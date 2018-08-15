Phụ nữ hãy phá vỡ những nguyên tắc nhàm chán để 'hư' một lần trong đời, biết đâu sẽ hạnh phúc

Phụ nữ yêu 15/08/2018 10:54

Phụ nữ đừng nhốt mình vào vỏ bọc an toàn, đôi khi bạn cũng phải biết bứt phá thoát khỏi đó để cuộc sống thú vị hơn.

Phụ nữ đừng quá đặt nặng vấn đề “hư” và “ngoan”. Bởi hư chưa chắc đã xấu và ngoan chưa hẳn đã tốt. Đôi khi bạn cần thoát khỏi những định kiến xưa cũ để khám phá những điều mới lạ hơn. Hãy làm những điều này để một lần trở thành người phụ nữ "hư", biết đâu sẽ hạnh phúc hơn.

Thay đổi cách ăn mặc “kín cổng cao tường”

Phụ nữ hãy phá vỡ những nguyên tắc nhàm chán để 'hư' một lần trong đời, biết đâu sẽ hạnh phúc - Ảnh 1
Ăn mặc hở hang một chút sẽ khiến bạn thoải mái hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đừng mãi là một người phụ nữ chính chuyên, lúc nào cũng ăn mặc kín đáo. Đôi khi bạn cũng nên diện những bộ trang phục hở một chút, khoe vẻ quyến rũ, gợi cảm của bản thân. Khi đó chắc chắn chồng bạn sẽ bất ngờ. Đàn ông yêu bằng mắt, thích ngắm nhìn phụ nữ có vẻ ngoài tươi tắn và trẻ trung một chút. Cũng vì vậy mà khi ngoại tình, họ có xu hướng chọn những cô nàng nóng bỏng hơn vợ. Thế nên phụ nữ hãy suy nghĩ thoáng một chút, ăn mặc hở hang không đánh giá được nhân phẩm của một người. Và ăn mặc kín đáo cũng không thể hiện người đó nghiêm túc, đàng hoàng. Điều quan trọng nhất nằm ở nhân cách của mỗi người. Đôi khi phụ nữ cũng nên phá vỡ những nguyên tắc của bản thân để hạnh phúc và thoải mái hơn.

Đừng mãi cặm cụi tận tụy, hãy lười một chút để thương mình hơn

Phụ nữ hãy phá vỡ những nguyên tắc nhàm chán để 'hư' một lần trong đời, biết đâu sẽ hạnh phúc - Ảnh 2
Hãy thoát khỏi căn bếp đầy dầu mỡ và làm những điều mình thích - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người nghĩ phụ nữ phải chăm chỉ vun vén gia đình, nhà cửa. Lấy chồng rồi thì việc duy nhất phải làm là tận tụy, hy sinh vì chồng con. Nhưng điều đó chưa hẳn đã đúng, bởi phụ nữ chỉ hạnh phúc thật sự khi yêu chính bản thân mình. Hãy tạm gác lại những lắng lo thường ngày để tập trung làm đẹp, hoàn thiện bản thân. Hãy lười một chút, không nấu ăn, không dọn dẹp nhà cửa để tận hưởng thời gian rảnh một cách trọn vẹn nhất. Chỉ khi bạn biết cách yêu bản thân thì việc chăm lo cho người khác mới dễ dàng hơn. Không phải lúc nào cũng cặm cụi lo toan, không phải lúc nào cũng công dung ngôn hạnh mới là người phụ nữ tốt.

Cãi lại để bảo vệ chính kiến của mình

Việc cãi tay đôi với ai đó không có nghĩa là bạn hư hỏng. Một người thông minh phải biết nêu lên chính kiến của bản thân và bảo vệ chúng. Điều đó còn thể hiện bạn là người mạnh mẽ, dám chịu trách nhiệm với những gì mình nói ra. Dám đương đầu với khó khăn để hoàn thiện bản thân mình. Phụ nữ hiện đại là người biết đấu tranh bảo vệ những quan điểm của mình, chứ không phải ngồi yên gọi dạ bảo vâng. Vả lại đàn ông không thích phụ nữ quá ngoan ngoãn, chỉ biết nghe lời, không biết cãi lại.

Dám bỏ mặc tất cả để nghỉ ngơi thư giãn

Phụ nữ hãy phá vỡ những nguyên tắc nhàm chán để 'hư' một lần trong đời, biết đâu sẽ hạnh phúc - Ảnh 3
Bỏ mặc tất cả để dành thời gian yêu thương bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mệt thì nghỉ ngơi, đừng ôm đồm hết việc vào người. Nếu cuộc sống quá chán chường hãy bỏ mặc mọi thứ để đi du lịch cho khuây khỏa vài ngày rồi lại quay về. Bạn đừng nghĩ khi bản thân lười thì người khác sẽ khó chịu, chồng sẽ tức giận. Phụ nữ hiện đại có quyền sống cuộc đời mình mong muốn, mệt cứ nói mệt, đói cứ nói đói, muốn mặc đẹp cứ việc. Sống thật với cảm xúc của mình đôi khi lại là một dạng của hạnh phúc. Bạn có biết vì sao mà những cô nàng hư hỏng thường có cuộc sống vô lo vô nghĩ hơn là người phụ nữ chính chuyên không? Đó là vì họ không áp đặt những định kiến xưa cũ lên mình. Họ biết điều gì làm cho bản thân hạnh phúc và thoải mái. Thay vì chọn cuộc sống quanh quẩn bên bếp núc, họ sẽ tập cho chồng làm việc nhà để đỡ đần vợ. Thay vì cứ mãi chăm lo cho chồng cái áo, chiếc quần, họ sẽ biết cách chăm sóc bản thân, làm đẹp và mỉm cười thật hạnh phúc.

Có những kỹ năng mới lạ trên giường

Việc khơi gợi cảm xúc của chồng khi làm chuyện ấy không phải là lăng loàn, trắc nết, mà là điều khôn ngoan. Vợ khôn không bao giờ “bỏ đói” chồng mình dù có chuyện gì xảy ra. Họ luôn biết cách đổi mới bản thân thường xuyên hơn. Họ biết học tập những kỹ năng mới lạ để thỏa mãn nhu cầu của chồng. Đó là cách mà những cô vợ nên học để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Viết cho những người đàn bà dám ngoại tình để được hạnh phúc

Viết cho những người đàn bà dám ngoại tình để được hạnh phúc

"Đàn bà ngoại tình đều đáng khinh", điều này chưa hẳn là đúng, người ngoài cuộc xin đừng vội phán xét.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ hư những điều phụ nữ nên làm bí quyết hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 51 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 3 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 3 giờ 52 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này