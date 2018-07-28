Khi còn độc thân, bạn có rất nhiều sự lựa chọn. Chọn cho mình một công việc, một tình yêu hay một cuộc sống phóng túng một chút. Nhưng khi có gia đình rồi, thứ bạn bắt buộc phải chọn lựa đó là trách nhiệm trong hôn nhân. Có câu “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Hôn nhân đó có hạnh phúc, chồng có chung thủy hay không đều phụ thuộc vào một tay người phụ nữ vun vén. Thế nên là vợ, bạn phải rèn luyện cho mình những điều này để chồng không bao giờ ham của lạ.

Là phụ nữ việc làm đẹp vô cùng cần thiết. Trước hết bạn hãy nghĩ rằng, làm đẹp không phải để đàn ông ngắm mà là để bản thân mình tự tin hơn. Khi đó bạn sẽ có động lực để phấn đấu mỗi ngày. Phụ nữ đừng bao giờ bỏ bê bản thân. Dù có bận rộn đến mấy bạn cũng nên dành thời gian chăm sóc da , tập thể dục. Khi sở hữu vẻ ngoài nổi bật, đàn ông sẽ bỏ ngay việc chơi bời bên ngoài để ngoan ngoãn ở nhà. Vì anh ấy cảm thấy không ai sánh bằng vợ mình. Lúc đó bạn đã thành công với vai trò là người phụ nữ trong gia đình. Đàn ông xem phụ nữ như món trang sức của mình, vì thế bạn hãy làm một thứ đồ vô giá, suốt cả cuộc đời các ông cũng không dám tháo xuống.

Một người phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ chuyện bé xé ra to. Họ luôn biết cách tiết chế cơn nóng giận của bản thân và không làm bẽ mặt chồng. Muốn cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, những cô vợ cũng nên rõ chuyện này. Đừng bao giờ lớn tiếng, gắt gỏng hay sỉ nhục chồng trước mặt mọi người. Có chuyện gì về nhà, vợ chồng đóng cửa bảo nhau. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không cho an nhàn và thoải mái.

Cho chồng tự do

Cho chồng khoảng không gian riêng là điều vô cùng cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân là để thắt chặt 1 mối quan hệ, chứ không phải để đánh mất tự do của nhau. Ở một khía cạnh nào đó, hôn nhân đồng nghĩa với mất tự do, nhưng là vợ, bạn phải biết dung hòa chuyện đó. Như việc đừng quá quản lý quỹ thời gian của chồng, anh ấy muốn đi đâu làm gì, bạn cũng đừng quá quan tâm. Đừng quá khắt khe trong việc bắt chồng làm theo ý mình. Và tuyệt nhiên đừng có suy nghĩ chỉ khi theo mình, anh ấy mới tốt lên được. Đôi khi bạn phải biết “thả cửa” để đàn ông cảm thấy cô đơn, trống trải mà tìm đường về nhà.

Không giám sát, quản lý chồng

Việc giám sát chồng là điều vô cùng nguy hiểm, có thể giết chết hôn nhân của bạn bất cứ lúc nào. Khi anh ấy đã muốn đi, bạn có bắt anh ấy ở nhà cũng không được. Vì vậy, cứ để chồng bay nhảy thoải mái ở bên ngoài. Chơi đã rồi anh ấy sẽ tự khắc biết đâu là nơi hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình. Vả lại đàn ông ghét cay ghét đắng việc bị vợ quản lý từng chút một. Điều này chẳng khác gì bạn xem anh ấy là một đứa trẻ, không đủ hiểu biết và suy nghĩ. Thế nên phụ nữ đừng bận tâm chuyện chồng hôm nay đi làm về mấy giờ, hãy cứ để anh ấy tự biết kiểm soát thời gian của mình.

Chủ động chuyện chăn gối

Một người vợ khôn ngoan phải biết chủ động trong chuyện ấy - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ tuyệt vời sẽ biết cách thể hiện mình khi trên giường. Đàn ông vốn rất xem trọng quan hệ vợ chồng. Thế nên anh ấy luôn đòi hỏi cao ở người vợ của mình. Một cô vợ khôn ngoan phải biết làm mới bản thân mỗi ngày, bổ sung nhiều kiến thức để chủ động hơn. Bạn nên nhớ một điều chuyện chăn gối mặn nồng, cuộc hôn nhân mới thật sự gắn bó. Đây là yếu tố quyết định mạnh mẽ hạnh phúc gia đình của bạn. Thế nên đừng lơ là trong chuyện ấy kẻo chồng cảm thấy ẩn ức và đi tìm những mối quan hệ mới để thỏa mãn nhu cầu của mình.