận hết thảy những “thớ mỡ” trên bụng bạn. Sẽ chấp nhận luôn cả thân hình quá khổ, không mảnh mai của bạn. Bởi họ không quan trọng vẻ bề ngoài. Và tất nhiên điều họ sợ nhất là vợ luôn cảm thấy tự ti nên tìm cách giảm cân hoặc sử dụng những thực phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Họ sợ vợ nhịn ăn và sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. Thế nên phụ nữ hãy trân trọng người đàn ông có nỗi sợ đáng yêu này. Vì chắc chắn anh ấy yêu chính nội tâm của bạn, chứ không phải chỉ nhìn vẻ bề ngoài. Kiểu đàn ông này sẽ không vì người khác xinh đẹp và thon thả hơn mà ruồng bỏ bạn.

Sợ vợ cảm thấy thất vọng

Đàn ông chung thủy luôn có những nỗi sợ này, vợ nên biết để yêu chồng nhiều hơn - Ảnh 3
Họ sợ nhìn thấy gương mặt thất vọng của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn trọng sĩ diện, luôn muốn là thần tượng mà vợ ngưỡng mộ, tôn sùng. Khi đạt được những gì, họ đều muốn khoe với vợ và muốn nhận được lời khen của cô ấy. Ai cũng muốn khả năng của mình được người khác công nhận và khen ngợi. Vì thế họ luôn phải lo sợ vợ sẽ không còn tôn trọng mình nữa. Khi thật lòng thương một người, họ sẽ không ngừng hoàn thiện bản thân, phấn đấu hết mình để vợ công nhận và tự hào. Họ sợ phải nhìn thấy gương mặt thất vọng của vợ hơn là mình bị thất bại. Một phần vì họ sợ vợ nghĩ mình vô dụng, sợ bị vợ so sánh với người đàn ông khác.

 

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