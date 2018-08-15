Đàn ông yêu bằng mắt nhưng sẽ có rất nhiều lý do để chọn một người phụ nữ bình thường làm vợ

Phụ nữ yêu 15/08/2018 14:45

Nếu nói đàn bà khó hiểu, thì đàn ông lại là người có nội tâm chẳng ai thấu cảm nổi. Họ thích ngắm nhìn những cô nàng chân dài nhưng lại muốn lấy một người phụ nữ bình thường làm vợ.

Dưới đây là những lý do tại sao đàn ông thích ngắm gái đẹp, thích tình một đêm, thích tán tỉnh những cô nàng gợi cảm nhưng lại muốn yên vị bên người phụ nữ bình thường.

Giỏi việc nước, đảm việc nhà

Đàn ông yêu bằng mắt nhưng sẽ có rất nhiều lý do để chọn một người phụ nữ bình thường làm vợ - Ảnh 1
Kiểu người phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà khiến đàn ông say mê - Ảnh minh họa: Internet

Xinh đẹp, gợi cảm chỉ là để ngắm nhìn, còn người để làm vợ phải thật giỏi giang và khéo léo. Đó là suy nghĩ chung của nhiều người đàn ông. Bởi họ luôn biết xác định những thứ mình thích và những điều mình cần. Thứ họ thích chỉ để làm đẹp mắt, còn thứ họ cần là người có thể cùng họ vượt qua những sóng gió của cuộc đời. Trong hôn nhân, đàn bà thích lấy được một người chồng tốt, tận tâm. Đàn ông cũng vậy, họ cũng tự đặt ra cho mình những quy chuẩn như phụ nữ phải giỏi việc nước, đảm việc nhà. Phụ nữ phải biết kiếm tiền và cũng phải là một người vợ tốt biết vun vén. Đàn bà đừng nghĩ đàn ông hời hợt, họ sâu sắc hơn bạn nghĩ rất nhiều. Họ biết những người phụ nữ đẹp sẽ không mãi thuộc về mình. 

Tâm hồn đẹp

Đàn ông yêu bằng mắt nhưng sẽ có rất nhiều lý do để chọn một người phụ nữ bình thường làm vợ - Ảnh 2
Phụ nữ có tâm hồn đẹp sẽ là người vợ tốt - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có vẻ ngoài đẹp cũng không bằng có tâm hồn đẹp. Đàn ông không thích ở bên một người có nhiều dã tâm. Họ thích một người suy nghĩ đơn giản, không quá tham lam. Không đòi hỏi và hơn thua trong chuyện tình cảm. Người có nét đẹp tâm hồn đẹp thường nhìn mọi việc theo hướng bao dung và vị tha nhiều hơn. Họ không tính toán, không chi li trong một mối quan hệ. Họ luôn đối xử với người khác một cách chân thành nhất. Khi kết hôn, họ sẽ dễ dàng trở thành người vợ bao dung, người mẹ có trách nhiệm, luôn biết cách vun vén hạnh phúc gia đình. Vả lại một người phụ nữ có tâm hồn đẹp sẽ tích được nhiều phúc đức cho con cái sau này.

Tạo cảm giác an toàn và không khí ấm áp trong gia đình

Đàn ông thích nhìn những cô gái đẹp nhưng sẽ chọn người cho họ cảm giác an toàn khi ở bên. Trong hôn nhân điều quan trọng nhất là sự tin tưởng lẫn nhau. Thứ mà cánh mày râu sợ nhất là bị cắm sừng, bị phản bội. Thế nên họ thường chọn những người có cảm giác an toàn, đặc biệt là có vẻ ngoài không quá nổi bật. Bởi họ biết những người xinh đẹp sẽ dễ vướng phải cám dỗ hơn là người phụ nữ có ngoại hình trung bình. Đàn ông thích vui chơi bay nhảy bên ngoài nhưng luôn khát khao một ngôi nhà đủ ấm áp để đặt chân về mỗi khi mệt mỏi. Cứ mãi ở bên cạnh người đẹp, họ sẽ luôn cảm thấy sợ hãi vì không biết khi nào vợ mình sẽ chạy theo người khác.

Xem trọng gia đình hơn các mối quan hệ khác

Đàn ông yêu bằng mắt nhưng sẽ có rất nhiều lý do để chọn một người phụ nữ bình thường làm vợ - Ảnh 3
Phụ nữ luôn đặt gia đình lên hàng đầu - Ảnh minh họa: Internet

Những cô nàng xinh đẹp thường có rất nhiều vệ tinh vây quanh. Họ có nhiều mối quan hệ ngoài xã hội nên sẽ không chuyên tâm để làm một người vợ tận tụy. Nhưng người kém sắc sẽ chẳng ngại hy sinh những mối quan hệ đó để đặt gia đình lên trên hết. Có thể khi còn độc thân, họ có rất nhiều mối quan hệ nhưng khi đã có gia đình, họ lại sống trách nhiệm hơn. Phụ nữ có ngoại hình bình thường sẽ không ngại trong việc tăng vài chục ký để sinh nở, nuôi con, hoặc sẵn sàng làm việc nặng nhọc. 

Biết quản lý chuyện tiền bạc

Phụ nữ đẹp thường khá chăm chút vẻ ngoài của mình. Họ có thể chi một số tiền lớn để mua chiếc áo cái quần để giúp tôn lên vẻ đẹp của họ. Còn người phụ nữ có ngoại hình bình thường lại biết cách giúp chồng quản lý tiền bạc. Họ không thích vung tay quá trán, khi muốn mua gì đều phải cân nhắc kỹ càng. Đó là lý do đàn ông thường thích ngắm gái đẹp nhưng lại chọn những phụ nữ không mấy nổi bật làm vợ. Bởi điều họ cần và thích là hai việc hoàn toàn khác nhau. Họ có thể vui chơi thả ga với cô nàng xinh đẹp nhưng sẽ cảm thấy an toàn khi ở bên người có ngoại hình trung bình.

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