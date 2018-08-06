"Đàn bà ngoại tình đều đáng khinh", điều này chưa hẳn là đúng, người ngoài cuộc xin đừng vội phán xét.

Đàn ông có quyền nghiêng ngả, đàn bà phải một lòng vững tâm, đó là đạo lý muôn đời nay vẫn vậy. Đàn ông năm thê bảy thiếp, đàn bà phải sống chết bên một người. Có người mạnh miệng nói rằng, sống ở thời nào rồi mà còn áp đặt những giáo điều kiểu đó? Thế nhưng mấy ai dám can đảm vượt qua vòng tròn đó? Phụ nữ vẫn cứ mãi tận tâm, đàn ông vẫn nghiêng hết chỗ này rồi ngã ở chỗ khác, lòng dạ không thể chung thủy. Chị từng nói với tôi, có chết cũng sẽ không bao giờ ngoại tình. Vì khi nghĩ đến chuyện chung đụng với người khác, chị đã nổi da gà. Nhưng rồi trái tim của chị không thể cưỡng lại sự khát khao tìm kiếm hạnh phúc.

Đàn bà ngoại tình để tìm cho mình một con đường hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Suy cho cùng, dù xuất phát điểm của mỗi người phụ nữ là khác nhau, nhưng chung quy đều vì hai chữ hạnh phúc mà đánh đổi. Họ đánh đổi thanh xuân để yêu một người, đánh đổi thời gian cả đời để bên cạnh người mà họ lựa chọn. Thậm chí còn đánh đổi luôn cả nét đẹp thời son trẻ để làm một người mẹ. Đánh đổi cả sự nghiệp của mình để chọn cuộc sống nội trợ, suốt ngày quanh quẩn với bốn bức tường và chén bát… Đến khi có chuyện gì, trăm dâu đều đổ đầu đàn bà. Chồng ngoại tình là vì vợ không đủ hấp dẫn. Chồng lười là vì vợ quá nuông chiều. Chồng vô tâm là vì vợ ăn ở như thế nào để bị đối xử tệ bạc. Chồng ham chơi là vì vợ không biết quản lý, không biết nhắc nhở. Nếu hôn nhân có đổ vỡ, cũng là vợ không biết vun vén, giữ lửa gia đình. Tất cả đều do phụ nữ, một mình phụ nữ gây nên tội tình này. Tự dưng tôi lại thấy cảm phục những người phụ nữ dám ngoại tình. Ngoại tình để tìm cho mình một lối thoát, ngoại tình để tìm lại chính mình. Nhưng có người thì không thể hiểu được ẩn tình bên trong nên cứ luôn miệng bảo “phụ nữ ngoại tình là đồ vứt đi”. Vì vậy, xin đừng vội phán xét đàn bà. Ai cũng vậy, khi đang ở trong đau khổ mà tìm được hướng đi để giải thoát cho mình, bạn cũng sẽ tự hỏi bản thân có nên nắm bắt hay không?

Đôi khi cũng biết phải thương mình một chút, đừng ngủ vùi trong đau khổ - Ảnh minh họa: Internet Có người sẽ tiếp tục chọn sống trong đau khổ, nhưng cũng có người lại nắm bắt cơ hội đó để tìm hạnh phúc cho mình. Với tôi, người biết khó mà lui, người biết gượng dậy trong khổ đau là người đáng được trân trọng nhất. Tuy nhiên có rất nhiều cách để thoát khỏi khổ đau, một là ngoại tình, hai là ly hôn. Ngoại tình có hai dạng, một là vì thể xác, không thể chiến thắng được những cám dỗ của bản thân nên mới sa ngã vào con đường này. Hai là vì muốn thoát khỏi sự ràng buộc của một mối quan hệ ngột ngạt. Nếu là dạng thứ hai thì hãy tự an ủi mình rằng, điều đó không phải là tội tày trời. Đàn bà không suy nghĩ nhiều sẽ không khổ - Ảnh minh họa: Internet Thực sự, tôi không cổ xúy cho việc đàn bà bỏ chồng và ngoại tình. Bởi suy cho cùng, ngoại tình không có gì tốt mà còn mang lại nhiều đớn đau cho con cái và bản thân. Tôi chỉ mong một điều, là đàn bà hãy bớt suy nghĩ bản thân mình phải làm điều này, làm điều kia. Đừng nghĩ trách nhiệm của mình là ở nhà, vai trò của mình là sống vì chồng con. Đôi khi bạn cũng phải biết điều gì là tốt cho mình. Thời đại đã đổi mới nên suy nghĩ phải thoáng hơn một chút. Đừng tự đóng khung mình trong những lề lối ngày xưa để rồi khổ cũng không biết sao mình khổ. Phụ nữ hiện đại phải sống thật với cảm xúc của mình, thích thì làm, không thì buông bỏ.

Thái độ xử lý vấn đề của phụ nữ khôn ngoan, dù chồng có ngoại tình cũng chỉ là chuyện nhỏ Phụ nữ sống ở đời cần phải khôn ngoan một chút, đừng quá ngu ngốc chỉ khiến người khác chê cười. Hãy học những cách xử lý vấn đề này để sống an ổn và hạnh phúc hơn, cho dù chồng ngoại tình cũng không thể làm khó bạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/viet-cho-nhung-nguoi-dan-ba-dam-ngoai-tinh-de-duoc-hanh-phuc-292769.html