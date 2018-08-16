Phụ nữ nên chọn kiểu đàn ông này làm chồng, đảm bảo sẽ sướng cả đời

Dưới đây là những kiểu đàn ông mà hai chữ “phản bội” không bao giờ xuất hiện trong đầu của họ. Phụ nữ có thể yên tâm trao thân gửi phận, chắc chắn sẽ không phải gối đẫm nước mắt hàng đêm.

Không chỉ chọn người đối xử tốt với mình, bạn cũng nên quan sát cách anh ấy đối đãi với mọi người xung quanh như thế nào. Bởi vì khi yêu, đàn ông thường sẽ lấy lòng bạn. Họ luôn dành cho bạn những cử chỉ quan tâm, yêu thương. Nhưng khi đã có được rồi thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Thế nên khi yêu, bạn nên lý trí một chút. Hãy nhìn cách anh ấy đối xử với mọi người để đánh giá, đừng cứ nghĩ anh ấy tốt với mình là đủ. Khi tốt với mọi người, đồng nghĩa với anh ấy có một tâm hồn đẹp, lương thiện. Tuy nhiên việc đối xử tốt với mọi người cũng phải có giới hạn. Nếu anh ấy cứ mãi lo lấy lòng người khác mà không quan tâm đến bạn thì cũng đừng nên giữ kiểu người này làm gì.

Kiểu người giản dị sẽ mang lại cảm giác tin tưởng cho phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Cách đàn ông sống cũng thể hiện được cách mà họ yêu thương bạn. Anh ấy không có quá nhiều bí mật hay suy nghĩ chuyện gì quá cao siêu. Người sống đơn giản sẽ yêu người khác một cách đơn giản, chẳng quá cầu kỳ. Và tất nhiên anh ấy cũng sẽ không đòi hỏi người phụ nữ của mình phải phi phàm, giỏi giang. Vả lại người có lối sống giản dị cũng thể hiện được việc anh ấy hiếm khi thay lòng đổi dạ.

Biết lo nghĩ cho cảm xúc của bạn

Một người luôn biết lo lắng và quan tâm đến cảm xúc của bạn sẽ khó thay lòng. Thậm chí họ còn chịu nhún nhường để không làm tổn thương bạn. Điều đó cho thấy họ trân trọng mối quan hệ này, trân trọng cả những điều nhỏ nhặt nhất của người mình yêu. Và tất nhiên một khi đã yêu thật lòng, anh ấy mới có những cử chỉ quan tâm như vậy. Bản năng của một người đàn ông là chinh phục và che chở. Họ luôn muốn bảo vệ người mình yêu thương, luôn muốn thể hiện mình là người đàn ông đích thực. Một khi đã tận tâm, dù có hàng vạn người xinh đẹp ngoài kia cũng không thể nào lung lay được trái tim của họ. Thế nên phụ nữ hãy tìm kiếm một người biết lo lắng cho những cảm xúc của bạn thay vì những thú vui phù phiếm ngoài kia.

Kiểu người biết nhận lỗi và sửa sai

Đàn ông tốt biết sửa lỗi của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông biết nhận lỗi và sửa sai là người trung thực, đáng tin cậy. Bởi khó ai có đủ can đảm để đứng lên nhận lỗi lầm của mình. Tuy nhiên nếu người đàn ông đó sẵn sàng chấp nhận lỗi sai, bạn hãy trân trọng họ. Đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ không ngại hay xấu hổ khi nhận lỗi trước mặt bạn. Họ sẽ không nói dối khiến bạn buồn phiền. Người biết nhận ra những khuyết điểm của mình là người trung thực, luôn biết cách tiếp thu ý kiến của người khác để tiến bộ hơn. Trong mối quan hệ yêu đương, hôn nhân cũng vậy, kiểu đàn ông này sẽ không làm phụ nữ phải khổ sở.

Đàn ông xem trọng gia đình

Đàn ông có xu hướng dành thời gian cho công việc nhiều hơn là những mối quan hệ khác. Họ luôn nói bận phải giải quyết chuyện này việc kia. Đó là vì họ không yêu bạn thật lòng. Còn khi yêu bạn, họ sẽ không ngại trích quỹ thời gian của mình để hẹn hò, ăn cơm cùng bạn. Người đàn ông xem trọng gia đình sẽ là người chung thủy, khó thay lòng đổi dạ. Đối với họ, gia đình là quan trọng nhất, những mối quan hệ khác chỉ là thứ yếu. Dấu hiệu để nhận ra một người đàn ông của gia đình là họ thích cùng vợ chăm sóc con cái, san sẻ việc nhà… Còn khi yêu, họ chăm sóc từng bữa cơm hoặc cùng bạn bàn về chuyện tương lai.