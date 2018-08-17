Những lý do dù có cố gắng đến mấy phụ nữ cũng vô tình đánh rơi hạnh phúc của mình

Phụ nữ yêu 17/08/2018 11:33

Dưới đây là những lý do khiến phụ nữ dù cố gắng đến mấy cũng không thể tìm được hạnh phúc đích thực. Nếu bạn đang mắc phải, hãy bỏ ngay lập tức và thay đổi tư tưởng của mình.

Đã bao lâu rồi bạn không nở nụ cười, đã bao lâu rồi bạn không cảm nhận được hạnh phúc đích thực? Đó là câu hỏi mà chắc ai cũng đã từng gặp phải. Có rất nhiều lý do khiến phụ nữ bỏ rơi hạnh phúc của chính mình, không đơn giản chỉ là công việc quá bận rộn.

Luôn ủ dột và trên mặt thể hiện nỗi buồn man mác

Những lý do dù có cố gắng đến mấy phụ nữ cũng vô tình đánh rơi hạnh phúc của mình - Ảnh 1
Phụ nữ luôn có bộ mặt ủ dột sẽ không thể hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng có những nỗi đau, nỗi buồn trong quá khứ dù có muốn xóa nhòa cũng không được. Ai cũng có những lúc khóc đẫm nước mắt hàng đêm nhưng sáng mai vẫn phải mỉm cười sống tiếp. Ai rồi cũng sẽ trải qua những khoảng thời gian khó khăn đến mức không thể đứng dậy. Nhưng suy cho cùng khi đã vượt qua những nỗi đau đó rồi, điều bạn nên làm là mỉm cười. Hãy giữ cho mình một tinh thần luôn sảng khoái, thoải mái, đừng giữ mãi những nỗi buồn trong lòng. Khi bạn có bộ mặt ủ dột, những người tiếp xúc với bạn sẽ sợ hãi, không dám đến gần.

Tỏ ra quá kiêu ngạo và tự cao

Phụ nữ giỏi giang, có quyền hành là tốt chứ không xấu. Nhưng đôi khi bạn cũng nên biết kiềm chế sự tự cao tự đại của bản thân. Đừng quá ngông cuồng mà đánh mất nhân phẩm. Thử nghĩ đi, nếu bạn hẹn hò với ai đó mà bộ mặt lúc nào cũng tỏ vẻ kênh kiệu và lời nói luôn muốn trên cơ người khác, liệu họ có muốn tiếp tục qua lại với bạn không? Đàn ông vốn thích những người phụ nữ có tính cách khiêm tốn một chút. 

Luôn sợ hãi về chuyện kết hôn

Có rất nhiều người ám ảnh về việc kết hôn, sinh con. Bởi có lẽ xung quanh họ luôn xuất hiện nhan nhản những thông tin như chồng đánh vợ, chồng ngoại tình, con hư đốn… Những điều đó khiến cho họ cảm thấy sợ hãi và mất đi ý muốn lập gia đình. Vả lại ở xã hội hiện đại, phụ nữ còn kiếm tiền giỏi hơn đàn ông. Cũng vì thế mà họ luôn có suy nghĩ không chồng vẫn có thể sống tốt hoặc không chồng vẫn có thể nuôi bản thân mình. Có nhiều trường hợp phụ nữ ám ảnh vì việc phải sinh con rồi thân hình trở nên xấu xí, dỗ con khóc đêm khuya... Thế nên đa số đều sợ hãi việc kết hôn. Tuy nhiên bạn nên nhớ, ai rồi cũng phải có mái ấm riêng của mình để về già còn có người sớm hôm chăm sóc, thủ thỉ cho vui nhà vui cửa. Ai rồi cũng phải chọn cho mình một chỗ dựa tinh thần, chứ không ai có thể mạnh mẽ mãi được.

Suy nghĩ quá nhiều

Những lý do dù có cố gắng đến mấy phụ nữ cũng vô tình đánh rơi hạnh phúc của mình - Ảnh 2
Phụ nữ đừng suy nghĩ quá nhiều kẻo đánh rơi hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thường có tính đa nghi, suy nghĩ quá nhiều về một vấn đề. Có khi việc đó không có gì nhưng lại khiến họ thao thức hàng đêm, ăn không ngon ngủ không yên. Hoặc chỉ cần một lời nói của người khác cũng khiến họ phải suy diễn ra rất nhiều thứ. Vì thế mà họ luôn phải sống khổ sở, không thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Suy cho cùng những điều trên cuộc đời này vốn dĩ đã được an bài, bạn có muốn thay đổi cũng không được. Thế nên hãy tập chấp nhận và suy nghĩ đơn giản một chút, đầu óc sẽ nhẹ nhàng hơn.

Mong cầu quá nhiều thứ

Phụ nữ vốn dĩ cũng rất tham lam. Họ luôn muốn bản thân có nhiều thứ như quần áo, son phấn và cả tình yêu. Những điều đó dần hình thành cho họ thói quen chiếm hữu và giành giật. Điều gì họ không có sẽ cố gắng có cho bằng được. Vì thế mà xảy ra nhiều chuyện làm ảnh hưởng đến danh dự của bản thân. Chẳng hạn, hễ thấy ai có chiếc áo mới, họ cũng phải có cho bằng được, hoặc là hơn hoặc bằng chứ không bao giờ để thua. Họ cứ mãi chạy theo những điều đó nên đã đánh rơi hạnh phúc của mình lúc nào không hay.

Sống trong thế giới cổ tích

Những lý do dù có cố gắng đến mấy phụ nữ cũng vô tình đánh rơi hạnh phúc của mình - Ảnh 3
Hãy sống thực tế một chút để nhẹ nhàng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều người thích mơ mộng, nghĩ cuộc tình của mình sẽ giống trong phim, trong truyện cổ tích. Vì vậy họ luôn khát khao tìm được chàng bạch mã hoàng tử của mình. Họ muốn người đàn ông của mình cũng phải thật giỏi giang, hiểu chuyện lại đẹp trai. Cũng vì vậy mà họ có xu hướng bỏ qua những người yêu thương mình thật lòng. Hoặc muốn thay đổi người đàn ông ở bên cạnh mình. Và tất nhiên những điều đó khiến đàn ông ghét cay ghét đắng.

 

Phụ nữ nên chọn kiểu đàn ông này làm chồng, đảm bảo sẽ sướng cả đời

Phụ nữ nên chọn kiểu đàn ông này làm chồng, đảm bảo sẽ sướng cả đời

Đàn ông có người này người khác, không phải ai cũng phản bội và trăng hoa. Chỉ cần phụ nữ sáng suốt chọn đúng kiểu đàn ông này làm chồng sẽ sung sướng cả đời.

Xem thêm
Từ khóa:   những điều phụ nữ không nên làm bí quyết hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 34 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 3 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 3 giờ 35 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này