Đã bao lâu rồi bạn không nở nụ cười, đã bao lâu rồi bạn không cảm nhận được hạnh phúc đích thực? Đó là câu hỏi mà chắc ai cũng đã từng gặp phải. Có rất nhiều lý do khiến phụ nữ bỏ rơi hạnh phúc của chính mình, không đơn giản chỉ là công việc quá bận rộn.

Ai cũng có những nỗi đau, nỗi buồn trong quá khứ dù có muốn xóa nhòa cũng không được. Ai cũng có những lúc khóc đẫm nước mắt hàng đêm nhưng sáng mai vẫn phải mỉm cười sống tiếp. Ai rồi cũng sẽ trải qua những khoảng thời gian khó khăn đến mức không thể đứng dậy. Nhưng suy cho cùng khi đã vượt qua những nỗi đau đó rồi, điều bạn nên làm là mỉm cười. Hãy giữ cho mình một tinh thần luôn sảng khoái, thoải mái, đừng giữ mãi những nỗi buồn trong lòng. Khi bạn có bộ mặt ủ dột, những người tiếp xúc với bạn sẽ sợ hãi, không dám đến gần.

Phụ nữ giỏi giang, có quyền hành là tốt chứ không xấu. Nhưng đôi khi bạn cũng nên biết kiềm chế sự tự cao tự đại của bản thân. Đừng quá ngông cuồng mà đánh mất nhân phẩm. Thử nghĩ đi, nếu bạn hẹn hò với ai đó mà bộ mặt lúc nào cũng tỏ vẻ kênh kiệu và lời nói luôn muốn trên cơ người khác, liệu họ có muốn tiếp tục qua lại với bạn không? Đàn ông vốn thích những người phụ nữ có tính cách khiêm tốn một chút.

Luôn sợ hãi về chuyện kết hôn

Có rất nhiều người ám ảnh về việc kết hôn, sinh con. Bởi có lẽ xung quanh họ luôn xuất hiện nhan nhản những thông tin như chồng đánh vợ, chồng ngoại tình, con hư đốn… Những điều đó khiến cho họ cảm thấy sợ hãi và mất đi ý muốn lập gia đình. Vả lại ở xã hội hiện đại, phụ nữ còn kiếm tiền giỏi hơn đàn ông. Cũng vì thế mà họ luôn có suy nghĩ không chồng vẫn có thể sống tốt hoặc không chồng vẫn có thể nuôi bản thân mình. Có nhiều trường hợp phụ nữ ám ảnh vì việc phải sinh con rồi thân hình trở nên xấu xí, dỗ con khóc đêm khuya... Thế nên đa số đều sợ hãi việc kết hôn. Tuy nhiên bạn nên nhớ, ai rồi cũng phải có mái ấm riêng của mình để về già còn có người sớm hôm chăm sóc, thủ thỉ cho vui nhà vui cửa. Ai rồi cũng phải chọn cho mình một chỗ dựa tinh thần, chứ không ai có thể mạnh mẽ mãi được.

Suy nghĩ quá nhiều

Phụ nữ đừng suy nghĩ quá nhiều kẻo đánh rơi hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thường có tính đa nghi, suy nghĩ quá nhiều về một vấn đề. Có khi việc đó không có gì nhưng lại khiến họ thao thức hàng đêm, ăn không ngon ngủ không yên. Hoặc chỉ cần một lời nói của người khác cũng khiến họ phải suy diễn ra rất nhiều thứ. Vì thế mà họ luôn phải sống khổ sở, không thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Suy cho cùng những điều trên cuộc đời này vốn dĩ đã được an bài, bạn có muốn thay đổi cũng không được. Thế nên hãy tập chấp nhận và suy nghĩ đơn giản một chút, đầu óc sẽ nhẹ nhàng hơn.

Mong cầu quá nhiều thứ

Phụ nữ vốn dĩ cũng rất tham lam. Họ luôn muốn bản thân có nhiều thứ như quần áo, son phấn và cả tình yêu. Những điều đó dần hình thành cho họ thói quen chiếm hữu và giành giật. Điều gì họ không có sẽ cố gắng có cho bằng được. Vì thế mà xảy ra nhiều chuyện làm ảnh hưởng đến danh dự của bản thân. Chẳng hạn, hễ thấy ai có chiếc áo mới, họ cũng phải có cho bằng được, hoặc là hơn hoặc bằng chứ không bao giờ để thua. Họ cứ mãi chạy theo những điều đó nên đã đánh rơi hạnh phúc của mình lúc nào không hay.

Sống trong thế giới cổ tích

Hãy sống thực tế một chút để nhẹ nhàng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều người thích mơ mộng, nghĩ cuộc tình của mình sẽ giống trong phim, trong truyện cổ tích. Vì vậy họ luôn khát khao tìm được chàng bạch mã hoàng tử của mình. Họ muốn người đàn ông của mình cũng phải thật giỏi giang, hiểu chuyện lại đẹp trai. Cũng vì vậy mà họ có xu hướng bỏ qua những người yêu thương mình thật lòng. Hoặc muốn thay đổi người đàn ông ở bên cạnh mình. Và tất nhiên những điều đó khiến đàn ông ghét cay ghét đắng.