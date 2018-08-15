Phụ nữ hãy phá vỡ những nguyên tắc nhàm chán để 'hư' một lần trong đời, biết đâu sẽ hạnh phúc

Phụ nữ đừng quá đặt nặng vấn đề “hư” và “ngoan”. Bởi hư chưa chắc đã xấu và ngoan chưa hẳn đã tốt. Đôi khi bạn cần thoát khỏi những định kiến xưa cũ để khám phá những điều mới lạ hơn. Hãy làm những điều này để một lần trở thành người phụ nữ "hư", biết đâu sẽ hạnh phúc hơn.

Đừng mãi là một người phụ nữ chính chuyên, lúc nào cũng ăn mặc kín đáo. Đôi khi bạn cũng nên diện những bộ trang phục hở một chút, khoe vẻ quyến rũ, gợi cảm của bản thân. Khi đó chắc chắn chồng bạn sẽ bất ngờ. Đàn ông yêu bằng mắt, thích ngắm nhìn phụ nữ có vẻ ngoài tươi tắn và trẻ trung một chút. Cũng vì vậy mà khi ngoại tình, họ có xu hướng chọn những cô nàng nóng bỏng hơn vợ. Thế nên phụ nữ hãy suy nghĩ thoáng một chút, ăn mặc hở hang không đánh giá được nhân phẩm của một người. Và ăn mặc kín đáo cũng không thể hiện người đó nghiêm túc, đàng hoàng. Điều quan trọng nhất nằm ở nhân cách của mỗi người. Đôi khi phụ nữ cũng nên phá vỡ những nguyên tắc của bản thân để hạnh phúc và thoải mái hơn.

Hãy thoát khỏi căn bếp đầy dầu mỡ và làm những điều mình thích - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người nghĩ phụ nữ phải chăm chỉ vun vén gia đình, nhà cửa. Lấy chồng rồi thì việc duy nhất phải làm là tận tụy, hy sinh vì chồng con. Nhưng điều đó chưa hẳn đã đúng, bởi phụ nữ chỉ hạnh phúc thật sự khi yêu chính bản thân mình. Hãy tạm gác lại những lắng lo thường ngày để tập trung làm đẹp, hoàn thiện bản thân. Hãy lười một chút, không nấu ăn, không dọn dẹp nhà cửa để tận hưởng thời gian rảnh một cách trọn vẹn nhất. Chỉ khi bạn biết cách yêu bản thân thì việc chăm lo cho người khác mới dễ dàng hơn. Không phải lúc nào cũng cặm cụi lo toan, không phải lúc nào cũng công dung ngôn hạnh mới là người phụ nữ tốt.

Cãi lại để bảo vệ chính kiến của mình

Việc cãi tay đôi với ai đó không có nghĩa là bạn hư hỏng. Một người thông minh phải biết nêu lên chính kiến của bản thân và bảo vệ chúng. Điều đó còn thể hiện bạn là người mạnh mẽ, dám chịu trách nhiệm với những gì mình nói ra. Dám đương đầu với khó khăn để hoàn thiện bản thân mình. Phụ nữ hiện đại là người biết đấu tranh bảo vệ những quan điểm của mình, chứ không phải ngồi yên gọi dạ bảo vâng. Vả lại đàn ông không thích phụ nữ quá ngoan ngoãn, chỉ biết nghe lời, không biết cãi lại.

Dám bỏ mặc tất cả để nghỉ ngơi thư giãn

Bỏ mặc tất cả để dành thời gian yêu thương bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mệt thì nghỉ ngơi, đừng ôm đồm hết việc vào người. Nếu cuộc sống quá chán chường hãy bỏ mặc mọi thứ để đi du lịch cho khuây khỏa vài ngày rồi lại quay về. Bạn đừng nghĩ khi bản thân lười thì người khác sẽ khó chịu, chồng sẽ tức giận. Phụ nữ hiện đại có quyền sống cuộc đời mình mong muốn, mệt cứ nói mệt, đói cứ nói đói, muốn mặc đẹp cứ việc. Sống thật với cảm xúc của mình đôi khi lại là một dạng của hạnh phúc. Bạn có biết vì sao mà những cô nàng hư hỏng thường có cuộc sống vô lo vô nghĩ hơn là người phụ nữ chính chuyên không? Đó là vì họ không áp đặt những định kiến xưa cũ lên mình. Họ biết điều gì làm cho bản thân hạnh phúc và thoải mái. Thay vì chọn cuộc sống quanh quẩn bên bếp núc, họ sẽ tập cho chồng làm việc nhà để đỡ đần vợ. Thay vì cứ mãi chăm lo cho chồng cái áo, chiếc quần, họ sẽ biết cách chăm sóc bản thân, làm đẹp và mỉm cười thật hạnh phúc.

Có những kỹ năng mới lạ trên giường

Việc khơi gợi cảm xúc của chồng khi làm chuyện ấy không phải là lăng loàn, trắc nết, mà là điều khôn ngoan. Vợ khôn không bao giờ “bỏ đói” chồng mình dù có chuyện gì xảy ra. Họ luôn biết cách đổi mới bản thân thường xuyên hơn. Họ biết học tập những kỹ năng mới lạ để thỏa mãn nhu cầu của chồng. Đó là cách mà những cô vợ nên học để giữ gìn hạnh phúc gia đình.