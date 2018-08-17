Phụ nữ có những đặc điểm này, đàn ông suốt đời ‘quy phục’, yêu đến say mê

Đàn ông yêu bằng mắt nhưng đôi khi cũng dùng lý trí để phán xét mọi chuyện. Việc yêu và cưới là hai khái niệm rõ ràng mà họ đặt ra cho bản thân. Họ biết người nào chỉ để yêu và người nào sẽ là mẹ của những đứa con họ sau này. Ai cũng nghĩ đàn ông thường sẽ lấy những cô nàng nóng bỏng, chân dài về làm vợ để nở mày nở mặt. Nhưng thực tế họ sẽ chọn người phụ nữ có những tố chất này để chung sống cả đời.

Đàn ông thích ngắm phụ nữ đẹp nhưng phải là người sở hữu nhan sắc tự nhiên không qua chỉnh sửa. Phụ nữ nên nhớ bạn chỉ đẹp khi là chính mình. Mỗi người có những nét đẹp riêng không ai giống ai. Ai cũng có điểm cuốn hút riêng, bạn đừng vì tự ti mà dùng thẩm mỹ để thay đổi. Đàn ông luôn cảm thấy sợ hãi với những người phụ nữ lạm dụng mỹ phẩm hoặc phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều.

Đàn ông thích đi bên cạnh một người có gu ăn mặc đẹp chứ không phải người lôi thôi, luộm thuộm. Là phụ nữ đừng bao giờ bỏ rơi bản thân dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Bạn không có gương mặt đẹp nhưng phải có gu ăn mặc ổn. Ở nhà có thể lôi thôi nhưng khi bước ra ngoài nhất định phải thật xinh đẹp và nổi bật. Điều đó không chỉ giữ sĩ diện cho người đàn ông bên cạnh mà còn giúp bạn tự tin hơn. Phụ nữ thông minh không nên có tư tưởng “có gì mặc nấy”. Nếu nói gương mặt là yếu tố quyết định một người phụ nữ đẹp, thì gu ăn mặc cũng là điều quan trọng không kém. Hãy tìm hiểu gu thời trang đẹp để học tập. Chỉ khi mặc đẹp bạn mới có đủ tự tin làm những điều mình mong muốn.

Biết quan tâm đến người khác

Đàn ông thích phụ nữ biết quan tâm đến người khác - Ảnh minh họa: Internet

Muốn đàn ông say mê cả đời, phụ nữ phải biết quan tâm đến cảm xúc của anh ấy. Điều mà một người đàn ông muốn và cần chính là sự lo lắng, cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng của người phụ nữ. Tuy nhiên quan tâm ở đây không có nghĩa là xen vào đời tư của anh ấy quá nhiều. Bạn cũng phải biết giữ khoảng không gian riêng cho anh ấy làm những điều mình thích. Một người thông minh sẽ không làm kẻ tọc mạch, luôn tò mò hay quản lý chuyện của người khác. Đàn ông thích quan tâm nhưng lại không muốn phụ nữ chen quá nhiều vào chuyện riêng của mình. Họ thích người vừa biết lo lắng vừa hiểu chuyện.

Tự chủ tài chính

Đàn ông muốn được bảo vệ và chăm lo cho người yêu nhưng cũng thích phụ nữ tự kiếm tiền. Họ luôn mong muốn phụ nữ tự lập trong vấn đề tài chính. Vì khi họ gặp khó khăn, người phụ nữ đó phải mạnh mẽ, giúp đỡ anh ấy chứ không chỉ khoanh tay ngồi nhìn. Là phụ nữ đừng có tư tưởng sống bám chồng hay người yêu, đừng bao giờ để bản thân trở thành người ăn bám, dựa dẫm. Tuy nhiên mạnh mẽ cũng cần phải có giới hạn, bạn phải biết mềm mỏng khi cần thiết. Đừng tạo áp lực quá nhiều cho người đàn ông của mình. Đừng khiến anh ấy cảm thấy tự ti khi ở bên cạnh bạn.

Phụ nữ biết lắng nghe

Phụ nữ phải biết lắng nghe và cho anh ấy điểm tựa - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thích người biết lắng nghe hơn là người cãi tay đôi với anh ấy. Phụ nữ phải biết cân bằng giữa việc nêu ý kiến và lắng nghe. Vì có những chuyện lắng nghe sẽ tốt hơn cho bạn. Dù bạn có giỏi giang hay mạnh mẽ đến đâu cũng nên tập học cách nghe ý kiến của người khác. Đàn ông vốn dĩ có rất nhiều áp lực trong công việc. Họ mạnh mẽ nhưng cũng có những lúc yếu lòng. Khi đó họ cần một người có thể lắng nghe nhiều hơn là người chỉ trích mình.