Dấn thân vào con đường ngoại tình, đàn ông sẽ phải gánh chịu những báo ứng không có hồi kết

Phụ nữ yêu 01/08/2018 10:36

Dù lý do gì, ngoại tình cũng mang lại nhiều vết thương cho người bị phản bội. Chuyện ngoại tình chỉ có hai người vui, nhưng lại có quá nhiều người phải gánh chịu những nỗi đau không thể chữa lành.

Ngoài những hân hoan về thể xác, người ngoại tình phải gánh chịu nhiều đau khổ sau khi mọi chuyện vỡ lỡ. Trước khi dấn thân vào con đường không lối thoát này, hãy tự hỏi bạn đã sẵn sàng chịu những quả báo này chưa?

Niềm tin đổ vỡ

Dấn thân vào con đường ngoại tình, đàn ông sẽ phải gánh chịu những báo ứng không có hồi kết - Ảnh 1
Mọi niềm tin vỡ vụn sau khi phát hiện chuyện bị phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Ngoại tình có chủ đích hay vô tình đều phải nhận lại quả báo là niềm tin đổ vỡ. Trong hôn nhân, niềm tin là điều vô cùng quan trọng. Một khi lòng tin đã đổ vỡ, chẳng gì có thể cứu vãn được. Không biết đàn ông nghĩ gì về niềm tin, nhưng đối với phụ nữ điều đó to lớn lắm. Với họ, vợ chồng sống chung không chỉ vì tình yêu mà còn vì niềm tin. Có lẽ đàn ông xem nhẹ lòng tin nơi vợ nên mới ngoại tình. Suy cho cùng đã là ngoại tình thì không thể tha thứ được. Một lần hay mười lần gì cũng khiến cho bức tường niềm tin trong nhau đổ vỡ. Mà vỡ rồi thì khó hàn gắn được vẹn nguyên như ban đầu.

Sự nghi ngờ

Dấn thân vào con đường ngoại tình, đàn ông sẽ phải gánh chịu những báo ứng không có hồi kết - Ảnh 2
Sự nghi ngờ luôn thường trực, đeo bám - Ảnh minh họa: Internet

Một lần phản bội nghĩa trăm năm, ngàn lần cũng không thể nào tin tưởng được. Dù sau này bạn cố gắng phấn đấu để trở thành người hoàn hảo, nhưng cũng không thể tránh khỏi sự nghi ngờ. Đàn bà vốn dĩ rất nhạy cảm, họ hoài nghi mọi thứ. Và đặc biệt là những gì đã từng làm họ tổn thương, sự nghi ngờ đó lại tăng lên gấp nhiều lần. Đàn ông ngoại tình, lòng tự trọng rơi xuống đáy quần, khó lấy lại được niềm tin nơi vợ.

Bị thiên hạ dị nghị, đàm tiếu

Chuyện ngoại tình vốn dĩ chỉ có hai người biết, nhưng khi vỡ lỡ lại phải chịu quá nhiều điều tiếng từ thiên hạ. Đàn ông đừng nghĩ sau những lỗi lầm, biết nhận sai và quay về là được. Đừng nghĩ người biết lỗi là người đáng được tha thứ. Dù có quay về, bạn cũng không còn được đón chào như xưa. Thậm chí còn phải chịu lời ra tiếng vào của dòng họ, hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp. Đó là hết thảy những điều mà một người ngoại tình sẽ phải gánh chịu.

Chuyện hai người nhưng lại có quá nhiều người đau

Dấn thân vào con đường ngoại tình, đàn ông sẽ phải gánh chịu những báo ứng không có hồi kết - Ảnh 3
Vợ con phải chịu nhiều tổn thương và ám ảnh - Ảnh minh họa: Internet

Có thể khi đang ở trong mối quan hệ ngọt ngào với ai đó, bạn sẽ không cảm nhận được những điều xung quanh. Nhưng quanh bạn đã có quá nhiều trái tim chịu tổn thương như vợ con. Chuyện ngoại tình vốn dĩ chỉ có hai người vui vẻ, nhưng lại có quá nhiều người phải đau, nhất là vợ con. Đàn ông nên nhớ, vui chơi đã rồi quay về cũng không có ai đợi chờ đâu. Bởi khi đủ tổn thương, vợ con sẽ bỏ đi, không ai đủ bình tĩnh và cao thượng để chờ đợi mãi con tim đã lạc lối. 

Ám ảnh

Chồng ngoại tình gây ra nhiều đau đớn cho vợ con, đặc biệt khi vợ đang bầu bì, ở cữ. Không ít người vợ bị trầm cảm tự sát để giải thoát cho chính mình. Đó là sự ám ảnh đàn ông có thể suốt đời cũng chẳng quên được. Ngoại tình vốn là sự vui thú nhất thời nhưng lại mang nỗi ám ảnh dai dẳng không dứt ra được.

Cô đơn, bị xem thường

Ngoại tình và quay về sau những đổ vỡ, điều họ nhận lại được là gì? Xin thưa, đó là sự cô đơn và bị xem thường đến suốt phần đời còn lại. Bởi khi đó vợ con không còn bên cạnh, bạn sẽ chịu đựng nỗi cô đơn khi về già. Khi đó đồng nghiệp, bạn bè sẽ khinh thường và cho rằng bạn là người đàn ông thất bại. Thế nên ngoại tình vốn dĩ chẳng béo bở gì mà còn mang lại nhiều cay đắng. Vì vậy đừng bao giờ dấn thân vào con đường này kẻo lại nhận báo ứng không có hồi kết.

Đàn ông ngoại tình dù một hay mười lần cũng đừng hòng 'nhặt' lại lòng tin nơi vợ

Đàn ông ngoại tình dù một hay mười lần cũng đừng hòng 'nhặt' lại lòng tin nơi vợ

Đàn ông ngoại tình đồng nghĩa với mọi niềm tin nơi vợ đã đổ vỡ, có muốn nhặt lại những mảnh vụn cũng không thể nào vẹn tròn.

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