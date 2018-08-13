Trước khi lấy chồng, phụ nữ cần học những kỹ năng này để hôn nhân viên mãn hơn

Trước khi bắt đầu làm một việc gì đó, ít nhất bạn cũng phải có khái niệm và những kỹ năng cần thiết. Việc lấy chồng cũng vậy, có câu nghề khó khăn nhất là làm vợ, thế nên phụ nữ cần trang bị cho mình những kỹ năng này để sống hạnh phúc và giảm bớt áp lực cho bản thân.

Gánh nặng của chồng bạn cũng tăng lên, anh ấy phải tăng ca, làm thêm để nuôi con, nuôi vợ. Và đó cũng là nguyên nhân khiến anh ấy cảm thấy vô cùng mệt mỏi và luôn cáu gắt. Bạn nên chuẩn bị tâm lý, học cách điều chỉnh cảm xúc của bản thân để không phải quá bất ngờ. Ai cũng vậy, khi gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên vai, ai rồi cũng mệt mỏi và đâm ra cáu bẳn với mọi người xung quanh. Cuộc hôn nhân của bạn có thể sẽ có nhiều nước mắt hơn hạnh phúc. Nhưng cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần bạn biết cách vun vén, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn. Suy cho cùng, trước khi lấy chồng, hãy suy nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra khi sống chung, để khi mọi việc diễn ra, bạn sẽ không phải ngạc nhiên và hụt hẫng.

Có người nghĩ lấy chồng rồi cuộc sống sẽ sang trang mới. Đúng vậy, sang một trang mới thật sự, nhưng ở trang giấy đó, bạn sẽ phải viết thêm những lo toan và áp lực. Thế nên đừng quá mơ mộng về cuộc hôn nhân màu hồng, vợ chồng bên nhau đến đầu bạc răng long. Nhiều lúc bạn cũng phải biết tiết chế những cảm xúc của bản thân. Khi yêu nhau, anh ấy chưa có được bạn vì thế sẽ ra sức lấy lòng bạn. Những cuộc cãi vã, anh ấy có thể nhường nhịn hay có thể chiều lòng bạn làm bất cứ chuyện gì. Nhưng đó là khi yêu nhau, còn khi đã về chung một nhà rồi, bao nhiêu thứ là lo toan, áp lực.

Cách giao tiếp với người khác

Phụ nữ hãy học cách lắng nghe và giao tiếp với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Làm vợ là nghề khó khăn nhất cuộc đời này. Bởi vậy ai làm tròn được trách nhiệm của mình sẽ dễ dàng thành công trong những chuyện khác. Vợ phải biết khéo léo, nấu ăn ngon, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nuôi con, chăm chồng, lấy lòng ba mẹ chồng, anh em chồng… Muốn làm được những điều đó, bạn phải biết cách giao tiếp để người khác hiểu mình hơn. Cuộc sống vợ chồng không chỉ đơn giản dựa vào yếu tố tình yêu. Bạn còn phải có kỹ năng lắng nghe và đàm phán với người bạn đời của mình. Vợ chồng dễ xảy ra nhiều xung đột và mâu thuẫn. Khi sống chung một nhà, vô số vấn đề khó khăn xảy ra, nếu không hiểu và thông cảm cho nhau, việc tan vỡ là điều sớm muộn. Thế nên là phụ nữ, bạn phải biết cách nói chuyện với chồng, chứ đừng mãi im lặng cho qua chuyện. Bạn phải cho anh ấy biết quan điểm và ý kiến của bản thân để vợ chồng hiểu nhau hơn.

Lạc quan, yêu đời

Luôn giữ tinh thân lạc quan để giải quyết vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ cần cười tươi mọi chuyện sẽ tự khắc nhẹ nhàng. Việc suy nghĩ tích cực là yếu tố giúp bạn sống tốt hơn trong hôn nhân. Đừng đặt nặng những vấn đề tiêu cực, cũng đừng quá đa nghi. Cuộc sống vốn dĩ không phải màu hồng nhưng phụ nữ cũng phải giữ cho mình một tinh thần lạc quan nhất. Như vậy, bạn sẽ không sợ điều gì có thể đánh bại mình. Thay vì cứ mang bộ mặt ủ rũ vì chuyện tài chính hay con cái không ngoan ngoãn, bạn hãy nở một nụ cười và đón nhận những điều đó. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết. Những nút thắt trong hôn nhân chỉ có người lạc quan, bình tĩnh mới có thể tháo được. Là vợ chồng hãy cùng nhau hướng về tương lai. Cùng nhau xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc, bạn mới là người thành công trong cuộc đời này.

Tha thứ

Phụ nữ đừng quá nhỏ nhen, đừng nghĩ chồng sẽ chiều hết theo ý mình. Đừng trở nên ích kỷ và hẹp hòi. Khi còn độc thân, cái tôi của bạn khá cao, không thích thua thiệt bất cứ ai. Đó là niềm kiêu hãnh khi còn là con gái. Thậm chí bạn sẽ sẵn sàng bỏ những ai phản bội bạn. Tuy nhiên chồng bạn là đàn ông thì khó tránh khỏi những cám dỗ. Thế nên hãy suy xét thật kỹ, sau những lỗi lầm đó, thái độ của anh ta như thế nào. Khi chồng bạn mắc lỗi, hãy bao dung và cùng anh ấy sửa sai. Nên nhớ trong hôn nhân, đàn ông cần thời gian trưởng thành và đàn bà cũng cần thời gian để hoàn thiện bản thân.