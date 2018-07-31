Đàn ông ngoại tình dù một hay mười lần cũng đừng hòng 'nhặt' lại lòng tin nơi vợ

Tâm sự gia đình 31/07/2018 10:29

Đàn ông ngoại tình đồng nghĩa với mọi niềm tin nơi vợ đã đổ vỡ, có muốn nhặt lại những mảnh vụn cũng không thể nào vẹn tròn.

Không lẽ mười lần ngoại tình mới gọi là bội bạc, còn một lần thì vẫn là chung thủy hay sao? Đàn ông nên nhớ, mười hay một lần cũng không đáng được tha thứ. Phản bội là phản bội, tệ bạc là tệ bạc, không có định nghĩa nào khác cho tội ngoại tình. Nhiều người nghĩ việc đàn ông ngoại tình, năm thê bảy thiếp là điều bình thường. Ngoại tình lần đầu là do bồng bột, bị dụ dỗ nên đáng được tha thứ. Cũng vì vậy mà nhiều cô vợ thường bỏ qua lỗi lầm của chồng. Phụ nữ nên nhớ, cứ mãi dung túng cho chồng như vậy, đừng hỏi sao lại bị đối xử tệ bạc. Đàn ông ngoại tình lần một sẽ có lần hai lần ba và cả đời đều vướng vào việc ngoại tình. Khi đó, liệu bạn có tha thứ mãi được không? Hay khóc lóc than vãn cuộc đời mình sao khổ, vớ phải người chồng vô tâm?

Đàn ông ngoại tình dù một hay mười lần cũng đừng hòng 'nhặt' lại lòng tin nơi vợ - Ảnh 1
Đàn ông xem việc ngoại tình rất đơn giản, chơi đã rồi về vợ sẽ tha thứ...

Cánh mày râu xem chuyện lên giường với người khác là chuyện bình thường. Miễn sao họ luôn hoàn thành trách nhiệm của người chồng người cha là được. Đó cũng là một trong số những lý do đàn ông ngoại tình luôn muốn được tha thứ. Nhưng đàn bà thì không nghĩ đơn giản như vậy, việc chung đụng với người chồng phản bội là điều gì đó quá ghê tởm với họ. Họ không muốn nằm bên cạnh một người đã từng chung chăn gối với người khác. Họ không chấp nhận được người đàn ông của mình lại đi quan tâm một người phụ nữ khác. Với họ điều đó là sự sỉ nhục, là nỗi đau sâu và khó lành nhất trong cuộc đời.

Có nhiều người đàn ông nghĩ ngoại tình chẳng qua chỉ là để thỏa mãn thể xác, có vui chơi cả đời đâu mà lo. Nhưng đàn ông nên nhớ, ngoại tình một khi đã vướng vào rồi khó lòng mà dứt ra được. Việc đàn ông ngoại tình giống như việc đàn bà nghiện mua sắm vậy. Nếu đàn ông có cảm giác khó chịu khi việc vợ tiêu tiền hoang, thì đàn bà lại đau đớn gấp trăm lần khi chồng ngoại tình. Anh họ tôi từng nói, đàn ông phải phong lưu, ngoại tình một lần cho biết được mùi vị ở đời. Cứ làm đi rồi thế nào vợ cũng tha thứ, vì phụ nữ không muốn mất gia đình nên sẽ níu kéo và bao dung. Thế nên cứ vui chơi khi còn trẻ, về già rồi có muốn cũng không còn đủ sức.

Đàn ông ngoại tình dù một hay mười lần cũng đừng hòng 'nhặt' lại lòng tin nơi vợ - Ảnh 2
... nhưng họ không nghĩ đàn bà đủ mạnh mẽ thì sẽ buông tay - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy rất tự tin về bản lĩnh của mình. Nhưng thật sự lòng dạ đàn bà có giới hạn. Cao cả đến mấy cũng không thể cứ mãi ngồi chờ đợi tha thứ cho một người. Đàn bà cũng biết mệt mỏi, cũng biết nhàm chán chứ không chỉ riêng đàn ông. Họ cũng biết bỏ chồng chứ không chỉ có đàn ông mới được bỏ vợ. Khi cảm nhận đủ tổn thương và bội bạc, đàn bà còn tàn nhẫn gấp trăm lần đàn ông. Đàn ông đừng nghĩ phụ nữ đơn giản, chỉ cần nói vài câu ngọt ngào thì có thể khiến cô ấy làm tất cả. Đừng nghĩ cứ cho phụ nữ cuộc sống đủ đầy, tiền bạc dư dả thì muốn cô ấy làm gì cũng được. Bạn nên nhớ, trong hôn nhân có những giới hạn tuyệt đối không được phá bỏ, đó là lòng tin, sự vị tha và nhẫn nhịn của phụ nữ. Khi đàn ông nhẫn tâm phá bỏ những điều đó, đồng nghĩ với việc đổ vỡ.

Đàn ông ngoại tình dù một hay mười lần cũng đừng hòng 'nhặt' lại lòng tin nơi vợ - Ảnh 3
Ngoại tình dù một hay mười lần cũng không đáng được tha thứ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đủ thông minh để biết được điều gì nên tha thứ, thứ gì nên buông bỏ. Khi chồng phản bội, ban đầu có thể họ sẽ làm lớn chuyện hoặc im lặng. Nhưng trong lòng mọi niềm tin đã đổ vỡ, dù miễn cưỡng tha thứ thì cũng không thể nào hàn gắn được lòng tin như xưa. Đối với một người đàn ông, có thể tự do là điều quan trọng nhất trong hôn nhân. Nhưng đối với phụ nữ niềm tin là nền tảng có thể quyết định mọi thứ. Cũng vì vậy mà khi niềm tin đổ vỡ, họ sẽ không còn muốn đoái hoài đến người đàn ông bên cạnh nữa. Họ không còn muốn tiếp tục tận tụy vì một người mà sẽ chọn cách buông bỏ.

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