Phụ nữ không thể thành công kiếm tiền cũng đừng là kẻ thất bại trong hôn nhân

Tâm sự gia đình 09/08/2018 16:23

Muốn hạnh phúc, phụ nữ nên nhớ đừng bao giờ trở thành kẻ thất bại trong cuộc hôn nhân của chính mình. Hãy bắt đầu học hỏi từ những việc nhỏ nhặt nhất để biết cách sống tốt trong cuộc đời này.

Cuộc đời phụ nữ nếu không biết cách trở thành người thành công thì cũng đừng làm kẻ thất bại. Suy cho cùng bạn chỉ có một cuộc đời để sống, hãy chọn sống tốt hơn là sống sót, nhất là trong cuộc hôn nhân của chính mình.

Là phụ nữ có chân tay, đầu óc lành lặn, hãy tự làm mọi thứ đừng nhờ vả ai. Chẳng hạn việc thay chiếc bóng đèn hoặc vòi nước trong nhà, bạn cũng có thể làm được nếu biết quan sát và học hỏi. Con người rất thông minh, không có chuyện gì là không biết, chẳng qua là do lười và ngại tiếp xúc mà thôi. Thế nên phụ nữ làm được gì cứ làm, kể cả những việc tưởng chừng chỉ dành cho đàn ông. Để khi không có đàn ông bên cạnh, bạn cũng có thể tự mình làm mọi thứ mà không cần phải hoảng sợ.

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Đàn bà chỉ hạnh phúc khi biết tự lập...

Muốn một bộ quần áo hàng hiệu, đẹp đẽ hãy để dành tiền hoặc tự kiếm ra tiền mua. Đừng trông chờ vào người nào đó sẽ cho bạn số tiền đó kể cả ba mẹ, anh trai, chồng… Khi cầm món đồ mình thích được mua bằng tiền của bản thân, bạn sẽ cảm nhận được đầy đủ ý nghĩa của nó. Và lúc đó, bạn sẽ trân trọng món đồ của mình nhiều hơn.

Một người phụ nữ thành công không chỉ dựa trên việc họ kiếm bao nhiêu tiền hay làm chức gì trong xã hội. Điều quan trọng chính là thái độ họ sống trong cuộc đời này. Người luôn biết học hỏi, nỗ lực hết mình sẽ không bao giờ là kẻ thất bại thảm hại. Chỉ cần thông qua những việc nhỏ như thay bóng đèn, sửa vòi nước bị hư trong nhà cũng chứng tỏ rằng bạn biết sống cuộc đời tự lập. 

Phụ nữ không thể thành công kiếm tiền cũng đừng là kẻ thất bại trong hôn nhân - Ảnh 2
... biết làm những điều nhỏ nhặt không dựa vào ai - Ảnh minh họa: Internet

Nên nhớ đừng nhờ vả một người đàn ông quá nhiều lần, kể cả chồng cũng vậy. Nhờ lần thứ nhất không được, bạn nên nghĩ đến phương án khác, đừng mãi trông chờ vào hành động của chồng. Vì cứ mãi chờ đợi, những công việc của bạn sẽ bị trì trệ, chỉ hao tốn thời gian chứ không được gì. Phụ nữ cũng phải tự biết làm những việc lặt vặt trong nhà, đừng bao giờ đẩy hết cho chồng. Hoặc nếu không thể tự làm, hãy biết cách để giải quyết vấn đề đó một cách khôn khéo nhất. Bởi chồng không phải lúc nào cũng có thời gian ở bên bạn. Khi đó bạn sẽ phải tự mình xoay sở, nếu không đủ mạnh mẽ, bạn sẽ cảm thấy hoảng sợ và rối bời.

Phụ nữ không phải chuyện gì cũng nhờ cậy chồng, anh em, bạn bè hay ba mẹ. Vì mỗi người đều có cuộc sống riêng, bạn không thể suốt ngày nhờ họ dọn tàn cuộc của mình. Không thể suốt ngày gây rắc rối rồi bắt người khác phải tìm cách giải quyết giúp bạn. Bên cạnh đó phụ nữ đừng quá huyễn hoặc về giá trị của bản thân trong mắt chồng. Đừng suốt ngày gào thét, bạn đã làm những gì cho chồng, đã sinh bao nhiêu đứa con, đã sống như thế nào để chồng tốt được như ngày hôm nay. 

Phụ nữ không thể thành công kiếm tiền cũng đừng là kẻ thất bại trong hôn nhân - Ảnh 3
Không thành công trong việc kiếm tiền, bạn cũng không nên là kẻ thất bại - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì cứ mãi ca thán chuyện đó, bạn hãy tự biết thân biết phận của mình. Sống sao cho thật tốt, chứ không phải tìm cách sống sót qua ngày. Phụ nữ chỉ thành công khi biết tự chăm sóc mình, biết những kỹ năng đơn giản nhất để sống tốt hơn. Vì vậy hãy bắt đầu từ những chuyện đơn giản và nhỏ nhặt nhất. Đừng phân biệt việc này là của anh, việc này là của tôi. Cũng đừng phân chia quá rạch ròi chuyện đàn ông nên làm và chuyện đàn bà nên thực hiện. Suy cho cùng phụ nữ nếu không thể thành công trong việc kiếm tiền hay tranh quyền đoạt lợi, hãy là người thành công trong chính ngôi nhà của mình. Thành công từ những việc nhỏ nhặt nhất như làm một người mẹ tốt, một người vợ trách nhiệm, chứ đừng là kẻ thất bại thảm hại.

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