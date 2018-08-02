Thông thường, ai cũng nghĩ đàn ông ngoại tình nhất định phải chọn người đẹp hơn vợ. Nhưng có nhiều trường hợp nhân tình thua vợ rất nhiều. Vì sao đàn ông có vợ đẹp, quyến rũ nhưng vẫn muốn ngoại tình với người thua vợ về mọi mặt? Nếu muốn biết, hãy đọc bài viết này.

Đa số những cô nhân tình thường khá dễ dãi, đáp ứng hết mọi điều kiện mà đàn ông đưa ra. Đó là vũ khí lợi hại của kẻ thứ ba . Trong khi đó, vợ lại hay khó chịu chuyện nhà cửa, luôn càm ràm chồng vứt đồ lung tung. Vợ là người luôn quản lý thời gian của chồng một cách quá đáng, bắt bẻ từng lời ăn tiếng nói của chồng. Nhưng nhân tình thì không phải như vậy, họ biết thân biết phận của mình nên thường dễ dãi với đàn ông.

Nhân tình thường không thích nói nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Nhân tình ít khi càm ràm quá nhiều về chuyện đàn ông như thế nào. Nhưng vợ thì lại khác, họ luôn than vãn chồng ở bẩn, không biết giúp việc nhà… Cũng vì vậy mà đàn ông cảm thấy chán vợ và tìm đến nhân tình. Có khi vợ nói suốt ngày khiến chồng cảm thấy mệt mỏi vì phải chịu đựng những điều đó. Còn nhân tình thì lại khá chiều chuộng anh ấy. Nếu là điều anh ấy không thích, cô ấy nhất định sẽ không đá động đến. Đó là vì những chuyện đó không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy, quan tâm cũng được, thờ ơ cũng chẳng sao.

Biết cách tán tỉnh

Những ả nhân tình thường có chiêu trò khiến đàn ông đổ gục từ ánh nhìn đầu tiên. Họ luôn tìm cách ve vãn, nói những lời ngọt ngào để dụ dỗ đàn ông. Mà đàn ông lại thích nghe những lời mật ngọt đó. Đàn ông không cần người phụ nữ quá xinh đẹp, điều họ cần chính là sự dịu dàng và tinh tế của phụ nữ. Nhân tình biết khi nào nên hạ thấp lòng tự trọng của mình xuống để đàn ông thể hiện bản lĩnh. Biết khi nào nên dành cho anh ấy những lời khen có cánh để làm bật lên lòng tôn nghiêm của đàn ông. Và biết khi nào nên mềm mỏng để chiếm được hoàn toàn trái tim và sự tin tưởng của anh ấy. Vì thế, dù có xấu đến đâu, họ cũng sẽ dễ dàng khiến đàn ông đổ gục.

Biết cách để người khác theo đuổi

Nhân tình biết cách để người khác theo đuổi, tán tỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông luôn muốn thể hiện bản lĩnh chinh phục của mình. Những kiểu người càng khó theo đuổi, họ càng cảm thấy thích thú và tò mò. Và điều này luôn có ở những ả nhân tình. Nhân tình luôn biết cách tỏ ra bí ẩn để đàn ông cảm thấy thú vị. Còn vợ thì sống chung quá lâu nên đàn ông đã biết tường tận về con người của cô ấy. Đó là điểm hoàn toàn khác nhau của nhân tình và vợ. Thế nên vợ luôn là người yếu thế hơn nhân tình khiến chồng cứ muốn ra ngoài tìm thú vui mới.

Ở nhân tình, anh ấy luôn cảm thấy mới mẻ và bộc lộ được bản lĩnh. Những thứ không chạm đến được sẽ khiến anh ấy càng muốn khám phá. Đó là bản tính của đàn ông. Thế nên vợ đừng nghĩ nhân tình xấu “có gì đâu mà mê”. Người xấu vẫn có những nét duyên ngầm, bạn không thể nào biết được. Cô ấy có ngoại hình xấu nhưng “kết cấu lại hài hòa”, hoặc ăn nói có duyên. Đó cũng là những đặc điểm khiến đàn ông đứng ngồi không yên và luôn tìm kiếm ở một người phụ nữ.