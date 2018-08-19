Những bí mật sâu kín của đàn ông, vợ có cạy miệng cũng không 'hó hé' nửa lời

Tiền là thứ quan trọng nhất của đàn ông, giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống. Vì vậy mà nhiều người mải mê lao vào công việc để kiếm tiền và địa vị. Tuy nhiên đàn ông lại không bao giờ bật mí cho người khác biết trong tài khoản của họ có bao nhiêu tiền. Không ai tình nguyện nói hết những con số dài trong tài khoản của mình cho người khác biết, kể cả vợ. Họ sợ bị vợ quản lý tiền bạc, mất tự do nên thường giấu giếm.

Họ không thích người khác bàn tán về chiều cao của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đa số đàn ông thường không thích người khác mang chiều cao của mình ra đùa giỡn, nhất là người có chiều cao khiêm tốn. Họ vốn có lòng tự trọng cao, không muốn người khác xem mình là trò đùa. Hơn nữa, trên thực tế ít có người vợ nào biết được chiều cao thật của chồng mình là bao nhiêu. Đối với đàn ông những đặc điểm trên cơ thể của họ là thuộc quyền riêng tư và ít khi bật mí cho ai biết.

Không có nhiều kinh nghiệm yêu đương

Đây là điều mà nhiều người đàn ông thường giấu nhẹm không cho ai biết. Bởi điều đó liên quan đến lòng tự trọng của họ. Đàn ông vốn thích được người khác ca tụng là có nhiều kinh nghiệm tình trường, là người từng trải. Một phần nữa là họ muốn tỏ ra thông thái để vợ tôn sùng và ngưỡng mộ. Thế nên họ rất sợ người khác chê mình không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nhất là vợ. Vì vậy họ luôn mang chuyện này giấu sâu trong lòng. Nếu có nói, họ sẽ nói những lời bông đùa hoặc tự đề cao bản thân một chút.

Cảm xúc

Đàn ông giỏi trong việc giấu cảm xúc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng nghĩ đàn ông mạnh mẽ, kiên cường. Ai cũng nghĩ họ chắc phải có trái tim sắt đá lắm vì ít khi khóc lóc. Tuy nhiên đàn ông cũng là con người. Họ cũng có những cảm xúc bình thường như những người khác. Chẳng qua là tạo hóa đã ban cho họ sự cứng rắn hơn phái yếu nên ít ai nhận ra họ cũng vô cùng yếu đuối. Khi buồn họ cũng khóc nhưng không phải ở trước mặt người khác. Khi vui họ cũng muốn khóc nhưng lại giấu đi. Thế nên những cô vợ đừng nghĩ chồng mình là siêu nhân. Họ cũng có những lúc mệt mỏi và buồn phiền, vì thế hãy ở bên cạnh và quan tâm anh ấy nhiều hơn.

Cảm giác thua thiệt những người đàn ông khác

Chắc hẳn người đàn ông nào cũng từng có cảm giác này. Tại sao mình không có được địa vị như anh ta? Tại sao mình không có nhiều tiền như anh ta? Tại sao mình không có cô vợ vừa đẹp vừa giỏi giang như anh ta? Đó là sự đố kỵ mà đàn ông thường dành cho nhau. Nếu phụ nữ hơn thua nhau về vấn đề ăn mặc, son phấn thì đàn ông thường so sánh nhau về sự nghiệp. Phụ nữ thường biểu lộ yêu ghét rõ ràng, còn đàn ông thì luôn giấu điều đó. Họ nghĩ nếu nói ra sẽ đánh mất lòng tự trọng. Nếu nói ra, người phụ nữ của mình sẽ chê cười và đánh giá khả năng của họ. Vì vậy mà họ hiếm khi nói với ai.